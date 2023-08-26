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Перепутали «Ахмат» с «Реалом». «Спартак» тянул время и боялся рисковать в игре с аутсайдером

В матче 6-ого тура РПЛ красно-белые сыграли нулевую ничью с командой из Грозного.
Перепутали «Ахмат» с «Реалом». «Спартак» тянул время и боялся рисковать в игре с аутсайдером
26 августа 2023 21:44
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Одним из центральных матчей тура стало противостояние московского «Спартака» и «Ахмата». Красно-белые в последнее время буксуют и мотивации прервать неудачную полосу было выше крыши, но и грозненцы не так просты и заурядны, как может показаться.

Чеченский клуб в первых четырёх турах набрал только три очка и 15 августа отправил в отставку главного тренера Сергея Ташуева, после чего команду возглавил бывший помощник Станислава Черчесова – Мирослав Ромащенко. После перестановки рулевого «Ахмат» словно задышал новой жизнью. В своём дебютном матче в прошлом туре специалист привёл грозненцев к победе над «Оренбургом» со счётом 4:0.

РИА Новости

Абаскаль, в свою очередь, не может похвастаться положительными результатами в последнее время. После резвого старта последовали поражения от «Урала» (2:3), а затем и вовсе домашний проигрыш «Зениту» со счётом 3:1. После той игры даже некоторые футболисты красно-белых начали критиковать самих себя за такую безвольную игру. В частности, нападающий Александр Соболев прошёлся по всем: от игроков до тренерского штаба.

После матча бывший владелец «Спартака», Леонид Федун заявил, что «постоянные творческие поиски Абаскаля не идут на пользу команде». Так что мотивации у испанского наставника и его подопечных перед вроде бы рядовой игрой чемпионата было более, чем достаточно.

В первом тайме команды решили произвести разведку, которая откровенно затянулась. «Спартак» проводил на своей половине поля около 50 процентов времени, а грозненцы – 40. В оставшиеся 10 было несколько моментов, но опасными их называть язык не повернётся. Дважды с дистанции пробил Бериша, один из них пришёлся в Селихова, другой пролетел рядом со штангой.

РИА Новости

Также были попытки у Промеса забросить на головы партнёров в штрафную, но сначала Соболев пробил выше цели, а затем Мартинс. По всей видимости всю вкуснятину команды решили отложить на вторую половину игры. После перерыва «Спартак» вышел уже более заряженным. В первой же атаке красно-белым удалось создать самый опасный момент за весь матч: Промес прострелил в штрафную, Соболев подхватил мяч и дал чуть назад, откуда Бонгонда пробил прямо в упор. Но Шелия был надёжен и парировал этот удар.

Москвичей хватило ещё на несколько атак, а затем игра выровнялась и начала превращаться в борьбу в прямом смысле слова. Одно единоборство за другим, падение за падением. Свист на трибунах в сторону происходящего стал перманентным явлением во втором тайме.

После 70-й минуты футболисты «Спартака» необъяснимо начали катать мяч на свой половине поля, не особо торопясь идти в атаку. Такая ситуация на поле продлилась вплоть до 83-й минуты. Тогда вышедший на замену Игнатов сначала заработал штрафной, с которого никакой опасности, увы, создать не вышло. А потом все тот же Михаил протащил мяч на угол штрафной и прострелил, но первым на подборе оказался голкипер Шелия.

Как итог, на табло довольно скучные нули. Безусловно, «Спартак» был значительно активнее в атаке, особенно в самой концовке встречи, но периодами команда совершенно непонятным образом пыталась быстрее приблизить концовку встречи. Возможно, они могли беречь силы на кубковый матч с «Динамо», который пройдёт уже через три дня, а может моментами игрокам чудилось, что перед ними не «Ахмат», а мадридский «Реал» во плоти. Сложно сказать, но одно можно подметить точно – трудные времена «Спартака» далеко не позади.

источник: «Советский спорт»
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