На футболиста «Спартака» завели дело, а «Зенит» торгуется с «Миланом»

Футбол 13 декабря 2018 09:18 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

ЦСКА разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», где за несколько дней до этого прошел матч Кубка Либертадорес между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс». Эта победа российского клуба войдет в историю, но практически ничего не даст команде Виктора Гончаренко кроме морального удовлетворения. В параллельном матче итальянская «Рома» проиграла «Виктории» из Пльзени. В итоге, набрав одинаковое количество очков с ЦСКА, в плей-офф Лиги Европы идет чешский клуб. Армейцы, набрав 7 очков и дважды обыграв «Реал», остаются последними в своей группе.

В четверг пройдут сразу три матча последнего тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов. «Спартаку» в игре с «Вильярреалом» нужна только победа. В матче не сможет принять участия Дмитрий Комбаров.

Комбаров же, а вместе с ним и Денис Глушаков с Андреем Ещенко, не приняли участия в другом мероприятии – в фотосъемках на календарь следующего года, который не так давно поступил в продажу в магазинах «Спартака». Многие фанаты увидели в этом нечто большее, чем просто случайный выбор футболистов для разных страниц с месяцами.

Из «Зенита», которому предстоит сыграть с пражской «Славией», пока приходят только трансферные слухи. То что клуб может покинуть полузащитник Леандро Паредес – уже не новость. Сине-бело-голубые вроде даже не прочь отпустить своего игрока, но требуют с «Милана» за него 35 млн евро.

Где убывает, там и прибывает. Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев может стать игроком «Зенита». Сумма трансфера Гиголаева в «Зенит» составит более 500 тысяч евро. Ранее футболист выступал за молодежный состав петербургской команды в период с 2007 по 2010 годы.

В скором времени нас может ждать целая череда трансферов футболистов из Белоруссии, Казахстана, Армении и даже Кыргызстана. Дело в том, что суд признал незаконным статус легионеров для футболистов из этих стран, который пока что ограничивает возможность их трудоустройства в футболе. Как только ограничения будут сняты, игроки станут лакомыми кусочками для отечественных клубов. Мы собрали тех, к кому стоит присмотреться. Мхитарян – среди них.

Наша традиционная рубрика «Сводки из СИЗО». Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что отсутствие тренировок может негативно сказаться на здоровье игрока. Александру необходима физическая нагрузка после операции на колене. Условия в изоляторе не позволяют ему полноценно тренироваться.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Игроку красно-белых не хватает бывших партнеров по сборной на футбольных полях России.

Кстати, накануне СМИ сообщили, что Жиго был задержан на таможне с дорогими часами, которые он не задекларировал. Правда, позже выяснилось, что с Жиго все в полном порядке. А вот у Сальваторе Боккетти – проблемы. Часы не задекларировал он. Футболиста задержали на границе, конфисковали одни часы и даже завели дело. Теперь ему грозит административное наказание. Благо хоть в СИЗО не посадили.