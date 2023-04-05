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Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок

13 главных тренеров лишились работы по ходу нынешнего розыгрыша АПЛ. Предыдущий рекорд перебит на треть.
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
05 апреля 2023 13:40
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

«БОРНМУТ»

30 августа: Скотт Паркер (1-0-3, 17-е место) – Гари О’Нил (6-6-13, 18-е место)

Экс-футболист «Челси», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» возглавил команду перед прошлым сезоном в чемпионшипе и уверенно вывел ее в премьер-лигу со второго места, всего на пару очков отстав от своей бывшей команды «Фулхэма». Однако летом усиления почти не последовало – за шестерых новичков, самым известным из которых оказался вратарь «Барселоны» Нету, заплатили всего 27 млн евро. И в четырех стартовых турах с треском проиграли «Ман Сити» (0:4), «Арсеналу» (0:3) и «Ливерпулю» (0:9). Тот факт, что играли с топами АПЛ, руководство не смутил, и Паркера отправили в отставку.

Команду возглавил его 39-летний ассистент Гари О’Нил, не имевший никакого опыта самостоятельной работы – только в тренерском штабе молодежки «Ливерпуля» и полтора года в помощниках у Джонатана Вудгейта и Паркера в «Борнмуте». Поначалу получилось неплохо: в шести последующих турах команда не проиграла ни разу (две победы, четыре ничьи) и оторвалась от зоны вылета на пять очков, но в октябре счастливый период завершился – восемь поражений в девяти турах.

Тем не менее, в ноябре О’Нила утвердили, а зимой выдали 56 млн на трансферы. Не помогло – в 14 последних играх «Борнмут» одержал всего три победы, вылетел из обоих кубков и опустился обратно в зону вылета. Правда, чтобы его избежать, в оставшихся девяти турах достаточно набрать всего на одно очко конкурентов «Ноттингема», «Эвертона» и «Вест Хэма» (у последнего, правда, два матча в запасе).

«БРАЙТОН»

7 сентября: Грэм Поттер (4-1-1, 4-е место) – Эндрю Крофтс

18 сентября: Крофтс – Роберто Де Дзерби (9-6-6, 6-е место)

У «чаек» совершенно иная ситуация. Поттер так понравился работой в «Брайтоне» новым боссам «Челси», что они переманили его вместе с тренерским штабом, заплатив рекордную компенсацию в 22 млн фунтов и пообещав тренеру 60 млн за пять лет.

В «Брайтоне» не растерялись и позвали Де Дзерби, отлично проявившего себя в «Сассуоло» и «Шахтере» (чемпион Украины). Он дебютировал феерическими 3:3 на «Энфилде» (Леандро Троссар оформил хет-трик), но не сразу разобрался в новом коллективе – две ничьи и три поражения в первых пяти играх. И все же итальянцу удалось удержать падающее, да еще как: 4:1 с «Челси» Поттера, 3:1 с «Арсеналом» в Кубке лиги, 3:0 и 2:1 (в Кубке) с «Ливерпулем».

В данный момент «Брайтон» идет в зоне Лиги конференций, а по потерянным очкам даже обходит «Тоттенхэм» и может заскочить в Лигу Европы, а также является полуфиналистом Кубка Англии (23 апреля принимают «МЮ»). В 15 матчах 2023 года «чайки» проиграли всего раз.

«ЧЕЛСИ»

7 сентября: Томас Тухель (3-1-2, 6-е место) – Поттер (7-7-8, 11-е место)

2 апреля: Поттер – Бруно Сальтор (0-1-0)

«Гениальное» руководство Тодда Боули войдет в анналы истории, а сам он станет именем нарицательным. Без ведома тренеров проворачивая абсурдные трансферы, словно доставая кроликов из шляпы, он с предвкушением ждал осечек доставшегося ему в наследство Тухеля – тренера, приводившего «Челси» к победе в Лиге чемпионов. И уволил после унылого поражения в Загребе в первом туре Лиги чемпионов.

