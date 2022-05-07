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А может, не Сербия, а Турция или Китай? Куда «Зениту» сослать Дзюбу?

Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем больше слухов о возможных трансферах. Уже несколько дней обсуждается, что Артем Дзюба летом покинет «Зенит».
А может, не Сербия, а Турция или Китай? Куда «Зениту» сослать Дзюбу?
07 мая 2022 14:41
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

НЕТ БОЛЬШЕ ОГНЯ

Инициатива якобы исходит от самого Дзюбы. Хотя все понимают, что актив, который стал слишком «токсичным», надо элементарно куда-то сослать. И об этом «Советский спорт» уже писал вот здесь.

Напомним, что нынешний контракт форварда с питерским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. Нового пока нет. 33-летнему игроку пора определяться с местом работы, и пока нет ясности в вопросах, нужен ли он в дальнейшем чемпиону четырех последних лет и есть ли у самого игрока желание продолжить сотрудничество.

Наше партнерское издание «Плеймейкер» поддержало тему и пытается нащупать разные варианты для трудоустройства бывшего капитана сборной.

Все наверняка обратили внимание на то, что на праздновании чемпионства «Зенита» после окончания матча с «Локомотивом» Артем был не в своей тарелке. Пока зенитовский легион устраивал на поле южноамериканский карнавал, а российский костяк не скрывал радости от завоевания титула, глаза Дзюбы не горели прежним огнем.

Было время, когда лучший бомбардир сине-бело-голубых специально готовился к таким событиям, даже наряжался в оригинальные костюмы. Тогда было видно, что ему все это в кайф. А теперь от тех эмоций остались одни воспоминания.

ЛИДЕРОВ ХВАТАЕТ И БЕЗ ДЗЮБЫ

Сомнительно, что чемпионства приелись. Дело скорее в другом. Роль Дзюбы в команде уже не та, он перестал быть ее лидером. Вот и в матче, ставшем золотым для «Зенита», Артем появился на поле за десять минут до конца. Когда игра была сделана другими людьми. И среди тех, кто особенно отличился в тот вечер, был зимний новичок питерцев Иван Сергеев.

Экс-форвард «Крыльев» пришелся ко двору. Не сказать, что заменил сполна ушедшего в «Байер» Сердара Азмуна, но свое дело он знает. Причем, что важно, Сергеев в команде Сергея Семака прогрессирует, чего не скажешь о Дзюбе. При наличии еще Юри Альберто место в старте от Артема уплывает. Легионеры не собираются уезжать из Санкт-Петербурга, а это говорит о том, что в «Зените» Дзюбе уготована роль второго плана, если он останется.

Дзюба не хочет быть актером эпизодов. Потому вовсю идут слухи о его уходе. Накануне подтвердила интерес к форварду «Црвена Звезда». Сербский клуб намерен выходить в Лигу чемпионов, ему нужно усиление. Клубный футбол в Сербии не того уровня, что во многих европейских лигах, но все же это страна Евросоюза. Возможно, Артема заинтересует именно эта сторона вопроса. Мы же помним, что он отказался от вызова в сборную в марте, и Валерий Карпин объяснял нам, что Дзюба переживает за украинских родственников.

В прессе мелькает также турецкий «Фенербахче» как вариант для нападающего. Вот это, кстати, интересное предложение, если оно действительно конкретное. В России новое место работы Дзюбе будет найти трудно. Достаточно перебрать все приличные клубы, чтобы понять: хороших вариантов нет.

РОССИЯ: МИМО - ПОЧТИ ВЕЗДЕ

В «Спартак» вход закрыт, как и в ЦСКА по понятным причинам. У «Динамо» есть Смолов и Тюкавин, у «Локомотива» только приобретенные Изидор и Кухта. «Краснодар» такой ценник не потянет, клубу бы выжить в непростой ситуации. В «Ростове» успешно трудится «друг» Дзюбы Карпин, также мимо. Разве что «Сочи», где в свое время проходил реабилитацию Кокорин. Но вряд ли южане так привлекательны для амбициозного игрока.

Вполне возможно, что у него появится какой-нибудь китайский вариант. Это тоже можно рассмотреть. Но мы бы не стали исключать и такой момент, что все нынешние разговоры о вероятных новых клубах для Дзюбы — не более чем игра по подписанию нового контракта с «Зенитом».

ШАНС НА ЕВРОКУБКИ

Питерцы наверняка хотят Дзюбу сохранить. Но вот как уживутся его хотелки и интересы тренера — загадка. Они движутся в разных направлениях, с каждым месяцем это все более заметно.

Есть и еще один фактор, который может повлиять на решение Артема. Российские клубы от еврокубков отстранены. И нет никакой гарантии, что через год этот бан не будет продлен. Уезжая в Сербию или Турцию, у Дзюбы появится возможность под конец карьеры снова поиграть на международной арене. Для него это всегда было важно. Посмотрим, что перевесит: деньги или футбол.

КОНКУРЕНЦИИ ДЗЮБА НИГДЕ НЕ ВЫДЕРЖИТ

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном отъезде Артема Дзюбы.

- Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию. В «Црвене Звезде» своих полным-полно. Откровенно говоря, не верю, что если он уедет, то выиграет там конкуренцию. Молодые сербы вряд ли хотят уступать свое место. Да и в России Дзюба уже не нужен. Если бы он был помладше, может быть, он и нашел бы себе клуб. Как итог, Артему будет тяжело найти клуб как в России, так и за рубежом, – заявил Гаврилов.

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний Дзюба отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Он помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России. По данным СМИ, футболист сам решил уйти из команды, поскольку его не устроили условия нового контракта с клубом.

источник: «Советский спорт»
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