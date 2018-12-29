Эволюция Геркуса в «Локомотиве»: от 75 до 4000 лайков

Футбол 29 декабря 2018 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Александр

Самый медийный руководитель российского футбольного клуба Илья Геркус покидает «Локомотив». Чемпионское звание, завоевание Кубка России и возвращение в Лигу чемпионов – видимый итог работы генерального директора «Локо» за 2,5 года.

Илья Геркус – нетипичный для российского футбола руководитель. Его социальные сети с обратной связью и уровень открытости, думается, еще долго останутся недосягаемыми для менеджеров такого уровня. Самая популярная на сегодня социальная сеть Инстаграм является не только возможностью делиться с аудиторией своим мнением и положением дел, но в нашем случае это еще и возможность подвести итог временному отрезку длиной в два с половиной года, ничего при этом не забыв. Ведь Инстаграм все помнит.

Сейчас у аккаунта Геркуса почти 25 тысяч подписчиков – это эквивалент аншлагу на «РЖД-Арене», к которому генеральный директор «Локо» все это время стремился (и в отдельных матчах своего добивался). Из 816 публикаций бывшего генерального директора «Локо» мы выберем 10, которые максимально характеризуют два с половиной года Геркуса в стане железнодорожников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 2 Авг 2016 в 10:51 PDT

Новость о назначении Геркуса президентом «Локомотива» появилась на официальном сайте клуба 10 августа 2016 года. Первый пост в инстаграме Ильи Леонидовича с косвенным намеком на железнодорожное будущее датирован 4 августа. Фотография, которая олицетворяет одну из раскрывшихся впоследствии особенностей президента клуба – желание ставить перед аудиторией ассоциативные задачки. На тот момент Геркус со своей дорогой уже определился. И увела она его из Санкт-Петербурга в Москву. Сейчас те 75 лайков и 4 комментария под постом выглядят картинкой из параллельной вселенной. Но именно эти цифры говорят о том пути своей карьеры, который Геркус проделал за последующие два с половиной года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 27 Окт 2016 в 2:54 PDT

Интересная последующая эволюция постов Ильи Леонидовича. Первый пост с призывом прийти на футбол датируется только 5 ноября. До этого в течение трех месяцев с момента назначения Геркус выкладывал лишь своего фирменного зайца на фоне городов, где играли железнодорожники. Посты эти большой смысловой нагрузки не носили, зачастую и вовсе обходились без текста. Важная деталь – заяц уже к тому моменту обзавелся красно-зеленой атрибутикой «Локо». Отсутствие смысловых постов вплоть до конца 2016 года объясняется просто – Ольга Смородская оставила такое наследство Геркусу, что первое время новому президенту клуба было просто-напросто не до соцсетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 28 Янв 2017 в 3:34 PST

Первый в 2017 году пост датируется лишь 28 января. И пост этот симптоматичный. Геркус впоследствии будет регулярно прибегать к подобным «фокусам». В тот день президент «Локомотива» выложил фотографию клубной футболки с номером 8 на спине. Сопроводительных текстов к таким постам на тот момент еще не было, они появятся в изучаемом аккаунте позже. Тогда этот трансфер не казался для «Локо» определяющим. Сегодня, спустя почти два года, можно сказать, что приобретение Джефферсона Фарфана стало одним из ключевых в процессе формирования чемпионского состава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Или Кубок или беспорядки!!! Мы выбрали Кубок !! Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 2 Май 2017 в 12:20 PDT

Эволюционировал аккаунт Геркуса очень плавно. Даже завоевание Кубка России в мае 2017 года, которое на тот момент выглядело высшей степенью успеха для клуба, не привело к развернутому посту. В аккаунте в тот день появились заяц в брендированной футболке с победной медалью и странная подпись: «Или Кубок или беспорядки! Мы выбрали Кубок!». Что под словом «беспорядки» имел ввиду в тот праздничный для клуба вечер Геркус, видимо, останется тайной. Возможно, именно отсутствием структурированного порядка в команде на тот момент и объясняется минимальное количество постов в инстаграме на тот момент. Команду, очевидно, штормило в чемпионате страны. Итоговый результат в виде восьмого места и вовсе остался без внимания в аккаунте президента клуба. Понять Геркуса можно – его амбиции уже тогда выходили далеко за рамки текущих результатов клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Here we go! 🚂🚂🚂 Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 5 Июл 2017 в 9:55 PDT

В начале июля 2017 года Геркус в своем инстаграме выкладывает сразу несколько постов, посвященных презентации нового железнодорожного проекта – ФК «Казанка». Фарм-клуб «Локомотива» заявляется в первенство ПФЛ (дивизион «Запад») и в первый же сезон занимает третье место. Задача перед «Казанкой» стоит очевидная – подготовка молодых футболистов из системы клуба для основной команды. Уже весной 2018 года Юрий Семин начинает привлекать первых футболистов «Казанки» к матчам «Локо», некоторые из которых успевают дебютировать в красно-зеленой форме. Сегодня «Казанка» занимает текущее второе место в первенстве ПФЛ, претендуя на повышение в классе, на выход в ФНЛ.