Потирая руки, Боули лично выбрал Поттера, но явно ошибся с выбором тренера и сам ему ничем не помог, если не сказать – помешал. Говорят, игроков в распоряжении наставник было так много, что они все не умещались в раздевалке, и Михаил Мудрик переодевался в коридоре. Это просто для контекста, а с полным разбором отставки Поттера можно ознакомиться здесь.

В итоге на ключевом отрезке сезона «Челси» остался только с помощником Поттера Сальтором (в дебютном матче не удалось дожать «Ливерпуль»), а Тухель отправился за серебряной салатницей в Мюнхен, где в первой же игре разнес «Боруссию» Дортмунд. Да и однофамилец мальчика, который выжил, не потеряется.

«ВУЛВЕРХЭМПТОН»

2 октября: Бруно Лаже (1-3-4, 18-е место) – Стив Дэвис (1-1-5, 20-е место)

14 ноября: Дэвис – Юлен Лопетеги (5-3-6, 14-е место)

«Волки» изрядно напугали болельщиков крайне невразумительным стартом. В прошлом сезоне под руководством Лаже они финишировали в десятке, однако в новом все повалилось у португальца из рук. В последних четырех играх при нем «Вулвз» забили только раз и уже 3 октября знакомились с наставником молодежки Дэвисом. Ирония в том, что во взрослой команде он лишился работы через месяц, а во второй – через два с половиной. В данный момент занимает пост менеджера по развитию талантов.

Ну, а в премьер-лиге с ноября работает опытный Лопетеги. Руководство мудро подписало экс-тренера «Реала» и «Севильи» перед паузой на чемпионат мира, так что у него было полтора месяца на подготовку к возобновлению сезона. И он провел это время с пользой. Да, «Вулвз» при нем не заблистали, но выбрались из зоны вылета. Правда, в семи последних турах набрали всего пять очков (зато грохнули «Тоттенхэм»), и отрыв от стоящего на вылет «Борнмута» растаял до всего одно очка. Так что вся борьба еще впереди.

«АСТОН ВИЛЛА»

20 октября: Стивен Джеррард (2-3-6, 14-е место) – Аарон Данкс (1-0-1, 13-е место)

31 октября: Данкс – Унаи Эмери (10-2-4, 7-е место)

Редкий случай, когда клубным боссам удается вовремя исправить ошибки. Джеррард возглавил «Виллу» в ноябре 2021 года, но хотя временами команда смотрелась ярко, принципиального шага наверх не сделала. А в новом сезоне выглядела удручающе – всего семь (!) голов в 11 турах. Один гол и два очка в четырех матчах октября подписали Джеррарду приговор.

На полторы недели бразды правления заполучил Данкс, работавший в тренерском штабе еще Дина Смита (предшественника Стиви Джи). Получилось необычно – за феерическими 4:0 с «Брентфордом» последовали ужасающие 0:4 от «Ньюкасла». Через два дня команду возглавил не нуждающийся в представлениях Эмери, который для нас навсегда останется экс-тренером «Спартака».

И у испанца все стало отлично получаться. Из обоих кубков «Вилла», правда, вылетела, зато в АПЛ разобралась с «МЮ» (3:1), «Брайтоном» (2:1), «Тоттенхэмом» (2:0) и «Челси» (2:0), а «Арсеналу» проиграла (2:4), пропустив два мяча в компенсированное время. В итоге у бирмингемцев в шести последних турах пять побед и одна ничья и седьмое место в турнирной таблице, всего в двух очках от расхваленного «Брайтона». У него, правда, две игры в запасе, а у отстающих на очко «Ливерпуля» и «Брентфорда» по одному, и все же прогресс команды Эмери невозможно игнорировать.

