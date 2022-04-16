В матче с аутсайдером «Зенит» не смог удержать крупный счет

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака снова на три очка оторвались от «Динамо» в турнирной таблице, в свою очередь «Урал» продолжит занимать место в зоне прямого вылета из премьер-лиги.

Даже многие болельщики питерского клуба отмечают, что матч для «Зенита» выдался крайне тяжёлым. «Не из-за того, что какое-то сопротивление. Все время стычки, толчки, нарушения, остановки. Восемь желтых карточек. Один нос Чистякова сколько времени отнял. И все ходят пешком при этом. И Дзюба забивает, стоя, показывая пальцем партнерам, куда надо пасовать», - описывает ход матча известный питерский журналист Кирилл Легков, автор телеграм-канала «Газета с того света».

Итог 3:1. Результат – ну, можно сказать, что заслуженный.

Украшением матча стал гол, забитый в ворота хозяев на 83-й минуте. Шатов нашёл отличной диагональной передачей Железнова, Юрий продвинулся чуть вперёд, обыграл Дугласа Сантоса и роскошным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Михаила Кержакова.

Теперь у «Зенита» 14 матчей подряд без поражений, временно питерский клуб снова занял первое место в турнирной таблице.

Подробнее прочитать о противостоянии «Зенита» и наступающего ему на пятки «Динамо» вы можете прочитать в нашем материале.

А если хочется чего-то большего, чем просто футбольные баталии, то можете почитать пока про то, откуда берутся жены футболистов.