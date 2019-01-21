Ну и Глушаков! Он снова выступил антагонистом главного тренера «Спартака»

Футбол 21 января 2019 22:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – с вопросом по матчу «Спартак» - «Ростов»: как красно-белым обойтись без своего капитана?

Любопытное ощущение: с появлением в календаре январского турнира зимние каникулы словно ужались до очередной штатной паузы – только, ну да, растянутой, дабы осилить сразу и проводы старого года, и встречу нового. И потому футбол сразу смотрится без раскачки. Тем паче, что и игровой накал оказался подходящий, а открыла программу занятная встреча нового тренера «Спартака» с другим баллотировавшимся осенью на этот пост кандидатом.

Впрочем, оглядываться на результат матча «Спартак» - «Ростов» уж точно не стоит. Во-первых, потому, что «Спартак» хоть и выиграл, но с той же достоверностью и проиграл - кабы не запоротый Ионовым пенальти. Во-вторых, у «Ростова», пожалуй, просто нет такого кадрового ресурса, чтобы двумя составами тягаться с красно-белыми.

Метафора первого тайма – эпизод, когда Луис Адриано, обокрав заигравшегося Песьякова, мучительно долго стряпал предвкушаемый гол, дабы угостить им земляка Педро Рошу. Боюсь, что принцип «разжевать эпизод до крошки», характерный для практики Олега Кононова в «Краснодаре», и в «Спартаке» уже успел пустить корни.

Но! В составе на второй тайм вышел Денис Глушаков - и решительно выступил антагонистом новой исполнительской манеры. Именно он поднес спичку и развел костер, при содействии Михаила Игнатова и Софьяна Ханни. Незамедлительный хлесткий удар, инициативы темповых, в касание, комбинаций – Денис вышел при полном параде. И, не в пример осени, мне даже подумалось, что в «Спартаке» Кононова Глушаков может оказаться незаменимым активатором темпа и порыва.

А ведь для фирменной шутки Валерия Карпина в адрес Глушакова – «Ты еще здесь?» - появился, если вдуматься в зимнюю селекцию «Спартака», вполне фактический повод. Отпустив Самедова в Самару, клуб дал понять, что приступил к радикальному обновлению прежней обоймы российских игроков. Взгляните на пополнение: Айрток на левый фланг обороны, Гулиев и Умяров в опорную зону – разве не читается здесь подтекст с недвусмысленными намеками в сторону Комбарова и как раз-таки Глушакова7

Сложно прогнозировать будущее спартаковского капитана. Легче предсказать другое: с таким темпоритмом взаимодействий, какой был предъявлен с подачи нового тренера в конце осени и в первом тайме января, «Спартаку» будет мучительно тяжело конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и с ЦСКА, умеющими регулярно включать другую передачу.

Станет ли Глушаков опорой Кононову, превратившись в регулировщика командных скоростей, – или вновь перейдет в оппозицию главному тренеру? Вот в чем пока самый пикантный вопрос нового футбольного года.