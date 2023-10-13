«Меня спрашивали о водке и медведях». Откуда у игрока из Камеруна столько друзей в сборной России?

Сборная России по футболу со счётом 1:0 в товарищеском матче обыграла дружину из Камеруна. Долгожданная встреча нашей команды с солидным соперником проходила в Москве при полных трибунах «ВТБ-Арены». Викторию россиянам на 40-й минуте принёс гол армейца Фёдора Чалова. Подопечные Валерия Карпина не выиграли более полугода.

После матча полузащитник сборной Камеруна и воспитанник московского «Локомотива» Гаэль Ондуа в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» подвёл итоги встречи, рассказал о предложениях от клубов РПЛ, и раскрыл, с кем из игроков сборной России он дружит.

Михаил Шапаев / РФС

- Как тебе матч против сборной России? Доволен своей игрой?

- Только хорошие впечатления от игры. У сборной России очень хороший уровень и подбор игроков. Матч вышел очень эмоциональный. Я надеюсь, что все болельщики получили максимум положительных эмоций.

- Игра против России это что-то особенное для тебя лично, если учитывать твои корни?

- Да, конечно. Я здесь вырос. У меня здесь родители живут. Братья, сестры. Еще и против сборной России играть. Для меня это большая гордость и честь.

- Как тебе реакция трибун? Болельщиков набралось за 20 тысяч, из них 2-3 точно были из Камеруна.

Сергей Аносов / "Совспорт"

- Мы видели, что было много народу. Всем было интересно посмотреть на игру между нашими сборными. В целом, в Москве живёт очень много людей из Камеруна. Я надеюсь, что им понравилось, как сегодня мы играли.

- Как ребятам из сборной Камеруна Москва? Понравился город?

- Они все в шоке. Они не ожидали, что Москва настолько прекрасный город. Я надеюсь, что они сейчас за ночь ещё раз увидят город. Надеюсь, что они увидят как у нас все хорошо.

- Перед приездом сюда тебя спрашивали сокомандники про медведей и водку?

- Ну конечно, спрашивали и про медведей на улицах, и про водку. Такое постоянно. Люди спрашивают, но я рад, что все сегодня увидели, как у нас на самом деле.

- Ты сейчас играешь в Швейцарии. Были у тебя предложения из России?

Андрей Аносов / "Совспорт"

- Да, были, но у меня был больше интерес сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мы вот играем в Лиге Европы. Это очень здорово. Каждый футболист хочет сыграть на таком уровне. Получилось, что сейчас я играю. Посмотрим, что будет потом. Может быть, зимой вернусь домой. Не знаю, что будет.

- Это были клубы из первой восьмерки чемпионата?

- Это пока тайна. Были и клубы из Москвы. Но пока ничего больше вам не скажу на этот счёт.

- Ты допускаешь, что можешь приехать играть в Россию?

- Да, конечно. Может быть даже этой зимой, всё возможно в этой жизни.

- Ты поменялся футболкой с Миранчуком. Ты понял, с каким конкретно или брал наугад?

Михаил Шапаев / РФС

- (Смеётся) Да, конечно, это Антон. Я их очень хорошо знаю. Мы вместе были в академии «Локомотива», до сих пор общаемся, переписываемся.

- До матча всплывали ваши детские фото с Миранчуками. Сегодня вы играли втроем. Была ностальгия по прошлому?

- Ну конечно. Еще когда мы жили в интернате, мы мечтали когда-нибудь сыграть вместе на таком стадионе. Сегодня наша детская мечта стала реальностью. Это не передать словами, надеюсь, что каждый человек однажды сможет ощутить тоже самое, что пережил я.

- Многие российские фанаты ожидали увидеть игру Андре Онаны сегодня, но этого не случилось. Не знаешь, почему он не попал в состав?

- Нет, не знаю. Каждый футболист готов защищать цвета сборной. Вратарь, который играл сегодня, сыграл очень хорошо. Я думаю, что каждый должен играть по-максимуму. Да, Андре Онана отличный вратарь, но у нас через 3 дня игра с Сенегалом. Тренер хочет посмотреть каждого футболиста. Нам нужно готовиться к лиге африканских наций.

- Онана воспринимается, как лидер внутри коллектива сборной?

- Ну конечно. Все знают его, воспринимают как лидера. Он хороший и очень опытный игрок.

- Главное новость последних дней - решение УЕФА сначала о допуске сборных России до 17 лет, потом отмена этого решения. Что ты думаешь по этому поводу?

- Сегодня ребята показали, что у них уровень высокий. С кем бы они ни играли, они хотят просто делать свою работу. Будем надеяться, что это решение поменяют как можно быстрее. Мне понравилось, как сегодня играла сборная, уверен, что ребята из сборной до 17 лет в своей возрастной категории на таком же уровне.

- Ты сегодня играл в тех же бутсах с российским флагом, которые были у тебя на чемпионате мира?

РИА Новости

- Да, потому что это традиция. Тут флаги Камеруна и России, обе эти страны мне очень близки. Я ощущаю себя и русским, и камерунцем.

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