«Мы тоже не все кричали «За родину! За Сталина!» Карпин – о патриотизме, матче с Катаром и Месси

Сборная России по футболу впервые в 2023 году проводит свой сбор. Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал сразу 49 футболистов и поделил их на две группы: одна проводит матчи с олимпийской командой Египта, другая полетит на игру с Катаром.

После открытой тренировки, которая прошла 8 сентября, наставник россиян пообщался с журналистами, раскрыл подробности подготовки основы к матчу со страной-хозяйкой ЧМ-2022, разобрал ничейный матч с египтянами (1:1) и рассказал об отношении игроков сборной к патриотизму.

— Как оцениваете уровень команды на этом сборе?

— Мы выполняли всё, что должны были выполнять, интенсивность и настроение хорошие. Наконец-то провели первую полноценную тренировку за два года. Ни разу не было такой тренировки.

— Головина смело можно назвать одной из звёзд и лидеров команды. В каком он сейчас состоянии? Какие у вас впечатления от его игры? Насколько быстро ему удалось адаптироваться?

— Если опускаться с лучшего уровня, то всегда быстро адаптируешься. Сложно адаптироваться, когда надо меняться в хорошую сторону, повышать интенсивность. Впечатления от всех и от него в том числе самые приятные, ему не надо адаптироваться.

Михаил Шапаев / РФС

— У вас богатая тренерская карьера. Головин - самый классный игрок, которого вы тренировали во всех командах?

— Так навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Во-первых у всех разные позиции. Что значит самый классный игрок? Есть центральный защитник, полузащитник, нападающий. Алекс был у меня в «Спартаке», он наверное, был выше классом.

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— Что скажете по поводу восстановления Сергея Пиняева? Вернётся ли к Египту или Катару? В какую группу подойдёт?

— Восстановление проходит хорошо, думаю, завтра (9 сентября) мы увидим его на поле, а вот в какой группе - надо подумать. Посмотрим по игрокам, по состоянию и тех, кто вернулся из Египта, и тех, кто готовится полететь в Катар.

— Вы сказали, что ещё не всех знаете по именам. А вот если ребят спросить, которых вы вчера тренировали, кто вы и где играли, все ли назовут хотя бы минимальную информацию?

— Я откуда знаю? Без понятия. Имена также и продолжаю не знать. Это не главное. Главное знать - кто есть кто и как сыграл.

Михаил Шапаев / РФС

— Как оцените уровень резервов?

— Я бы не стал давать оценки конкретно по вчерашней игре. Да, своё видение у меня есть, но давать оценки после двух дней тренировок не стал бы. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то медленнее, кто-то может сразу показать себя, кто-то через 2-3 тренировки. Плюс те условия, в которых оказались игроки, начиная от перелёта, заканчивая погодой. На кого-то влияет жара, кто-то её не чувствует. Не стал бы по одной игре делать какие-то глубокие выводы. Есть игроки, которые вчера показали более достойный уровень, кто-то не смог. Это нормальное явление.

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— Есть ли кто-то супер-талантливый, кого вы можете позвать на следующий сбор в первую команду?

— Если говорить про вчерашнюю игру, то да, были футболисты, которые удивили и порадовали. Если они будут постоянно играть, то да, возможно в октябре и в первой команде могут оказаться. Не скажу кто, не хочу говорить, не хочу кого-то поощрять или принижать этим.

— Почему приняли решение, что именно Онопко будет руководить в матче с Египтом 11 сентября?

— Потому что Виктор Савельевич в «Ростове» уже полтора года присутствует на каждой теории и тренировке, мы с ним находимся в ежедневном общении. Он всё знает и понимает. Ему будет проще, чем тому же Никифорову.

Михаил Шапаев / РФС

— Планируете связываться с Виктором Савельевичем во время матча? Как общение будет происходить?

— Я думаю, что во время матча вряд ли, так как смысла не вижу что-то корректировать, вмешиваться. Возможно, в перерыве.

— Можно ли сказать, что вопрос выбора состава завершён? Что сейчас, несмотря на то, что статус матчей товарищеский, всё равно главная задача - результат?

— Я такого не говорил. Мы говорили про то, надо ли и хотим ли мы побеждать. Я сказал, что да, любой футболист и любой спортсмен хочет побеждать даже на тренировке. Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Она стоит всегда. Необходимо показать болельщикам и самим себе, что сборная есть и функционирует.

— Литвинов - универсальный футболист и в «Спартаке» играет на двух позициях. Кем вы прежде всего его видите: для вас он центральный защитник или опорник?

— Хотелось бы использовать его в опорной зоне, но в силу того, что, скажем, не так много у нас центральных защитников, он будет играть именно на этой позиции.

Михаил Шапаев / РФС

— А с чем это связано? В последнее время в РПЛ приехало слишком много защитников из Латинской Америки, упал уровень доверия к молодым, возможно в этом проблема?

— Ну до этого были не из Латинской Америки. У нас всегда их было много. Понимаете, позиция центрального защитника - одна из самых важных и как раз там нужна стабильность. А с молодыми игроками, естественно, стабильность - утопия. Всё равно они должны свои ошибки совершить. Вы можете видеть, это, например, в «Ростове». Поэтому, естественно, доверять молодым, особенно центральным защитникам, не каждый может себе позволить. Если есть ещё и возможность привести пускай немолодого, но иностранца, то предпочтут именно этот вариант.

— Вы чувствуете, что молодёжка - это совсем другое поколение. Та команда, которую вы тренировали в Египте - люди, которые родились уже в этом веке. Вы чувствуете, что для этих ребят вопрос престижа игры за сборную и патриотизма серьёзный?

- Для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, но в принципе да. Так же, как и в нашем поколении. Не все из нас кричали «За родину! За Сталина!» У нас тоже был кто-то в большей степени, кто-то в меньшей - так же, как и сейчас.

— У вас возникли какие-то сложности, кроме того, что не всех знаете по именам, в общении с молодыми ребятами за то время, что вы общались? Вы понимаете то, о чём они думают, говорят?

— Понимаю, конечно. Понимаю, потому что у меня в «Ростове» половина команды такая.

— По уровню мастерства этой команды, которая играла в Египте, что для вас, как для тренера, является главным показателем?

— Мы сейчас будем говорить об этом три часа. Двуногость может быть, но, если головы нет, то можно быть хоть трёхногим. А толку?

— Сколько в этой команде, которую вы тренировали в Египте, двуногих: кто владеет левой и правой?

— Ни одного. И в первой команде таких нет.

— О чём это говорит?

— Ни о чём не говорит. О том, что просто такие футболисты, и все. Месси только левой владеет. И что? Или Месси двуногий? И что, плохой? Это не самое главное. Двуногость - не самое главное. Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире.

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— Как вы считаете, невостребованность наших футболистов в Европе связана с деньгам, которые есть в российском футболе? То есть, здесь платят столько, сколько в Европе не заплатят.

— Да, конечно.

— То есть это не вопрос уровня мастерства?

— Не только. Всё вместе. Не только мастерство. Миллион раз уже говорил: если бы мне платили в России, в моё время я имею в виду, в два раза больше, чем в Испании, я бы вряд ли бы уехал.

— Вы не осуждаете тех, кто не уезжает сейчас?

— Нет, я никого в принципе не осуждаю. Каждый делает то, что считает нужным.

— Выбрали капитана на матч с Катаром?

— Честно, даже вообще не задумывался, кто будет капитаном в игре с Катаром.