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Жёсткий ответ фанатам ЦСКА. Марио «Предатель» и Хесус «Иуда» не пожалели армейцев

Два перебежчика уже отняли у ЦСКА 4 очка.
Жёсткий ответ фанатам ЦСКА. Марио «Предатель» и Хесус «Иуда» не пожалели армейцев
09 октября 2023 12:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: ФК «Зенит» / ФК «Спартак»

Трансферная кампания ЦСКА в этом сезоне не сложилась. Клуб не осуществил большое количество сделок, которые планировал, да ещё и потерял ключевых игроков. Но это полбеды. Ещё хуже, когда эти футболисты переходят в стан к принципиальным соперникам. А ещё хуже (хотя, куда уже?), когда эти принципиальные соперники набирают очки усилиями этих футболистов.

Армейцы рассчитывали в летнее трансферное окно вернуть своего любимчика Марио Фернандеса. В ЦСКА он стал по-настоящему своим. Он был незаменимым игроком стартового состава и обратил на себя внимание даже сборной России. Бразильцу быстро сделали паспорт нашей страны, даже без знания языка. Этим компонентом он отплачивать России за щедрость не стал.

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Но в 2022 году Фернандеса посетила хандра. Заскучал бразилец по своей родине, да и рождение ребёнка намечалось, захотелось больше времени проводить с семьёй. И договорились ЦСКА и футболист, что игрок перезагрузится в Бразилии, а потом с новыми силами вернётся в армейский клуб. Отпустили же на родину защитника и вовсе бесплатно. Но в Латинской Америке заиграть Фернандесу не удалось. Он столкнулся с огромным количеством критики и давления. В России же его все любили и почитали.

А вот к выходу из зоны комфорта бразилец оказался не готов. Захотел вернуться в ЦСКА, но новый клуб уже требует неустойку в размере более 300 тысяч евро. Московская команда, которая отпускала защитника бесплатно, платить за его возвращение не захотела. Зато появился у игрока вариант с «Зенитом», да ещё наверняка и контракт пожирнее, так что Фернандес смело объявил о нежелании ЦСКА его возвращать и уехал в культурную столицу России.

РИА Новости

Между игроком и фанатами разразилась война. Его поступок болельщики ЦСКА не поняли и, мягко говоря, не приняли. На домашней арене армейцев Фернандес появился в старте «Зенита». Болельщики ЦСКА свистели и выкрикивали «предатель», когда тот был с мячом. Но свой вклад в ничью он всё равно внёс. Правда, в момент гола «Зенита» он уже был заменён, но всё равно промчался всё поле, чтобы отпраздновать оплошность своей бывшей команды. Сдерживать эмоций он не стал. Тем самым продолжив войну с фанатами.

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И как только фантомные боли армейской торсиды улеглись, как пришла новая боль.Заклятый «Спартак» спас ничью в дерби с ЦСКА, и снова благодаря бывшему футболисту армейцев. В этот раз главным героем стал Хесус Медина. За красно-синих он играл не так долго, как Марио. Да и любимчиком стать не успел. Но прямой переход в «Спартак» всегда отдавал глубокой болью в сердцах болельщиков.

Не особо заморачиваясь, фанаты прозвали «Иудой». Да, настолько лютые отношения между клубами, что миграция в стан врага оценивается настолько резко. Ну и ответочка от футболиста прилетела максимально болезненная. В отличие от Марио, который лишь праздновал забитый его новой командой гол, Хесус буквально ливанул на трибуны ушат ледяной воды. Его гол на 97-й минуте спас для «Спартака» ничью. Сказать, что красно-синие были шокированы, не сказать ничего.

РИА Новости

Правда, в данном случае нужно отметить благородство Медины. Хесус, в отличие от Фернандеса, не стал демонстративно праздновать свой успех. Извиняться и каяться, конечно, было не в чем, но проявить уважение к торсиде он силы в себе нашёл. За что ему большое уважение. Но фанаты не оценили и до сих пор поливают его проклятьями.

Хотя наставник ЦСКА Владимир Федотов после матча акцентировал внимание на том, что футболист и клуб расстались добрыми друзьями, а сам переход осуществлялся в исключительно цивилизационных рамках. Ну и особенно отметил, сотрудники клуба остались с Мединой в тёплых отношениях.

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Вот так два перехода в стан заклятого врага обошлись потерей очков для ЦСКА. И как же по-разному могут отнестись футболисты к своему бывшему клубу. Кто-то не будет благодарен даже после 10 лет в клубе, а кому-то будет достаточно одного полного сезона, чтобы потом отнестись к неудаче соперника с должным уважением.

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