Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах):

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999):

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002):

Четвертая порция иностранных наемников (Реваз Дзодзуашвили, Властимил Петржела, Сергей Алейников):

В пятой серии поговорим о первых статусных иностранцах, прибывших в РПЛ вслед за хлынувшими в российский футбол нефтяными деньгами середины нулевых. Но первый блин, как водится, вышел комом.

АРТУР ЖОРЖЕ, Португалия – 16 матчей: 7-7-2 (1,75 очка за матч)

Клуб: ЦСКА

Достижения: Суперкубок России-2004

Годы в России: 2003-2004

Первый по-настоящему знаменитый тренер из дальнего зарубежья в чемпионате России. Жорже был очень крутым нападающим, выигрывал две бомбардирские гонки чемпионата Португалии и пять золотых комплектов наград, а в качестве тренера в 1987 году взял с «Порту» Лигу чемпионов и был признан лучшим тренером Европы. Также в его карьере были сборная Португалии и два захода в «ПСЖ», с которым он выигрывал чемпионат и Кубок страны. И это до всяких шейхов!

Правда, на стыке веков обладатель шикарных усов (уж не по их ли наличию армейцы в те годы выбирали тренеров?) подрастерял репутацию в Саудовской Аравии и «Академике», но для России все равно казался выдающейся фигурой. Евгений Гинер еще был богат, с удовольствием вливал в команду солидные деньги и мог позволить уволить Валерия Газзаева после чемпионского сезона.

От Жорже ждали, что к результату он добавит и изящный футбол, но он не оправдал доверия. Взяв в матче со «Спартаком» Суперкубок (3:1, Даниэль Карвальо и Дмитрий Кириченко дожали красно-белых в дополнительное время), на старте чемпионата армейцы выдали четыре (!) ничьи подряд, в том числе 0:0 с аутсайдером «Торпедо-Металлургом». К середине мая результаты улучшились (вновь грохнули «Спартак» - 2:0), но затем красно-синие опять не могли выиграть четыре тура, и после разгромной победы над «Амкаром» (3:0) Жорже был уволен. Действующий чемпион после половины сезона делил третье-пятое места, хотя ситуация и не выглядела безнадежной…

Само увольнение получилось странным. Гинер сослался на решение совета директоров, а причины отставки называть не стал. Просто сообщил, что Газзаев возвращается на тренерский мостик, и вообще он никуда не уходил. Спустя годы Жорже скажет, что у них с Гинером были «разные взгляды на футбол, идеи и принципы», но серьезных разногласий не было, хотя он и «не понимал многих вещей вокруг».

Несмотря на краткосрочность союза, португалец оставил след в российском футболе, ведь это он заложил фундамент, на котором Газзаев впоследствии доедет до статуса единственного в России тренера обладателя евротрофея – Кубка УЕФА. Так, именно Жорже разглядел талант Юрия Жиркова и постоянно доверял ему место в старте, хотя в запасе мариновался купленный за 3,5 млн евро Осмар Феррейра. Жирков стал одной из ключевых фигур в триумфальном 2005-м.

А еще считается, что именно Жорже научил ту мощную, но прямолинейную команду играть в пас, и вот это сочетание совершенно разных качеств и дало плоды в той еврокампании.

К сожалению, после Москвы карьера тренера пошла на спад. Сразу после отставки он принял сборную Камеруна, с которой лишь в серии пенальти вылетел от Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки. Потом были «Аль-Наср» и скромный французский «Кретей», а спустя семь лет один сезон в чемпионате Алжира. Он и стал для Жорже последним в карьере. Сейчас ему 77 лет.

НЕВИО СКАЛА, Италия – 21 матч: 8-4-9 (1,33 очка)

Клуб: «Спартак»

Достижения: -

Годы в России: 2004

В то же время иностранным тренером обзавелся и принципиальный противник армейцев, сумевший заманить другого известного в Европе специалиста. Скала был заметным игроком (выигрывал с «Миланом» чемпионат и Кубок чемпионов, провел несколько матчей за сборную) и второразрядной звездой итальянского тренерского цеха 1990-х, то есть в те годы, когда серия А была круче, чем сейчас АПЛ.

За семь лет в «Парме» Скала стал специалистом по кубковым турнирам – выиграл Кубок Италии, Кубок УЕФА и, конечно, Кубок кубков, дважды финишировал в тройке. С «Боруссией» Дортмунд он брал межконтинентальный кубок, с «Бешикташем» – серебро чемпионата Турции, а с «Шахтером» впервые в его истории выигрывал чемпионат Украины (даже сделал дубль, впервые оставив великое «Динамо» без трофея).

