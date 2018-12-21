«Спартак» с ЦСКА рубятся за экс-игрока «Юве», а сын Жириновского хочет возглавить РФС - Советский спорт
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    • Футбол21 декабря 2018 09:49Источник: «Советский спорт»

    «Спартак» с ЦСКА рубятся за экс-игрока «Юве», а сын Жириновского хочет возглавить РФС

    В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

    Российский футбол уже полностью захлестнули трансферные слухи. Самая жирная утка прилетела из Италии, где утверждают, что за бывшего игрока «Ювентуса» и «Наполи» борются сразу два наших клуба – «Спартак» и ЦСКА. Речь о Маноло Габбьядини, который выступает в «Саутгемптоне». Видимо, в Италии не знают про правило Евгения Гинера ни в коем случае не покупать 27-летних игроков и про то, что итальянский агент Марко Трабукки уже не оказывает никакого влияния на трансферную кампанию «Спартака».

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно и продолжит карьеру в другом клубе премьер-лиги. Во всяком случае так утверждает анонимный твиттер-аккаунт, которому все верят, учитывая его предыдущие заслуги. Посмотрим.

    У «Зенита» на зимнее трансферное окно грандиозные планы – покупка сразу трех футболистов – двоих на фланги защиты и одного в нападение. Одну сделку сине-бело-голубым уже сорвал «Спартак» - «Зенит» тоже вел Лукаса Айртона, который в итоге оказался в красно-белом клубе.

    Имя одного из возможных новичков «Зенита» уже известно. Им стал защитник «Томи» Дмитрий Тихий. Томский клуб – один из лидеров в первой лиге, но футболисты один за другим разрывают с клубом контракты из-за задержек зарплаты на несколько месяцев. Так что Тихий может достаться «Зениту» бесплатно – перейти по-тихому, так сказать.

    Подводит итоги года ФИФА. Опубликован свежий и последний в этом календарном году рейтинг национальных сборных. Для России нет ни хороших, ни плохих новостей. Наша команда так и осталась на 48-м месте. Ну, хоть в 50 лучших попали и то хорошо.

    В России за окончание весенней части чемпионата идет длинная пауза. Игрокам можно провести небольшой отпуск. Большинство выбирают теплые страны. Какие? Мы проверили и даже поинтересовались, с кем игроки свои отпуска проводят. наслаждайтесь!

    Пока многие игроки отдыхают на Мальдивах, другие сдают экзамены. Вы не поверите, но из футболистов, сдававших экзамен в Высшей школе тренеров на категорию УЕФА-А можно целую сборную составить, которая за медали в чемпионате России могла бы побороться.

    Как и ожидалось, Игорь Лебедев стал официальным претендентом на должность президента Российского футбольного союза. Сына Владимира Жириновского выдвинула его партия – ЛДПР.

    Завершаем наш утренний текст традиционно – «Вестями из СИЗО». Оказывается, Павле Мамаев, оказавшись за решеткой принялся активно общаться с богом посредством молитв. «Меня крестили, когда мне было три года, – приводят «Известия» слова Мамаева. – Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться», - признался игрок.

    #Футбол-Россия#РПЛ
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