Валерий Кечинов: Не увидел у «Спартака» той игры, которую любит Кононов

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов о матче с «Ростовом» на предсезонном турнире.
- Как вам победа «Спартака» над «Ростовом»?
- Было видно, что обе команды находятся под нагрузками, поэтому целостной игры не получилось. Больше повезло «Спартаку». В концовке мы увидели не забитый ростовчанами пенальти, и Глушаков тут же вывел свою команду вперед. Развязка получилась драматичной. Но если брать всю игру в целом, она была ничейной. Футболисты далеки от своих лучших кондиций. Не скажешь, что «Спартак» победил на классе.
- «Спартак» провел второй контрольный матч. Уже видны наработки Олега Кононова?
- Пока сложно что-то выделить. Я не вижу той игры, которую любит Кононов: мелкий, средний пас, какие-то стенки, красивые комбинации. Но сейчас идут тяжелые сборы с двухразовыми тренировками. Чудес не бывает, чтобы под нагрузками сразу показывать красивый футбол.
- Кто больше понравился в составе обеих команд?
- В первом тайме Луис Адриану старался, и у него более-менее получалось. Можно также отметить Максименко, который в решающий момент отбил пенальти.
- В эпизоде, когда Умяров привез гол, был шанс его отразить?
- Футболисты «Ростова» очень здорово провели комбинацию. Соперник выходил на ворота, мог откатить мяч и вправо, и влево, но Кьяртанссон находился в центральной зоне, поэтому решил пробить. Там было без шансов для вратаря.
- Как оцените эпизоды с пенальти в ворота «Ростова» и «Спартака»?
- В ситуации с Мелкадзе за такое надо наказывать. Он подвел свою команду. Взял и толкнул соперника без надобности. В этом не было никакого смысла. А что касается момента, когда сбили Игнатова, там было видно, что защитники его ударил в опорную ногу. Для «Спартака», считаю, очень важно было одержать победу над «Ростовом» в психологическом плане.