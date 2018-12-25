«Спартак» покупает нападающего из ЦСКА, а у Кержакова забрали сына

Футбол 25 декабря 2018 10:02 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Пора привыкать, что главными событиями в российском футболе становятся трансферы, ну или по крайней мере трансферные слухи. Громкий заголовок про нападающего ЦСКА, который может перейти в «Спартак» - не шутка. Вот только ЦСКА – не московский, а софийский. а нападающего зовут Кирилл Десподов. Несмотря на вполне русское имя и почти русскую фамилию, 22-летний форвард – болгарин. В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач. Сумма трансфера оценивается в 4 млн евро, хотя эксперты оценивают трансферную стоимость футболиста в два раза ниже.

«Зенит» хочет в зимнее трансферное окно приобрести российского защитника голландской команды «Витесс» Вячеслава Караваева. Правда команда Леонида Слуцкого готова зимой отпустить одного из своих лидеров только в случае поступления суперпредложения из России. В текущем сезоне Караваев провел 21 матч и отдал 3 голевых паса.

«Крылья Советов» в зимнее трансферное окно приобретут защитника «Зенита» Максима Карпова. 23-летний Карпов последние полгода провел на правах аренды в волгоградском «Роторе». В текущем сезоне ФНЛ защитник сыграет в 13 матчах команды и получил четыре желтые карточки.

«Крыльям» точно нужно усиление в заднюю линию. Защитник Жозе Надсон покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно. Бразильский игрок сообщал, что в контракте с «Крыльями Советов» есть пункт, по которому он может покинуть команду уже в декабре. Надсон отметил, что у него есть варианты продолжения карьеры в клубах России и Израиля.

Мог бы перейти в «Крылья Советов» и еще один, более звездный футболист питерского «Зенита», полузащитник Магомед Оздоев. речь идет о полугодичной аренде. Вот только сам футболист, который в последнее время постоянно остается в запасе у Сергея Семака, не горит желанием перебираться в Самару. Его и в Питере неплохо кормят.

Накануне СМИ сообщили, что травмированный защитник «Локомотива» Борис Борисович Ротенберг подумывает о завершении карьеры футболиста, а в клубной структуре его уже ждет уютная должность.

На что «Локомотив» неожиданно резво решил эту информацию опровергнуть: мол, игрок восстанавливается от тяжелой травмы и страсть как мечтает поскорее вернуться на поле.

К слову о трансферах… Мы тут собрали переходы, которые могли бы произойти, если бы в России работали хорошие тренеры, особенно на молодежном уровне, способные разглядеть талант футболиста. Тогда Головин мог бы оказаться не в ЦСКА, а в «Спартаке», Комбаровы сейчас играли бы в «Локомотиве», а Ахметов не побеждал бы «Реал», а с «Зенитом» проигрывал бы пражской «Славии».

Продолжаем подводить итоги года. мы тут долго считали и выяснили, что чемпионат России – самый конкурентный из европейского Топ-6. Зрелищности игре это не добавляет, зато интрига в турнирной таблице остается до последних туров.

Немного «Санта-Барбары» под конец материала. Жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что забрала общего сына у супруга.