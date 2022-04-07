Ждем град голов. Третья причина смотреть сегодня Лигу конференций: «Лестер» – «ПСВ»

Сегодня. 22.00. «Лестер» – «ПСВ»

«Лестер» полностью проваливает текущий сезон по всем фронтам: в АПЛ клуб идет на десятой позиции, а в Лиге Европы команда пропустила не только «Наполи», но и «Спартак». Последний шанс для англичан – Лига конференций.

«ПСВ» же продолжает сражаться на два фронта. В чемпионате Нидерландов команда дышит в затылок «Аяксу», но не забывает о еврокубковых баталиях. Сначала команда едва не вышла из группы Лиги Европы, пропустив выше себя лишь «Монако» и «Реал Сосьедад», потом прошла «Маккаби» из Тель-Авива, но противостояние против «Копенгагена» стоит отметить особенно. В домашнем матче нидерландцы смогли перевернуть ход встречи, отыгравшись с 1:3 до 4:4, а в гостевом буквально «смяли» датчан со счетом 4:0.

«ПСВ» – уникальная команда, участие которой в любом матче практически гарантирует обилие голов. Во внутреннем чемпионате зарегистрировано всего шесть матчей из 28, которые закончились менее, чем с двумя голами.

Так что хотите зрелищности – выбирайте сегодня этот матч.

О матче Лиги конференций «Фейеноорд» – «Славия» Прага – здесь.

О матче Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Рома» – здесь.

О сегодняшних матчах Лиги Европы – здесь.