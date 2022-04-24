Статистика за «Динамо», но у ЦСКА есть Акинфеев. Навстречу дерби

Все предматчевые расклады мы собрали здесь.

Дополнительный набор интриг перед матчем – по ссылке.

Ниже хотим привести рассуждения известного журналиста Дмитрия Дерунца, которыми он поделился в одном из постов в своем телеграм-канале «Человек Д».

ВСЕ ИЗМЕНИЛ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

Странные ощущение перед - казалось - главным матчем апреля. Для «Динамо» он, получается, не особо и главный, а почти такой же, как и все остальные. Ровно месяц назад все выглядело иначе. Между командами одно очко, дерби предвкушали как встречу за серебро и за статус главного конкурента «Зенита». А теперь победа на 99% гарантирует «Динамо» медали, на 90% серебряные и продолжение упрямой битвы за золотые. Вау. Don’t stop апрель.

ЦСКА – ФАВОРИТ МАТЧА?

4 победы подряд - пока предел для «Динамо» Шварца. Такая серия (с Кубком) насчитывается сейчас, также было в ноябре - декабре между двумя «Зенитами». На что замахнемся в концовке? Мечтаний много, но все еще может повернуться в разные стороны. У букмекеров, кстати, ЦСКА фаворит.

КОГДА ПОНАДОБЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ?

Мы тут с вами спорим о впечатлениях от последних игр «Динамо». Многим не нравится, даже результат не спасает. Я защищаю и приведу сейчас еще один довод. Игры малоэмоциональные, и это прекрасно. Сурово, тихо, упрямо добываем результат, экономя эмоции до решающих матчей. А они только в мае. Ведь наверняка еще впереди игры, когда будем, например, в счете уступать. Вот тут допсилы и понадобятся.

ВАРИАНТЫ С РАССТАНОВКОЙ

Вернется Шунин, вернется Лаксальт. Варела и Паршивлюк успешно делят время между собой. Упираемся в состоянии Моро; если хорват готов, то Захарян/Макаров на флангах. Если нет, то Заха в центр и, может, Лесовой с первых минут?

«Динамо» узнаваемо и по стилю, и по тактике, и по фамилиям. ЦСКА - нет. Четыре по-разному плохих матча в апреле с разными схемами, исполнителями. Мартовская магия ушла, ее не вернуть, надо придумывать что-то. Проходить прессинг «Динамо» длинными передачами - фишка не новая, допускаю, что ради этого в старте выйдет Заболотный, а Языджи с Карраскалем, Эджуке/Мединой на флангах/в центре будут собирать подборы и финтить на пространстве.

СОБРАННОСТЬ И ПЕРВЫЙ ГОЛ

ЦСКА потерял «момент», это показал и Кубок. Как же правильно сыграл «Спартак» в первом тайме, как надо сыграть столь же жестко, энергично, мотивированно. Мы уже видели дерби с тем же «Спартаком», когда «Динамо» уступило в собранности и концентрации. Повторится такой подход - победы не видать.

Бийол говорит о борьбе лишь за третье место в чемпионате. Алексей Березуцкий подчеркивает слабое физическое состояние многих футболистов. Все это очень нетипично для ЦСКА на финишном отрезке сезона. Одно могу сказать: спокойный темп в этой встрече на руку хозяевам. «Динамо» всегда старается начинать бодро, но тут это просто необходимо. Первый гол важен.