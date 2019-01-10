Американец за 64 миллиона, ноунейм за 35. Самые шумные трансферы в начале года

Футбол 10 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о самых шумных трансферах в начале 2019 года.

БЕНЖАМЕН ПАВАР – из «Штутгарта» в «Баварию» (35 млн евро)

Статистика в этом сезоне (плюс сборная): 20 матчей

Вчера спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб подписал пятилетний контракт с защитником «Штутгарта» и сборной Франции Бенжаменом Паваром. Ориентировочная сумма трансфера составляет 35 миллионов евро, о такой цифре шла речь немногим ранее. Павар присоединиться к новой команде 1 июля, он останется в «Штутгарте» до конца сезона.

22-летний защитник стал одним из открытий ЧМ-2018 в России, уже после групповой стадии турнира пресса заговорила о его перспективах перебраться в большой европейский клуб. Когда сборная Франции победила, а Павар был одним из главных игроков команды на чемпионате мира, о карьере Бенжамена заговорили абсолютно все. Даже немного странновато, что он начал сезон в «Штутгарте» и только спустя полгода после триумфального ЧМ нашел клуб помощнее.

С другой стороны, тут нужно похвалить «Баварию». Иногда мюнхенцы не скупают всех молодых и ярких в эпилептическом припадке, а ждут. Подождали и в этот раз. А то вдруг за всплеском Павара последовал провал. Совершенно понятно, что Павар будет конкурировать за место в составе с Йосуа Киммихом, у Рафиньи летом заканчивается контракт. Возможно Киммих начнет играть выше, тогда почти ровесники будут играть вместе на одном фланге.

КРИСТИАН ПУЛИШИЧ – из «Боруссии» Д в «Челси» (64 млн евро)

22 матча, 3 гола и 3 передачи

В Дортмунде всегда знали, как заработать. В этот раз «Боруссия» умудрилась продать в Англию игрока скамейки за сумасшедшие 64 миллиона евро. Переплатил ли «Челси» за лучшего американского футболиста прямо сейчас? Вряд ли. Внушительная сумма даже не за самого перспективного игрока поколения для клуба АПЛ это уже норма. Кристиану Пулишичу только 20 лет, в системе «Боруссии» он четвертый год и останется в команде до конца сезона. Пулишич покупался на место Фабрегаса, для расширения функций полузащиты в новом «Челси». Маурицио Сарри не особо ценит Нголо Канте, поэтому даже его место в середине поля в следующем сезоне будет оспариваться. Скорее всего Пулишич создаст связку с Жоржиньо и будет действовать выше него.

Несмотря на молодость, Пулишич уже имеет за плечами огромный опыт. Он не всегда играет в Дортмунде (связано с видением Люсьена Фавра), но за такие деньги будет точно часто появляться в составе «Челси».

ПЕПЕ – из «Бешикташа» в «Порту» (бесплатно)

21 матч, 6 голов и 2 передачи

35-летний ветеран португальского футбола вернулся на родину. «Бешикташ» погряз в долгах и Пепе не захотел оставаться в Турции. Защитник потерял около миллиона евро, но быстро нашел новый клуб. «Порту» – это не только воссоединение с Икером Касильясом и другими старыми друзьями, но и практика в еврокубках. Годик-другой Пепе еще побегает. Именно из «Порту» в середине прошлого десятилетия Пепе укатил «Реал».

ЛУКАС ПАКЕТА – из «Фламенго» в «Милан» (35 млн евро)

65 матчей, 13 голов и 5 передач

Что вы знаете о Лукасе Пакете? Наверное почти ничего. Этому бразильцу 21 год и он тащится от Кака, даже играет немного в схожей манере, хотя во «Фламенго» играл с «шестеркой» на спине. Пакета давно интересовал европейский футбольный рынок, но «Милан» сыграл на опережение. В принципе, тут два исхода: либо это действительно новый Кака, либо какой-нибудь Робиньо или кто еще. Ведь брать молодого бразильца без опыта за 35 миллионов – это инвестиции с большим риском. «Милану» некуда деваться, приходиться надеяться на чудо.

САМИР НАСРИ – из «Антальяспора» в «Вест Хэм» (бесплатно)

2 матча

Третье пришествие опального француза в АПЛ. В «Арсенале» он ничего не выиграл, затем пошумел в «Ман Сити» и вот теперь постарается помочь «Вест Хэму» оказаться хотя бы в первом десятке. Насри тренировался с «Вест Хэмом» еще с конца осени, когда у него закончилась дисквалификация за переливание крови. «Вест Хэм» тренирует Мануэль Пеллегрини, при нем Самир зажигал в Манчестере. Так что тренер и футболист давно и хорошо знают друг друга. Креативного и нестандартного игрока «молотобойцам» сейчас в правда не хватает.

АМАДУ АЙДАРА – из «Зальцбурга» в «Лейпциг» (18 млн евро)

21 матч, 3 гола и 6 передач

Вообще не смотрите на сумму трансфера, «Ред Булл» просто провернул эту сделку для сохранения финансового fair play. По сути деньги перетекли с одного счета компании на другой. 20-летний малиец три года варился в системе «РБ», было очевидно, что в случае перспективы игрок уедет из Австрии в Германию. Амаду Айдара должен заменить ушедшего летом в «Ливерпуль» Наби Кейта. Айдара действительно очень крутой, авторитетные издания ставят его в один ряд с тем же Килианом Мбаппе (как представитель поколения). Короче говоря, этот трансфер должен был состояться, ничего удивительного.

БРАИМ ДИАС – из «Манчестер Сити» в «Реал» (17,3 млн евро)

5 матчей, 2 гола

Пеп Гвардиола очень хотел, чтобы Диас остался. По словам тренера, 19-летнему хавбеку не хватило терпения. Браим попал в «Ман Сити» еще в 2013-м, тогда его купили у «Малаги» за 300 тысяч евро. Флорентино Перес продолжает собирать молодой «Реал», скупая чуть ли не всех перспективных юнцов. Теперь в команде два Диаса, есть еще Мариано, а общий возраст состава стал еще меньше. Скоро проверим, каков этот парень в деле. Пока ничего путного про него не скажешь.