Со стартом сезона-2017/18, который ознаменовался победной серией «Локо», преобразился и аккаунт Геркуса. Посты в виде картинок без текстового сопровождения ушли в прошлое, появилось больше оценки и выражения мысли. Теперь уже президент «Локомотива» мог позволить себя легкую иронию в адрес соперников, что, безусловно, выглядело подтверждением обретения силы не только клуба, но и самого руководителя. «Светлый праздник» – так описал свои эмоции Илья Леонидович после сумасшедшей победы над «Спартаком» со счетом 4:3. Одна из самых памятных побед осенью 2017 была добыта в родном городе Геркуса – в Санкт-Петербурге. Коллаж из фото с итоговым счетом и зайцем в красно-зеленом шарфе сопровождался фразой: «Съездили – навестили родной город». Слов вроде бы не много. Но, думается, именно в тот вечер Геркус доказал всем и самому себе в частности, что он и клуб развиваются в верном направлении.

Несмотря на очевидный факт разногласий с главным тренером, Геркус никогда не позволял себе критиковать Семина, определив во главу угла корпоративную этику и интересы клуба. Для Геркуса Юрий Павлович никогда не был персоной нон-грата, о чем говорит и этот пост. А пост этот определяет тенденцию. Свой инстаграм по мере увеличения количества подписчиков генеральный директор все чаще и чаще стал использовать как инструмент для привлечения дополнительных болельщиков на стадион. Повышение посещаемости «РЖД-Арены» – одна из главных задач, которую Геркус ставил перед своей командой менеджеров. Сам генеральный директор нередко разыгрывал билеты на матчи «Локо» среди своих подписчиков через ребусы и викторины.

К чести Геркуса стоит отметить, что после поражений или обидных ничейных результатов о своих соцсетях он не забывал. Вот, например, пост в один из самых эмоционально сложных периодов – после двух ничейных домашних матчей в концовке сезона с «Ахматом» и «Уфой». Генеральный директор не стал искать оправдания, а сделал заход со стороны позитивных тезисов и призвал болельщиков не унывать. Также было и после последующего поражения от «Краснодара». Умение держать удар даже в самые трудные минуты дорогого стоит.

Главный триумф в виде долгожданного чемпионства клуба Геркус воспринял с большим облегчением, что видно по максимально эмоциональному, но не самому содержательному посту в день исторической победы над «Зенитом». Работа Геркуса в «Локомотиве» в целом была наполнена большим количеством символичных моментов. Но завоевать чемпионство в матче со своей бывшей командой – такого генеральный директор «Локо», наверное, не мог представить даже в самых заветных снах. Но реальность порой превосходит все ожидания.

Посты Геркуса в инстаграме по мере развития клуба становились все более целостными и объемными. В определенный момент аккаунт генерального директора «Локо» стал прообразом полноценного СМИ. Через свои соцсети Геркус не только продвигал клубные проекты, но и позиционировал свое видение относительно популярных спортивных и социокультурных явлений. При этом, конечно же, в первую очередь генеральный директор давал свою оценку клубным событиям. Так, например, объявляя о подписании контракта с Федором Смоловым, Геркус в августе уходящего года подвел итог всей полномасштабной трансферной кампании клуба этим летом. Состав на тот момент был собран и укомплектован. Впереди маячил старт в вожделенной Лиге чемпионов. И фраза «наши цели – максимальные» на тот момент выглядела вполне органично. Ведь с таким составом действительно в Лиге чемпионов можно было рассчитывать на большее, чем одна победа в шести матчах.

P.S.: В десяти постах сложно описать и оценить ту работу, которую Илья Геркус провел в «Локомотиве» за 2,5 года своего руководства. Но основные тенденции уловить можно. Инстаграм-аккаунт развивался постепенно, как и результаты «Локо» – от завоевания Кубка России до участия в Лиге чемпионов. И если первый пост от 4 августа 2016 года, с которого начинался этот текст, собрал в итоге 75 лайков, то декабрьские посты 2018 года получили уже больше 4000 отметок «нравится». Геркус за эти 2,5 года вырос в значимую фигуру российского футбольного сообщества. И об этом в первую очередь говорят не лайки в соцсетях, а титулы, завоеванные «Локомотивом».