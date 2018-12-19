Миодраг Божович: ЦСКА Гончаренко играет интереснее «Спартака» Кононова

Футбол 19 декабря 2018 21:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Вчера мы беседовали с главным тренером «Арсенала» Игорем Черевченко, а сегодня - разговор со специалистом, который в прошлом сезоне занял с тульской командой седьмое место в РПЛ. Как и Черевченко, черногорец вернулся в наш элитный дивизион осенью и сейчас руководит «Крыльями Советов». Это уже седьмой российский клуб в его карьере.

«ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ, КОГО «КРЫЛЬЯ» ПРИГЛАСЯТ ЗИМОЙ»

- На зимние каникулы «Крылья» ушли в зоне стыков, занимая 13-е место в таблице. Как оцените итоги года для самарской команды и для себя лично?

- Концовка порадовала - в последнем туре перед паузой победили «Ростов», набрали 17 очков. Но у нас же еще есть матч в запасе, против «Оренбурга», из-за переноса… Самое главное - качество футбола постоянно повышалось. Иногда, правда, при хорошей игре не набирали очки. Поправим это весной. Ведь впереди - зимние сборы. Они должны получиться плодотворными.

- В каких матчах недобрали очков?

- Больше всего обидно, что проиграли дома «Зениту». У соперников был всего один удар в створ - и они этот момент реализовали. Результат кубковой игры с «Краснодаром» тоже не соответствовал содержанию. «Ахмату» отдали матч на ровном месте. Глупые ошибки.

Правда, бывало, брали очки там, где не должны были. Например, когда победили в гостях «Уфу». Играли-то хуже соперника… Судейство? Был странный момент в матче со «Спартаком», когда арбитр, находясь рядом с эпизодом, не поставил пенальти в нашу пользу. Но такое в футболе случается. Никаких претензий.

- В чем «Крыльям» нужно усилить игру зимой?

- Игру мы усиливали все два месяца, что я работаю в Самаре. Но нужны зимние приобретения - как и любой другой команде. Понимание, кого пригласим, уже есть. Но я бы не хотел называть фамилий. Вдруг кто-то в последний момент перехватит? Будет обидно.

«БАШКИРОВ ВЫПИЛ ДВЕ КРУЖКИ ПИВА, НЕ БОЛЬШЕ»

- За свою карьеру вы поколесили по России. К Самаре быстро привыкли?

- Город мне очень нравится, особенно берег Волги. Там очень красиво, приятно прогуляться. Я же помню, что тут было лет десять назад. С тех пор Самара преобразилась. Небо и земля!

Плюс у клуба теперь есть «Самара-Арена». Один из лучших российских стадионов. К сожалению, к концу года посещаемость упала, но дело, думаю, в погоде. Не в результатах. Поддерживают нас всегда одинаково - и в дни побед, и в дни поражений.

- Как и многие другие клубы, «Крылья» в первой части сезона не обошли стороной скандалы. Многим запомнилась история с якобы задержанием за вождение в нетрезвом виде ваших игроков - Георгия Тигиева и Евгения Башкирова…

- Ну да, и про запрещенные препараты там что-то говорили. Могу сказать, что у Тигиева ничего не нашли. История раздута. Что касается Башкирова - у команды был выходной, он выпил две кружки пива, не больше. Женя подвел сам себя, а не «Крылья».

Вообще, как я вижу, российский футбол – подарок для желтой прессы. Но я не понимаю, когда СМИ обсуждают чей-то развод или что-то в этом роде. Во всем мире каждый третий брак распадается. Разве футболисты не люди? Зачем их поливать грязью, лезть в частную жизнь?

В РПЛ хватает интересных футбольных событий.

- Но ведь в случае с Денисом Глушаковым интерес прессы подогревает его супруга Дарья, сливающая в сеть аудиозаписи.

- А почему вам эти аудиозаписи интересны? Можно же не обращать внимания. Я бы больше писал об игре, о новых именах, тактических схемах, интригах. Ведь во многих матчах идет красивая борьба. И смотрится все это, благодаря новым стадионам, симпатично. Что вживую, что на телеэкране. Я вот, например, не вижу принципиальной разницы между РПЛ и европейскими топ-чемпионатами. Однако залезаю в интернет - и читаю не о российском футболе, а о Кокорине и Мамаеве. Странно.

«НАДЕЮСЬ, КОКОРИН И МАМАЕВ НЕ НАДЛОМЯТСЯ»

- Вы же работали в «Динамо» с Александром Кокориным. Что думаете о продлении срока его ареста, раз уж зашла об этом речь?

- Знаю Сашу очень давно. Никогда с ним не было никаких проблем. В 18 лет вел себя хорошо, тренировался усердно. Вряд ли с тех пор он так уж сильно испортился.

Они с Мамаевым, безусловно, совершили ужасную ошибку, за которую сейчас расплачиваются. Но они же признали вину.

Я не знаю российских законов, однако сомневаюсь, что за такую драку полагаются длительные сроки. Предположу, что тех, кто не является известным футболистом, выпускают раньше… В любом случае желаю им поскорее выйти на свободу. Надеюсь, эта ситуация их морально не надломила. Они в состоянии реанимировать свою карьеру.

- В прошлом сезоне вы успешно тренировали «Арсенал», почти вывели команду в еврокубки, подготовили для сборной России Артема Дзюбу. Ваш отъезд из Тулы стал неожиданным и в какой-то степени даже скандальным.

- Да хватит уже. Никакой ругани не было. Просто мне вовремя не предложили новый контракт.

- В этом сезоне туляки продолжили показывать симпатичный атакующий футбол уже при Олеге Кононове. Но и он в Туле не задержался. Как восприняли его уход в «Спартак»?

- Если честно, мне интереснее следить за ЦСКА. Очень импонирует работа Виктора Гончаренко. Еще нравится «Краснодар» Мурада Мусаева. Считаю эту команду реальным претендентом на чемпионство. «Спартак» Кононова? У москвичей неплохая команда. Но там главное наладить человеческий контакт между игроками.

- ЦСКА, который вы отметили, вылетел из Лиги чемпионов. Как и «Локомотив». Вообще Россию весной в еврокубках представят всего два клуба. А вы говорите, что футбол в РПЛ - высокого уровня…

- Это все не показатель. ЦСКА оставил в Лиге чемпионов очень сильное впечатление. Они же победили «Реал», да еще два раза. Вы хотите сказать, что эта команда - не уровня плей-офф? Просто не повезло. И «Локомотив» в какой-то степени пал жертвой неудачного календаря. Стартовали плохо, а потом было поздно наверстывать упущенное. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Россия будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов даже двумя клубами.