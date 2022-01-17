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Лимит – удел извращенцев. Реплика Яременко

Возобновившиеся ритуальные пляски вокруг темы лимита на легионеров стали поводом для полемической реплики главного редактора.
Лимит – удел извращенцев. Реплика Яременко
17 января 2022 23:48
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Спартак"

Похоже, наступивший 2022 год останется в памяти футбольного болельщика только с негативной стороны. Введение пресловутого fan-ID, этого вызывающего оторопь фаната «паспорта болельщика», когда к доводам разума никто не хочет прислушиваться, просто вытесняя фанатскую культура со стадионов – это лишь часть проблемы. Последними гвоздями в крышку гроба русского футбола может стать странное нежелание избавляться от кривого пережитка прошлого – лимита на легионеров.

Везде, где есть квотирование – есть извращения. Никогда политика протекционизма, какими бы благими словами ни прикрывались те, кто ее вводит, не приводила к добру. И если в экономике еще можно говорить о каких-то допущениях, то мир футбола – это глобальный рынок. Тот самый рынок, который, как известно, всё отрегулирует и сбалансирует.

Трансферный рынок современного футбола – при всех его недостатках, при всех его агентских играх – это кровеносная система существования любимой нами игры. Отсутствие искусственно созданных стен – основа конкуренции.

Россия – страна талантливых футболистов. Когда рухнули стены между двумя мирами, русские футболисты играли чуть ли на первых ролях в европейском клубном футболе 90-х. Середина «нулевых», когда ввели «лимит», была пиком наших евроудач. Не сразу, не в одночасье, но потихонечку мы стали деградировать. Два еврокубка – в 2005 и 2008, относительный успех на Евро-2008 – всего этого добивались не дети лимита, а те, кто точно формировался в конкурентной среде.

Сейчас нам предлагают пшик, а не реформы. Странная формула в заявке про 8 легионеров на поле, еще сколько-то в заявке плюс 4 доморощенных игрока… Давайте, может, сразу наш футбол прикроем? Из гуманных соображений, просто чтоб не смотреть, как он мучается.

Нам говорят: покупать только качественных легионеров – и тут же предлагают часть из них сажать на лавку. А что такое «доморощенные футболисты»? Опять будем играть в толкования определений, как уже делали не раз прежде?

Переплата за русский паспорт, гарантированное место в составе – разве может убивать стимул расти что-то сильнее, чем это? Помните разжиревшего кота из советского мультика? «Нас и здесь неплохо кормят».

А если немного о личном: никогда не мог представить, что окажусь по одну сторону баррикад с д'Артаньяном из провинциального городка и по разные стороны – с добрым приятелем (хоть и депутатом) Вячеславом Фетисовым. Печалька.

источник: «Советский спорт»
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