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«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?

В Германии в четверг прошел первый из стыковых матчей: «Герта» дома проиграла «Гамбургу» со счетом 0:1. А ведь именно сюда, по слухам, вроде бы собирался нынешний динамовский тренер.
«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?
20 мая 2022 14:05
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Герта»

РИПЕРБАН ПРОТИВ КУДАМА

«Герта» неожиданно опустилась в стыки. И это стало неожиданностью для очень многих. О том, что для двух первых бундеслиг, значит это противостояние мы писали здесь и здесь. Рекомендуем прочитать хотя бы по диагонали – оно того стоит.

Ответный матч пройдет в Гамбурге в понедельник, 23 мая, в городе изумительных площадей, волнующего Рипербана, восковых фигур и памяти о регулярно игравшей здесь ливерпульской четверке.

«Герта» за первый тайм не нанесла ни одного удара по воротам соперника. Феликс Магат, великий и ужасный, в любом случае из клуба уходит. Но есть ли теперь резон Сандро Шварцу менять борьбу за лидерство в РПЛ на борьбу за возвращение из второй Бундеслиги?

ВОЗЬМЕТ ЛИ ДЕНЬГИ МАГАТ?

Если же обратиться к нашей излюбленной рубрике «Подсмотрено в соцсетях», то кажется очень знаковым текст Ивана Жидкова, который он опубликовал с своем телеграм-канале «Переводчик Петржелы».

«В прошлом году 68-летний Фридхельм Функель взялся за несколько туров до финиша Бундеслиги спасать «Кельн», который уверенно тонул под руководством Маркуса Гисдоля (тот до сих пор считает, что все было по плану и дело закончилось бы хорошо, но я так не думаю). Дошло до стыковых с «Килем», где «Кельн» устоял: хотя и проиграл первый матч дома 0:1, на выезде победил 5:1. И остался. Дедушка Функель сразу закончил карьеру. И, принимая поцелуи и объятия всего эксцентричного Кельна, отказался от премии, которая полагалась ему за решение задачи. Наверное, так бывает, когда человек в полной гармонии с собой. Которой Функелю добавил тот факт, что он сохранил место в элите злому врагу дюссельдорфской «Фортуны» – деда оттуда выкинули за год до этого по ходу сезона без существенных на то оснований. Посчитали немодным, несовременным, без стиля. А то, что дед вывел Дюссель в элиту с лучшим футболом в В2 – так время бежит быстро.

В общем, как говорил Петржела, «выкИнули как собаку». Функель спас конкурента, показал средний палец Дюсселю и ушел играть в гольф. Великий.

Как будет с внутренней гармонией у также 68-летнего Феликса Магата, которого назначили спасителем «Герты», сказать сложно. Его команда вчера проиграла первый стык за выживание «Гамбургу» так же 0:1 дома. Но в первом тайме не нанесла ударов по воротам, а во втором, пропустив, как будто старалась не сравнять, а не пропустить больше. И это перед переполненными трибунами Олимпиаштадиона.

Что-то подсказывает, что «Гамбург» вернется в Бундеслигу. А интересно следующее: откажется Феликс Магат хотя бы от майской зарплаты?

Не знаю, как правильно, как нет. Просто любопытно».

БЕЗ ЗНАКОВЫХ ДЕРБИ?

А нам печально, что мы лишимся сразу двух знаковых дерби в случае падения «Герты»: берлинского (вечно униженный «Унион» с Востока вообще в Лигу Европы прорвался, а сытый клуб с Запада снова падает в В2) и гамбургского – ведь в В2 остается (может, и временно, ведь в В1 клуб уже бывал) легендарный «Санкт-Паули».

источник: «Советский спорт»
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«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?
«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?
В Германии в четверг прошел первый из стыковых матчей: «Герта» дома проиграла «Гамбургу» со счетом 0:1. А ведь именно сюда, по слухам, вроде бы собирался нынешний динамовский тренер.
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