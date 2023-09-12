«Малком ещё вернётся в Петербург». Тимощук — о трансферах «Зенита», сборной России и SHAMANе

Действующий чемпион России «Зенит» выдал один из худших стартов в РПЛ за последние несколько сезонов. После семи туров команда идёт на второй строчке. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» тренер петербургской команды Анатолий Тимощук разобрал старт команды в чемпионате, оценил свежий трансфер Вильсона Изидора и рассказал, стоит ли ещё ждать новичков в стане сине-бело-голубых.

— Вильсон Изидор пополнил ряды «Зенита». Как оцените этот трансфер? Насколько такой игрок был необходим команде?

— Посмотрим. У нас сейчас выходные, поэтому мы соберёмся и увидим, в каком он состоянии и в какой форме. В любом случае мы знаем его качества. Если было принято такое решение, значит, игрок нам нужен. Я уверен, он принесёт пользу команде. Главное, чтобы он понял нашу философию, в «Зените» нет места равнодушным, у нас все с характером.

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— А с Сергеем Богдановичем вы как-то обсуждали его?

— Не успели ещё. Я об этом узнал только тогда, когда на матч памяти Цымбаларя ехал. Мы пока ещё не общались. Вернусь в Петербург, обсудим расклады, что и как.

ФК "Зенит"

— Стоит ли нам ещё ожидать какие-то покупки от «Зенита» до конца трансферного окна?

— Я думаю, всё возможно за эти несколько дней. Поэтому за это время мы можем преподнести ещё какой-то сюрприз. Болельщикам стоит запастись терпением и следить за новостями, это пока всё, что могу сказать.

— Стоит ли ждать условного Экитике?

— Не знаю. Не всегда от нас зависит ситуация, которая может произойти. Есть некоторые трансферы, которые мы не в силах провести из-за некоторых обстоятельств, которые всем известны. Поэтому посмотрим.

— Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.

— Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

РИА Новости

— В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?

— Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются.

— Можете рассказать, как дела у Андрея Мостового? Он получил повреждение в последней товарищеской игре.

— Он ещё не прошёл углублённое обследование. Пройдёт — будем знать. Я думаю, уже скоро. Тогда сможем это обсудить. Пока надеемся, что там всё не так плохо и он сможет вернуться на поле как можно скорее.

— «Зенит» пока идёт не так хорошо, как в прошлых сезонах. Как оцените начало чемпионата для команды?

— Да, были проблемы с результатом. Но сейчас мы чуть-чуть поправили ситуацию. Мы снова в лидирующей группе. К сожалению, не на первом месте, но надеюсь, что сможем исправить ситуацию. Вся борьба ещё впереди, и мы полностью будем готовы к тому, чтобы любому навязать своё преимущество и опять быть на первом месте в турнирной таблице.

— Малком этим летом покинул «Зенит». Говорилось о том, что он должен приехать на какой-то матч, чтобы официально попрощаться с болельщиками, но вот уже прошло много времени. Как вы думаете, он выполнит своё обещание?

— Знаете, они уже стартанули, у них начался чемпионат. Также Малком уже участвовал в кубке арабских стран, забивал там отличные голы, кстати. Поэтому по возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещё вернётся в Петербург.

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— Вы сейчас с ним на связи? Списываетесь?

— Бывает по-разному. В основном в социальных сетях могу что-то написать, поздравить с хорошей игрой. Но, думаю, больше с ним бразильцы общаются, им легче.

— Вы следите как-то за его успехами?

— Конечно, слежу за его выступлениями, особенно когда он забивает. По возможности смотрю нарезку голов после тура. Безусловно, интересно следить за его успехами. Также чемпионат Саудовской Аравии сейчас стал гораздо интереснее, туда очень много игроков мирового класса приехало этим летом.

— Несколько дней назад на «Газпром Арене» прошёл концерт SHAMANа, и он собрал в несколько раз больше зрителей, чем последние матчи «Зенита». Не обидно ли вам наблюдать за такой картиной?

— Ну почему? У нас для этого в том числе стадион строился, чтобы организовывать концерты, чтобы артисты выступали в комфортной обстановке, люди приходили. Будем надеяться, что с каждым матчем мы будем набирать всё больше и больше болельщиков. Хотя в Санкт-Петербурге у нас и так самый посещаемый стадион. Мы впереди в этом плане. Остальным до нас остаётся только тянуться.

РИА Новости

— Сейчас сборная России проводит товарищеские встречи. В том числе там выступают игроки «Зенита». В матче с Египтом принимали участие Коваленко и Васильев. Смотрели ли вы игру? Наблюдали за тем, как себя парни проявляют?

— У нас как раз в это время была товарищеская игра с «Сепаханом». Видел последние пять минут матча, пропущенный гол. Я думаю, это экспериментальная сборная. Постарались, чтобы по возрасту она не была старше команды соперников. Мне кажется, это интересный спарринг. Слышал, что там тяжёлые погодные условия — жара. Я думаю, ко второй игре ребята уже должны подойти более сконцентрированно и сыграть увереннее.

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— 12 сентября основной состав будет проводить матч с Катаром. Какие у вас ожидания от этой игры?

— Не стоит недооценивать катарский футбол. Тем более когда сборная играет у себя дома, они становятся крепкой командой, которая хорошо выступает. Безусловно, Россия – фаворит этого матча. Опять же нужно показать свои лучшие качества и быстрый, скоростной футбол. Мне кажется, что хорошие игроки собраны в сборной, они с пользой проведут сборы и будут максимально готовы к этому матчу.