«САУТГЕМПТОН»

7 ноября: Ральф Хазенхюттль (3-3-8, 18-е место) – Рубен Селлес

9 ноября: Селлес – Натан Джонс (1-0-7, 20-е место)

12 февраля: Джонс – Селлес (2-2-4, 20-е место)

Хазенхюттль возглавил «святых» еще в декабре 2018 года, спас от вылета и провел приличный сезон 2019/20 (11-е место), но в дальнейшем команда слишком часто висела на волоске – два 15-х места в сезонах-2020/21 и 2021/22. Особенно печально все было весной 2022-го, когда на финише «Саутгемптон» проиграл шесть матчей из семи.

Летом руководители потратили 80 млн евро на усиление, но эффекта не заметили. Старт получился слабым, а в девяти последних играх при немецком специалисте было забито всего пять мячей. В начале ноября нервы у боссов не выдержали, и они передали бразды правления пришедшему в тренерский штаб летом Селлесу, в чьем послужном списке значится… работа помощником Александра Побегалова и Игоря Ледяхова в «Шиннике». Испанец выиграл матч на Кубок, но затем уступил пост более опытному Джонсу, чьим основным местом работы был скромный «Лутон».

Джонс умудрился сочетать несочетаемое – проигрывал в АПЛ всем подряд, но уверенно шел в обоих Кубках. В четвертьфинале Кубка лиги вообще выбил «Ман Сити», хотя затем уперся в «Ньюкасл». Когда «святые» плотно осели на дне, начальники вернули Селлеса, в благодарность за что увидели победы над «Челси» и «Лестером». Сейчас отставание «Саутгемптона» от спасительной 17-й строчки составляет всего четыре очка.

«ЭВЕРТОН»

23 января: Фрэнк Лэмпард (3-6-11, 19-е место) – Пол Тэйт/Лейтон Бэйнс

29 января: Тэйт/Бэйнс – Шон Дайч (3-3-3, 16-е место)

Увы, у прославленного в прошлом полузащитника Лэмпарда в стане «ирисок» совсем не получилось. Он не пробыл в команде и года. Возглавил на 14-м месте, финишировал на 16-м, а был уволен уже на 19-м. Регресс налицо. Причем руководство клуба было очень терпимо, ведь отставка последовала, только когда серия без побед достигла 10 матчей (две ничьи и восемь поражений).

На пять дней расставлять фишки на тренировках было позволено дуэту Пол Тэйт/Лейтон Бэйнс (оба несколько лет работают в структуре клуба), а затем пришел Дайч, известный почти 10 годами (!) работы в «Бернли». При нем этот небольшой клуб дважды поднимался в АПЛ и даже финишировал в семерке лучших, но в прошлом сезоне не удержался в элите, а Дайч был уволен еще в апреле. И вот спустя почти год он возглавил «Эвертон», с которым в девяти первых играх набрал 12 очков (не проигрывают уже четыре тура) и как минимум на время выбрался из зоны вылета. Правда, «Борнмут» «ириски» превосходят только по дополнительным показателям, так что дело еще не сделано.

Вдобавок ко всему «Эвертон» рискует лишиться очков из-за нарушения финансовых правил АПЛ (быть в минусе не более чем на 105 млн фунтов за три года), но это совсем другая история.

«ЛИДС»

6 февраля: Джесси Марш (4-6-10, 14-е место) – Микаэль Скубала (0-1-2, 16-е место)

23 февраля: Скубала – Хави Грасия (3-1-2, 13-е место)

Американский тренер известен хорошей работой в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Зальцбурге», с которым за два года выиграл в Австрии все, но переход на более высокий уровень ему пока не удается. «Лейпциг» при нем набирал всего 1,25 очка за матч, а «Лидс» - 1,16. Хотя нельзя не признать, что ему удалось спасти для команды прошлый сезон, ведь пришел он, когда «Лидс» был в зоне вылета.

