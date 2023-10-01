Спартаковцы, хватит паниковать. Всё хорошее слишком быстро забывается

Футбольные болельщики – люди крайне эмоциональные. Да к тому же ещё и человеческая натура подразумевает, что плохое запоминается гораздо лучше, чем хорошее. А свежие события намного сильнее окрашены в эмоциональном плане, чем более старые. Вот и сейчас после нового поражения «Спартака» ситуация повторяется, как и сотни раз до этого: сразу всё видится в чёрном цвете, всё пропало, тренера надо выгонять.

Давайте для начала обратимся к прошедшему матчу с «Крыльями Советов», который стал явным триггером, после которого все снова бросились рассуждать о том, насколько всё плохо у красно-белых. Начало игры за москвичами, которые заперли соперника на его половине поля. А разгром начался с шикарной контратаки самарцев. Вот только из четырёх голов команды сразу в трёх показатель xG (ожидаемые голы, здесь и далее данные Understat) оказался очень низким – 0,11, 0,08 и 0,04.

То есть три мяча оказались в воротах не после явных моментов, а благодаря стечению ряда обстоятельств. В ситуации с четвёртым голом Александр Максименко пошёл зачем-то погулять за пределы штрафной площади, а все защитники бросили бежать за мячом.Суммарный xGв этом матче хоть и показал преимущество «Крыльев Советов», но далеко не такое тотальное, как счёт – 1,25 против 1,04. То есть острота атак клубов была плюс-минус схожей, разве что реализация у самарцев оказалась на высоте.

ФК "Спартак"

При этом можно ли вообще было считать «Крылья» слабым соперником, если ещё до матча у них в активе оказалось больше очков, чем у «Спартака»? Сейчас они вышли на второе место в чемпионате России. Разве зазорно проиграть такому коллективу? «Спартак» сейчас на пятой строчке, что тоже вполне нормально – всего лишь в паре очков от тройки сильнейших, куда клуб попал по итогам прошлого сезона. А если бы Квинси Промес забил хоть один из пары отличных моментов при счёте 0:1, то сейчас все рассуждения могли идти совершенно в другом русле.

ФК "Спартак"

А что насчёт трёх подряд сухих побед до этого? Уже забыты. При этом вы можете вспомнить, когда в последний раз со «Спартаком» происходило нечто подобное? А мы вам ответим – более года назад, в прошлом сентябре. Тогда последовательно досталось «Факелу», «Локомотиву» и «Зениту», а сейчас «Сочи», «Пари НН» и «Динамо» Москва. При этом красно-белые мало что позволили создать соперникам в двух прошлых матчах РПЛ: сочинцы добыли только 0,87 xG, а динамовцы проявили себя и того хуже – 0,68.

То есть вот это всё забываем по щелчку пальцев, стоит спартаковцам провести один слабый матч? С таким подходом успеха не добиться. Почему «Манчестер Юнайтед» даже после своего худшего старта в истории АПЛ заявляет о том, что доверяет Эрику тен Хагу, хотя он уже год в команде, а манкунианцы сейчас за пределами топ-10 таблицы? А у нас стоит красно-белым опозориться хоть раз, то сразу ставится вопрос о непригодности тренера. Ну так же нельзя, в самом деле.

И всё можно было бы понять, если у руководства команды уже имелся в загашнике готовый интересный кандидат. Но, по слухам, сейчас рассматриваются лишь Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Просто нет слов. Первый закончил работу со сборной России двумя разгромами в трёх матчах на последнем чемпионате Европы, а из «Ференцвароша» его выгнали за позорные 0:3 от фарерского клуба. Плюс ко всему наставник определённо не пользуется популярностью у болельщиков. Что касается второго, то он уже дважды работал со «Спартаком» без особого успеха, причём в последний раз Леонид Федун провожал его словами «сбитый лётчик». Да и разве Карпин хоть где-то показал себя качественным антикризисным тренером? Вопрос риторический. А ведь именно такой, судя по стенаниям в медиа и болельщицкой среде, требуется красно-белым.

РИА Новости

Кстати, обычно довольно резкий и категоричный в высказываниях Александр Мостовой тоже считает, что обойдётся без увольнения: «Я думаю, что его отставка вряд ли произойдёт. У Абаскаля такой взгляд на игру, нужно это понимать. Смешно слушать про критику со стороны тех, кто вообще не играл. Обвиняют те люди, которые мяч на поле никогда не видели. Это меня бесит больше всего».

Что за желание у наших болельщиков сразу рубить с плеча? Новые крики о позоре «Спартака» и призывы уволить Абаскаля – это всё чисто на эмоциях. Уверен, стоит смениться наставнику, того же Черчесова или Карпина начнут смешиваться с грязью после первой же ошибки и неудачной игры. А ведь оба этих тренера ещё и на язык довольно остры. А раз так, то зачем всё время ходить по кругу?

Стоит всё-таки остановиться, выдохнуть и взглянуть на ситуацию спокойным, трезвым взглядом. И тогда небо будет уже не таким серым и хмурым, как кажется болельщикам красно-белых прямо сейчас.

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