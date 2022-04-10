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Москвичи против аутсайдеров. 24-й тур заканчивается двумя яркими матчами

Сегодня завершается 24-й тур чемпионата России по футболу. Два последних матча могут всерьез изменить положение дел в турнирной таблице: «Спартак» определится, к чему он ближе – к первой восьмерке или к ФНЛ, «Локомотив» попытается не отпустить далеко первую тройку, а у аутсайдеров – свои расклады.
Москвичи против аутсайдеров. 24-й тур заканчивается двумя яркими матчами
10 апреля 2022 16:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Спартак"

16.30. «СПАРТАК» МОСКВА - «АРСЕНАЛ» ТУЛА

В 14 очных противостояниях данные команды забили друг другу 39 мячей, и предстоящая обещает нам не менее скучную игру с градом забитых голов.

Подробнее о матче – по ссылке.

19.30. «РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

В матче между собой чаще всего «Локомотив» и «Ростов» не стесняются играть в атаку, что выливается во множество забитых мячей. Так должно случиться и в этом туре. Изюминку данному матчу добавляет то, что москвичи отправились в Ростов на поезде, что не лучшим образом скажется на их физическом состоянии.

Подробнее о матче – по ссылке.

источник: «Советский спорт»
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Москвичи против аутсайдеров. 24-й тур заканчивается двумя яркими матчами
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