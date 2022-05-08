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Ашот попал в водоворот. Обсуждается новая рокировочка в РПЛ

Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ по окончании сезона. Обсуждаем, как к этому относиться.
Ашот попал в водоворот. Обсуждается новая рокировочка в РПЛ
08 мая 2022 19:21
автор: Николай Яременко
автор фото: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

Можно тысячу слов произнести на тему Ашота Хачатурянца – как приходил в ЭСК, как перевыбирали – снова перевыбирали – потом разом вдруг прощались с его предшественником. Нот мне лично меньше всего хочется кидать в него камнем или любым другим тяжелым предметом. Бывает человек для места. Бывает место для человека. Но нужно, чтобы время ещё подходило и прочие вещи идеально сошлись. Без этого гармония не наступит.

Есть такая категория людей, о которой можно сказать «хороший человек, но очень долгий». В руководстве РФС сейчас возобладал именно такой подход: здесь предельно верно понимают корни проблем (поверьте, практически на всех этажах РФСовской власти сейчас очень адекватные люди), грамотно прислушиваются к аргументам всех сторон, но до момента принятия решения проходит очень много времени. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что не вся футбольная политика может быть публичной, а учитывая, что в нашей стране спорт – неотрывное продолжение политической реальности, то уверен: не всё произносимое публично равняется позиции футбольных властей. Где-то продолжаются консультации, где-то идет поиск компромисса, где-то приходится просто выжидать, чтобы влезть в ненадолго открывшееся окно возможностей.

Но это мое объяснение. А реальность футбольная ведь не хочет вникать в эти нюансы. Это бизнес. Здесь решения надо принимать прямо сейчас. Я когда лично познакомился с Ашотом Рафаилычем примерно года два назад, был по-хорошему впечатлён: откровенный разговор, не для печати рассказал столько информации, сколько от иного функционера за три года не соберешь. Да, не для печати, но именно такие встречи и позволяют понимать логику принимаемых решений, чувствовать, что руководило теми или иными решениями, поступками, да и простыми высказываниями. Хачатурянц тогда и баек с три короба нарассказал («Вот все думают, что я за «Спартак» болею, а я ж динамовец, это я от Центрального Совета «Динамо» в 2008 году курировал продажу Данни «Зениту»), и все детали про Еськова с Казарцевым, и признался, что Дюков его прямо в 2019 году пригласил руководить РПЛ, но так просто и быстро вопрос с Прядкиным не решился.

Решился он только недавно, когда и футбол стал иным, и реальность быстро стала меняться. Где находился между турами, а то и по две-три недели Прядкин – вообще мало кого волновало. Лишь бы шла работа, лишь бы клубы это устраивало – все-таки глава РПЛ это во многом голос 16 клубов «элиты». Хачатурянц с началом известных событий 24 февраля не вернулся из Лондона – и это вспоминали все кому не лень, не упуская возможности пнуть при каждом удобном случае. С середины марта Ашот Рафаилыч в России, но это уже никого не волнует. Страна у нас такая – везде хватает доносчиков и кляузников.

Но это я все про частности, а главное вот в чем. У нас оказался дефицит нормальных футбольных кадров. Вроде и готовят, да только появляются они не так быстро. Посмотрите на футбольных судей. Мне не важно, имеет право начальник поголовно каждого прогонять через «детектор лжи», он же полиграф. Начальник всегда прав. Он искренне хочет очистить судейский корпус от подлецов. Да только новые на их места сильно-то не приходят. То есть приходят, но менее квалифицированные, чем прошлые. И встает вопрос: а что лучше, точнее – кто лучше? Подлец-профессионал или честный неумеха? У меня нет ответа, честно.

Для меня загадка, почему в открытом футбольном мире (ну, открытом, по крайней мере, до недавнего времени) нельзя хотя бы на топовые матчи приглашать иностранных арбитров? Ведь было это 14-15 лет назад. И скандалов было меньше. А теперь еще и на ВАР можно адекватного, опытного иноземца посадить – тоже меньше поводов будет для последующих пересудов. Таким путем и наши будут потихонечку подтягиваться до нужного уровня.

Но проблема с кадрами у чересчур требовательного Хачатурянца возникла и уровнем выше – он никого не оставил вместо себя на ЭСК – экспертно-судейской коллегии. То есть оставил самого себя. И вот тут началось противоречие. С первого же дня – узаконенный конфликт интересов. На посту ЭСК он должен быть строг и неподкупен. Иногда можно отцедить немного слов в пояснение решений – и снова замолчать. А вот на посту президента Лиги, как мы уже выяснили выше, должен быть фактически голос, выражающий интересы владельцев команд.

И последнее, кстати, тоже входило в противоречие с тем, что Хачатурянца поставил во главе РПЛ Александр Дюков. Есть логика развития футбола, а есть логика, удобная клубам. И между ними чаще всего нет знака равенства. Пример из недавнего прошлого – обсуждение количества команд в РПЛ. Ясно, что и при существующем количестве (16) не все будут доживать до финиша сезона. Но клубы требуют расширения лиги за счет «слабаков» (как минимум, 18). Хачатурянц разрывался между подходами – и похоже, надорвался и разорвался.

Не знаю пока, правда эти разговоры или только вброс. Ведь многие уверяют, что обратную рокировочку затеяло окружение вроде бы позабытого нами Сергея Прядкина.

Всё может быть. Возвращение Прядкина уже не добьет наш футбол. Он добьет себя сам в ближайшие годы. Без еврокубков, без сборной, без топовых легионеров.

Да, и с fan-ID, конечно. Куда ж без него. Добивать футбол, так с корочкой – хоть что-то на память останется.

Потому и свистят болельщики «Зенита» на матче, когда человек вроде бы подошел просто поздравить их с чемпионством…

источник: «Советский спорт»
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