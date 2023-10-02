Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10 тура РПЛ

Сборная юбилейного 10-го тура РПЛ приобрела неожиданный вид. Благодаря двум невероятным играм в нынешний уик-энд - «Оренбург» - «Зенит» и «Крылья Советов» - «Спартак».

Заведомые фавориты сильно пали от ног команд, на которые, мягко говоря, никто не ставил. Удивление даже не в факторе самих побед, а в том, что оренбуржцы и самарцы сумели порадовать своих болельщиков количеством забитых мячей. «Советский Спорт» совместно с компанией «Рустат» представляют сильно обновлённую сборную 10-го тура РПЛ.

Вратарь - Николай Сысуев, «Оренбург»

Несмотря на быстрый пропущенный мяч от «Зенита», Николай сыграл выдающийся матч и, возможно, один из лучших в своей карьере. 12 сейвов! Редко кто из голкиперов в РПЛ добирается до такой отметки за одну игру, а Николай смог, чем очень сильно помог своей команде обыграть действующего чемпиона России.

Левый защитник - Юрий Горшков, «Крылья Советов»

Горшков - главный герой тура, а также главная неожиданность выходных. Юрий мало того, что очень мощно сыграл на своей позиции, так он ещё и сотворил дубль в ворота «Спартака». Редко такое увидишь, чтобы номинальный защитник проявлял такие бомбардирские таланты. Прибавить к этому достижению можно 93% точных передач, 100% выигранных единоборств, 100% обводок и отборов. Если у команды идёт игра, то каждая скрипка в оркестре играет свою лучшую партию.

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Правый защитник - Гленн Бейл, «Крылья Советов»

Легионер из Нидерландов был чуть ли не первой скрипкой в построениях самарских «Крыльев» на игру со «Спартаком». Чётко отрабатывал на своей позиции. И не дал красно-белым по полной программе развернуться на своём фланге. 78% точных передач, 100% выигранных в атаке единоборств, 4 из 7 точных передач в штрафную соперника.

Центральный защитник - Матиас Перес, «Оренбург»

ФК "Оренбург"

Аргентинский центральный защитник мало того, что пресекал многочисленные попытки прорваться через центральную линию к воротам Сысуева, так ещё и сам поучаствовал во взятии ворот Васютина. Очередной герой тура из целой россыпи южноамериканской братии «Оренбурга». 89% точных передач, 10 из 12 выигранных единоборств, 100% удачных отборов, обводок и общее цельное впечатление от игры.

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Центральный защитник - Роман Евгеньев, «Крылья Советов»

По ходу игры «Крылья Советов» - «Спартак» создавалось ощущение, что Евгеньев качественно отрабатывал не только на своей основной позиции, а был вообще везде. Роман - едва ли не самая заметная фигура главного матча тура. Он и был тем фундаментом, который позволяет своей команде играть без оглядки назад. 14 изи 19 выигранных единоборств, 81% точных передач, 100% выигранных в передней линии единоборств.

Опорный полузащитник - Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Лидер и один из главных сторожилов «железнодорожников» в любом матче демонстрирует эталон игры опорника. Вот и на этот раз, в тяжёлом матче с неуступчивым «Пари НН» Баринов показал тот самый класс, который позволяет ему считаться столпом современного «Локомотива». 89% точных передач, 4 из 5 удачных обводок, 8 из 11 выигранных атакующих единоборств.

Левый полузащитник - Брайан Мансилья, «Оренбург»

Что в прошлогоднем «Оренбурге» Марцела Лички, что в нынешнем испанского специалиста Давида Деограсии, Мансилья твёрдый игрок основного состава. Представить в уральском клубе кого-то ещё на его позиции - очень сложно. Аргентинец разгоняет и завершает начатые комбинации, он же прекрасно действует в отборе на всех участках поля. Брайан забил в ворота «Зенита» третий мяч, который ещё в первом тайме поставил победную точку в игре. 3 из 4 удачных отборов, почти половина выигранных единоборств, 65% точных передач.

Правый полузащитник - Густаво Мантуан, «Зенит»

ФК "Зенит"

Даже в проигранных матчах у «Зенита» находится игрок, который не снижает игровых требований к себе - это Густаво Мантуан. Бразильский правый латераль, который попадает в сборные тура чуть ли не каждую неделю. Густаво в матче с «Оренбургом» уже на второй минуте мягким ударом впритирку со штангой отправил мяч в ворота Сысуева. Тогда казалось, что хозяев поля ждёт разгром. Но партнёры не поддержали своего вингера. 80% точных передач, 4 из 5 удачных обводок, 75% удачных отборов.

Центральный атакующий полузащитник - Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

Скоро уже станет доброй традицией, что молодой узбекский полузащитник попадает в сборную по итогам прошедшего тура. Файзуллаев своей яркой игрой и нестандартными действиями настолько плавно влился в состав армейцев, что создаётся впечатление, будто он играет за клуб Владимира Федотова не первый десяток лет. Тот самый случай, когда селекционная служба команды попала в самую десятку с этом трансфером. 85% точных передач, 5 из 6 точных передач в штрафную, 75% удачных обводок. В матче с неуступчивой «Балтикой» более чем достойные цифры.

Нападающий - Джон Кордоба, «Краснодар»

РИА Новости

Колумбиец - уже старожил сборной тура РПЛ. Если Джон не пробивает пенальти, значит его игровые действия, а также статистика всегда остаются на высоком уровне. «Краснодар» уверенно выиграл, Кордоба в первом тайме матча с «Рубином» положил начало очередной победы лидера чемпионата. 4 из 8 удачных передач, единственный удар в створ стал результативным, почти половина выигранных в атаке единоборств.

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Нападающий - Бенхамин Гарре, «Крылья Советов»

Ну и как же без открытия сезона - Бенхамина Гарре. Это он напрягал весь матч не стройную оборону «Спартака», это он разгонял быстрые контратаки самарцев, это он, поймав свою удачу за хвост - забил прекрасный третий мяч в ворота Максименко. Под 70% точных передач, половина удачных передач в штрафную и крайне приятное послевкусие от техничной игры аргентинца.