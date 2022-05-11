Алексей Стрепетов: Возможно, Юрана не хватало на тренерской скамейке

– Одна команда вышла поиграть в футбол, а вторая пыталась сопротивляться. «Зенит» играл в свое удовольствие, зная, что они уже – чемпионы. Забив мяч, питерцы в итоге одержали победу. «Химкам» больше нужны были эти три очка, нежели «Зениту». И меня удивили действия подмосковной команды: мы не увидели агрессии, противопоставленной остроатакующей игры, которую предпочитает Сергей Юран. И не увидел сопротивления. Возможно, не хватало на тренерской скамейке главного тренера.

– Что скажете про забитый мяч?

– Хорошая комбинация, и Сергеев, получивший приз, забил с передачи Алберто. И у «Зенита» было еще много моментов увеличить счет.

– Сергей Семак сделал ставку на Сергеева и Алберто. Насколько эффективен этот дуэт?

– Достаточно симпатичный и эффективный. Пытаются доказать свою состоятельность, как играть в таком суперклубе. Многие скептики говорили, что это не игроки «Зенита». Но такие футболисты, как Клаудиньо, Сантос и Вендел, которые ведут игру «Зенита», поддержали данный дуэт.

– Можно ли здесь говорить о попытке воссоздать дуэт Дзюба – Азмун?

– Это два разных футбола. Не стоит сравнивать эти варианты. Мы видим, что Азмуна уже нет. Артём в раздумьях. Думает сейчас о своем будущем.

– Дзюба был недоволен тем, что только на несколько минут. Как Вы считаете, стоит ли ему оставаться?

– Это бомбардир и один из лучших футболистов российского чемпионата. Понятное дело, что 15-20 минут, проведенные на поле, его не устраивают. Есть ведь психологический фактор. Очень важный вопрос, какой спрос будет на наших бразильцев в Европе. Если они не покинут клуб, хотя к этому всё идет, то и Дзюба может задуматься о смене команды. Ему предстоит разговор с тренерским штабом и с руководством клуба.

– Каким Вам видится будущее Дзюбы? Останется в команде или будет сидеть на лавке? Много разговоров идет о том, что им интересуются «Ференцварош», «Фенербачхе» и «Црвена Звезда». Да и любая команда РПЛ готова взять. Где у него больше перспектив, с Вашей точки зрения?

– Артём – амбициозный футболист, является голеадором российского чемпионата. Когда он приходил в «Зенит», многие задавались вопросом, заиграет ли он? И Дзюба доказал многим скептикам, став бомбардиром. Уверен, его устроит куда больше, чем 15-20 минут. Он не в том возрасте, чтобы садиться на скамейку запасных. В любом клубе сможет заиграть. Если пойдет к Черчесову, то может стать любителем венгерской публики. Турецкий футбол любит силовых нападающих. Сербия будет вызовом для него. Если брать российский клуб, то, думаю, что помог бы «Локомотиву» или «Рубину».

Куда идти Дзюбе? – по ссылке.

Стоит ли идти к Черчесову? – здесь.