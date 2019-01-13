Азбука Андронова. «Г» – Глушаков: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 13 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

О том, что наследием чемпионата мира (прежде всего, нематериальным) нужно суметь правильно распорядиться – заговорили чуть ли не на следующий день после серии пенальти с хорватами. Вспомните, в какой атмосфере команда готовилась к чемпионату – менее чем за месяц до турнира в прессе раздавались призывы срочно сменить тренера (правда, делали это в основном «деятели культуры»), а в итоге не выдержавший Дзюба ярко и эмоционально попросил СМИ «угомонить негатив».

Потом сборная сама угомонила его – игрой и результатом. Страна действительно увлеклась футболом, упоминание о нем перестало вызывать коннотацию «Ах, эти кривоногие». Резко и неожиданно футбол стал часть позитивной повестки. Он дарил людям радость.

Удержать футбол в позитивном поле системы координат – было задачей всеобщей, а отнюдь не Станислава Черчесова и его игроков. Все мы помним опыт 2008-го, когда завоевавшая бронзу на чемпионате Европы сборная тоже увлекла всех собой. Запала хватило на полтора года - ровно до Марибора, в котором Гус Хиддинк не смог решить задачу по выходу на ЧМ-2010. Карета снова превратилась в тыкву.

Но тогда больше говорили и обсуждали сам футбол. В 2018-м все иначе. Развитие медиа-ресурсов и их технологий больше не позволяет ему оставаться исключительно спортивным предметом интереса. После ЧМ-2018 информационная труба забила таким фонтаном, что порой от него хочется держаться подальше.

Тарасов и алименты, Кержаков и родительские права, Башкиров, Аленичев и медосвидетельствование водителя, Аршавин и лошади возле стриптиз-клуба. Наконец, Кокорин, Мамаев, чиновник и стул. Все это уничтожает и девальвирует спортивное и социальное достижение сборной России.

И подлинной «вишенкой на торте» стал капитан «Спартака» Денис Глушаков. После чемпионства общественность долго наблюдала сагу о продлении его контракта, и, когда это, наконец, случилось, казалось, с информационных радаров Денис исчезнет. Но не тут-то было – и 2018-й в российском футболе стал не только годом чемпионата мира, но и годом Глушакова. К большому для него (футбола) сожалению.

Для начала Глушаков не попал на чемпионат мира. Тогда казалось, что это реакция Черчесова на неудачный клубный сезон – «Спартак» вылетел из Кубка России на своем поле от «Тосно», при самом непосредственном участии капитана, а затем, в последнем туре чемпионата, проиграл на том же поле «Динамо» и упустил путевку в Лигу чемпионов. Но может быть, Черчесов что-то знал?

О том, что у Глушакова не очень складываются отношения с Массимо Каррерой – знали многие. Но это частная футбольная ситуация, не они первые, не они последние. Однако, после чемпионата мира началась уже какая-то совсем адская история. Бракоразводный процесс сопровождался появлением видеозаписей из бани, громкими и многочисленными интервью, а продолжился эфиром на Первом канале, заявлением бывшей жены об угрозах в ее адрес, и сливанием в ту же сеть записей телефонных разговоров. Параллельно Глушаков вылетел из основного состава «Спартака» за лайк под саркастическим стихотворением актера Дмитрия Назарова, и вернулся туда только после увольнения Карреры.

Описывать хронологию событий нет нужды – все помнят и скандирования в адрес Глушакова на стадионе, и возле пресс-центра, где проходила прощальная пресс-конференция итальянского тренера, забеги к нему болельщиков, грубые банеры, и жесткие оценки спартаковских ветеранов. Но наступил 2019-й, а скандал и не думал утихать. И, похоже, утихнет нескоро.

Дело о разводе со стороны супруги Дарьи ведет адвокат Сергей Жорин – родственник весьма известного спартаковского фаната Васи «Киллера». Некоторые болельщики на основании этого считают, что трибуны не просто высказывают свое отношение к капитану, а выполняют определенный заказ. Но рыться в этом белье никакого смысла нет – чистым оно уже не будет.

Усталость футбольного сообщества (а она очевидна) от этой темы – должна наконец, дойти и до самого футболиста. Если он действительно хочет играть (а новый тренер «Спартака» Олег Кононов, кажется, готов сделать на Дениса ставку) – Глушакову надо немедленно прекратить хождение по телестудиям, да и вообще унять свою публичную активность. Это ведь в чистом виде ситуация «lose-lose», когда каждый следующий ход усугубляет и без того неприглядное положение.

И если о «Спартаке» и Глушакове сожалеть особенно нечего – это частная тема, то о том, какую тень вся эта «Санта-Барбара» бросает на наш футбол, приходится не сожалеть даже, а скорбеть. 2019-й год будет определяющим в плане отношения к футболу той части общества, что не интересуется им ежедневно. И будет очень печально, если весь накопленный летом позитив будет растоптан в совершенно неспортивных историях.

Азбука Андронова. «А» – Акинфеев

Азбука Андронова. «Б» – Бомбардир

Азбука Андронова. «В» – Видеоассистент