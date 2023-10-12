Мотивация – наше всё. Сборная России наконец-то сыграла прилично

Мы уже как-то привыкли, что наша сборная в последнее время по большей части только разочаровывает болельщиков. Соответственно, ожидания от матча с Камеруном тоже были не из лучших. С другой стороны, у африканской команды не приехали несколько лидеров, да и в целом её результаты далеки от идеальных – перед визитом в Москву «Неукротимые львы» выиграли только один матч из пяти. Да и тот всего лишь у Бурунди.

Но у наших парней только в последнее время стало появляться много разных соперников, с которыми можно играть, а то до этого оппонентов подбирали совсем уж с огромным трудом. Наша сборная при этом выиграла только второй матч из восьми предыдущих, но теперь хотя бы забрезжила какая-то надежда. Заключается она в том, что наш футбол отстанет за время отстранения, сколько бы оно не подлилось, не так сильно, как представлялось ещё недавно.

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Против Камеруна много ошибались, зачастую совершенно по-дурацки, но положительных моментов всё-таки было больше. Наконец-то игра в атаке была приличной, а не кошмарной. Матвей Сафонов играл предельно грамотно и внимательно, вселяя уверенность в защитников. Сергей Пиняев смело брал на себя игру. И в итоге команда оказалась вознаграждена победой.

В последнее время участились разговоры о том, что, возможно, стоит поменять главного тренера сборной, раз результаты настолько плачевные, а игра крайне слабая. Вот только есть ли в этом хоть какой-то смысл, пока мы продолжаем играть лишь товарищеские матчи с любым, кто согласится? Тут даже если поставить на тренерский мостик Пепа Гвардиолу, то он вряд ли сможет резко и радикально изменить положение вещей пока мы оторваны от мирового футбола.

Самое интересное, что по ходу матча возникло ощущение, что всё дело в мотивации. Камерун на чемпионате мира в Катаре обыграл Бразилию и в целом смотрелся довольно недурно. Да и вообще, у нас всегда было представление, что это очень крепкая команда, одна из лучших на африканском континенте. Именно поэтому даже сами футболисты играли с каким-то особенно повышенным желанием доказать, что они могут действовать с такой сборной на равных.

А какая мотивация играть с Таджикистаном, Узбекистаном, да и тем же Катаром? Валерий Карпин хороший тренер, но все его лучшие качества проявляются в ситуации, когда подопечные сами максимально заряжены. Как это было на отборе к последнему чемпионату мира. Вот только он ни разу не тренер-мотиватор, поэтому если игрокам самим скучно играть с посредственными соперниками, то он не может в этой ситуации ничего изменить.

Источник фото: РИА Новости

В этом плане показательным будет следующий матч против Кении в Турции. Стадион при отеле, то есть заштатная арена, на которой будут присутствовать не 20 тысяч зрителей, как сегодня, а гораздо меньше. И не болельщиков, а скорее каких-то зевак. Вот если и в этом случае сборная России сыграет также бодро, как и сегодня, тогда можно говорить о том, что команда приходит в себя и заново влюбляет болельщиков. Если же всё снова скатится к унылому футболу, то, видимо, и дальше нам придётся перебиваться таким посредственным качеством, пока нас не вернут обратно в мировую футбольную семью.

Но это всё дела будущего, а пока можно порадоваться игре и результату. Фёдор Чалов наконец-то забил за национальную команду, крепкий соперник повержен, а сборная продолжает искать оптимальный сплав молодости и опыта.