После Донецка итальянец взял паузу, а потом прибыл в Москву. Казалось, для написания новой истории успеха. Но попал в водоворот хаоса и непрофессионализма. Спортивные проблемы (великое поколение игроков почти полностью сошло на нет) накладывались на организационные (Андрей Червиченко завершал свой цикл правления), вокруг царил бардак. Так, тренера не предупредили о годичной дисквалификации Егора Титова, и Скала два месяца на сборах строил игру вокруг него, а после возобновления сезона тренер, находясь в Испании на матче с «Мальоркой», узнал, что в России на него собираются завести уголовное дело за взятку при оформлении рабочей визы. Просто потому, что сотруднице «Спартака» было лень ехать самой подавать документы, и клуб просто заслал 400 долларов турфирме, чтобы она «ускорила процесс». И так во всем…

По результату Скала провалился. Сходу вылетел из Кубка УЕФА от «Мальорки» (0:3 дома, 1:0 в гостях), проиграл Жорже Суперкубок, не смог пройти в Кубке интертото «Вильярреал» (0:1, 2:2), а в Кубке России – липецкий «Металлург», выдал в РПЛ исторические шесть поражений подряд и к моменту отставки в августе занимал в чемпионате всего лишь восьмое место, в 12 очках от медалистов.

Впечатления от игры были такими же, как от результатов. Команда вялая, бледная, тяжелая. Зато Скала привнес в ее распорядок европейский менталитет. Например, доверял молодежи. Ведь это при нем заиграли 19-летний Павел Погребняк, 18-летний Александр Самедов (оформил хет-трик в ворота «Амкара») и аж 16-летний Роман Шишкин. А еще изменил рацион игроков, заставив их отказаться от майонеза, о чем особенно переживал Роман Павлюченко.

На протяжении всего периода в «Спартаке» Скалу обманывали, привозили не тех игроков, обещали топ-состав, а подписывали Габриэла Тамаша. Тем не менее, летом с его подачи приехали победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев, будущая звезда «МЮ» Неманья Видич, надежный Мартин Йиранек, юный Никита Баженов и дорогостоящий Фернандо Кавенаги (а хотел тренер Александра Кержакова).

Вот только слепить из них команду тренер не успел – после серии неудач он был уволен. Что характерно, как и Жорже, после победы – 3:1 над «Крыльями Советов». К тому моменту его судьба была предрешена, потому что гендиректор команды Юрий Первак с первого дня продавливал кандидатуру Александра Старкова. И в конце концов, на горе всех болельщиков «Спартака», он добился своего.

В Москве карьера Скалы и завершилась. Затем он занялся сельскохозяйственным бизнесом, стал комментировать футбол на радио, а в 2015 году всплыл в роли президента возрожденной после банкротства «Пармы». И по сей день это его последнее место работы в футболе.

РОЛАН КУРБИС, Франция – 22 матча: 6-5-11 (1,05 очка за матч)

Клуб: «Спартак-Алания»

Достижения: -

Годы в России: 2004

Но самое удручающее впечатление оставил тренер из Франции. Курбис изначально котировался на несколько разрядов ниже, чем два других наших героя, а российским болельщикам запомнился по финалу Кубка УЕФА-1999, проходившему в Москве, куда он пробился с «Марселем».

«Алания» в тот момент переживала, как это теперь называется, имперский синдром. Клуб уже стал аутсайдером, но мысленно все пытался покорять высоты. Потому и пригласили иностранного тренера – творить историю. А когда он уходил в сентябре, команда болталась всего в четырех очках от зоны вылета. Тем не менее, по его словам, в отставку Курбис подал из-за потрясшей его трагедии в Беслане и физического состояния матери, которой потребовалась операция. В остальном ему все нравилось.

«Когда меня спрашивают, как работалось в России, всегда говорю: «Я не был в России, я был в Осетии». Это очень отличается от Европы — начиная от расписания тренировок, дисциплины и заканчивая продуктами, которыми питаются игроки, от манеры игры до судейства», – признавался Курбис, добавлявший, что если еще будут предложения из России, он с радостью их рассмотрит.

Может быть, этот позитив и удержал тренера в профессии. После Владикавказа Курбис долго и плодотворно работал. Например, в сезоне-2008/09 выводил «Монпелье» в лигу 1 (за два года до того команда была 15-й в лиге 2) и даже финишировал с ним в верхней половине турнирной таблицы чемпионата Франции, а в сезоне-2015/16 добротно поработал в «Ренне» (8-е место). Прокатился в Нигер, Швейцарию и Алжир.

Курбис по-прежнему активно вовлечен в футбольную жизнь, пусть и в качестве эксперта, а не тренера. Он с удовольствием комментирует различные события. Например, критиковал «Реал» за приобретение Эдена Азара, называя его «не локомотивом, а последним вагоном».