Белые в нынешнем сезоне были отнюдь не безнадежны, да и тот факт, что по сравнению с прошлым розыгрышем они немного поднялись в таблице, тоже нельзя не учитывать. Плюс победы над «Челси» (3:0) и «Ливерпулем» (1:2) и обидное поражение от «Тоттенхэма» (3:4) в концовке. Но команде не хватило стабильности, а руководству – терпения.

Поначалу «Лидс» возглавил главный тренер молодежки Скубала, но через три тура ему нашли подходящую замену в лице экс-тренера «Рубина» Грасии, запомнившегося англичанам неплохим периодом в «Уотфорде». Пока при испанце у «павлинов» больше побед, чем поражений, но от зоны вылета их отделяет всего пара очков, так что назвать происходящее прогрессом по сравнению с периодом Марша язык не повернется.

«КРИСТАЛ ПЭЛАС»

17 марта: Патрик Виейра (6-9-12, 14-е место) – Патрик Маккарти (0-0-1)

20 марта: Маккарти – Рой Ходжсон (1-0-0)

Круговорот 75-летнего (!) Ходжсона в АПЛ. Он возглавлял лондонцев почти четыре года с 2017-го по 2021-й, после чего уступил пост Виейра. При французе «Пэлас» приподнялись с 14-й строчки на 12-ю, однако в новом сезоне не смогли сделать следующий шаг наверх и на фоне 12-матчевой серии без побед (и четырех матчей без голов) Виейра уволили.

На один матч команду возглавил многолетний тренер молодежки Маккарти (1:4 от «Арсенала»), а затем вернулся ветеран Ходжсон, сходу выигравший у «Лестера» и тем самым «уволивший» Брендана Роджерса. От зоны вылета лондонцев отделяют всего три очка.

«ТОТТЕНХЭМ»

26 марта: Антонио Конте (15-4-9, 4-е место) – Кристиан Стеллини (0-1-0, 4-е место)

Итальянский наставник очень амбициозен и конфликтен. Его не удовлетворяла нестабильность игроков, хотя в целом место в четверке для «Тоттенхэма» – норма жизни. Тренер же хотел большего и очень досадовал от регулярных неудач – вылета из Лиги чемпионов от «Милана» и из Кубка Англии от «Шеффилд Юнайтед». А одна победа в пяти последних играх и упущенные три очка в игре с аутсайдером «Саутгемптоном» окончательно выбили Конте из равновесия, и он выстрелил себе в ногу, атаковав на пресс-конференции разом и футболистов, и руководство.

Теперь Даниэл Леви сидит в задумчивости у окна и не знает, что делать дальше. Доверить ли довести команду до конца сезона Кристиану Стеллини? Или сразу попытаться найти нового тренера? И кого? Вариантов хватает, но очевидно правильного не видно.

Тем временем, «шпоры» изо всех сил бьются за место в Лиге чемпионов, а Гарри Кейн раздумывает о своем будущем.

«ЛЕСТЕР»

2 апреля: Брендан Роджерс (7-4-17, 19-е место) – Адам Сэдлер

Редкий пример впечатляющего терпения руководства. Роджерс возглавил «лис» в 2019 году и два первых полноценных сезона провел очень сильно, дважды финишировав в считанных очках от зоны Лиги чемпионов, но в прошлом году начался лавинообразный откат – сначала восьмое место, а теперь вот аж 19-е.

У «Лестера» весь сезон все валилось из рук, а тренеру, как он ни старался, не удавалось встряхнуть команду. Причем дела становились все хуже и хуже, и после шести поражений в семи играх Роджерс все-таки был уволен. Его преемником с приставкой «и.о.» станет Сэдлер (не путать с актером Адамом Сэндлером), работающий в тренерском штабе «лис» еще с 2018 года и отлично знающий возможности футболистов. Удастся ли ему спасти команду от вылета? От спасительной строчки ее отделяют два очка.

источник: «Советский спорт»
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
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