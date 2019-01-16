Туре забавно рассказывает про футбол Гвардиолы. Обязательно посмотрите!

Футбол 16 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Ивуариец дважды играл в командах Гвардиолы, но постоянно оказывался там лишним.

СМЕЯЛСЯ ВМЕСТЕ С КАРРАГЕРОМ

Яя Туре покинул «Манчестер Сити» в конце прошлого года. У полузащитника закончился контракт, а новый ему не предложили. Он почти не играл у Пепа Гвардиолы. Точнее не так. Он почти не играл у него в АПЛ. Ведь в «Барселоне» тренер рассчитывал на игрока в опорной зоне. До того времени, пока его из состава окончательно не выжал Серхио Бускетс. Потом Туре уехал в Англию, а вчера стал героем MNF на Sky Sports. В прямом эфире Туре отвечал на вопросы Джейми Каррагера и объяснял, как устроен футбол Гвардиолы изнутри.

Яя забавно начал. Ему не всегда хватало слов, чтобы описать магию, которую творили в середине Иньеста и Хави, какую роль там играл он, и как мощно выглядело трио Анри – Это’О – Месси.

Когда Каррагер спросил, не так ли сейчас в «Сити» играет Фернандиньо, как Туре когда-то в «Барсе», Яя занервничал. «Основной смысл моего амплуа? Просто опорник должен постоянно улучшать позицию, ведь ему всегда, простите, иногда приходится играть против инсайдов соперника. Это как машина, понимаете? Систематическая работа, одна и та же, очень много труда и сил».

РАССКАЗАЛ О СИСТЕМЕ ГВАРДИОЛЫ

После пяти минут в эфире Туре разошелся и стал двигать позиции игроков. Стало интереснее. Он показал, как садятся команда Гвардиолы при розыгрыше мяча от вратаря и как схема 4-3-3 трансформируется в 2-1-4-3. Это сложно для восприятия, лучше смотрите. А в конце спича про «Барсу», Туре объяснил почему ушел из клубу. «Я понял, что не двигаюсь, что я могу закончить с футболом, если не уйду. «Сити» тогда замышлял классный проект (летом 2010-го для Манчини купили Туре, Сильву, Боатенга, Балотелли, Милнера и Коларова), им хотелось, чтобы клуб стал претендовать на большие победы.

Дальше Туре пошел в разнос. Он рассказал, как Манчини гонял звездных игроков и утомлял их тренировками, но все хотели побеждать и делали это. Потому что наслаждались игрой. Затем Яя рассказал о позиции «десятки», на которой играл при Манчини. «Привычна ли она для меня? Да, я начинал под нападающими в академии, так что мне было комфортно. Хотя я бы чувствовал себя классно на любой позиции».

Под конец пошли признания. Что игрокам «Сити» надоедало ждать, когда же команда дорастет до высот «Реала» и «Барселоны». Мол были деньги, стадион, команда, а побед в Европе – нет.

НЕ ПОНИМАЛ ВОПРОСОВ ВЕДУЩЕГО

На финише интервью Туре не смог определить лучший гол в карьере. «В «Сити» я забивал много, поэтому особенными стали голы за «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону», там я почти не забивал.

И кажется, что Туре явно не до конца понимал некоторые вопросы журналиста. На вопрос, какой титул был для него самым тяжелым, ивуариец ответил «Невероятно» и засмеялся вместе в Каррагером. Тогда ведущий задал вопрос посложнее, но на словах попроще и Туре без проблем рассказал про титул-2014. Как команде было сложно, но все понимали, что делают.

Веселый парень Яя Туре находится сейчас без клуба, а его агент Дмитрий Селюк активно продает своего клиента через СМИ в «Зенит».