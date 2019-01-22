«Барселона» подписала Боатенга, но не знает, что делать с Коутиньо

Футбол 22 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Каталонцы нашли дублера Луису Суаресу и думают, как вернуть оказавшегося в кризисе Коутиньо к жизни. «Челси» предлагает за него €115 млн.

Дублер для Суареса

После продажи Мунира Эль-Хаддади в «Севилью» «Барселоне» требовался форвард, который сможет подстраховать Луиса Суареса. Каталонцы в последние дни интенсивно работали для решения проблемы и в итоге договорились с «Сассуоло» об аренде Кевина-Принса Боатенга до конца сезона с возможностью полноценного выкупа за €8 млн.

Боатенг не был единственным вариантом на вакантную позицию. Сине-гранатовые рассматривали кандидатуры Карлоса Велы, Альваро Мораты и Кристиана Стуани. Фаворитом в этой борьбе назывался мексиканец, поэтому итоговый выбор оказался неожиданным для многих журналистов и экспертов. «Сюрприз», «сенсация» – так прокомментировали переход ганского форварда многие испанские СМИ.

Возможно, другие кандидаты действительно могут принести «Барсе» больше пользы в будущем, но из всех именно Боатенг лучше других подходит под конкретные условия каталонцев. Во-первых, он приходит в аренду реализовывать мечту, а значит не будет клянчить большой оклад в клубе, и без того тратящего на зарплаты больше всех в Европе.

Во-вторых, очевидно, что Суарес столь же железобетонный игрок основы, как и, допустим, Лео Месси, и ему нужен мотивированный дублер. Как ни странно, 31-летний футболист больше других подходит под этот критерий. Понятно, что после «Лас-Пальмаса», «Айнтархта» и «Сассуоло» он готов ко вторым ролям в топ-клубе.

В-третьих, вряд ли он станет в инстаграме высказывать претензии после неожиданной замены, как Артуро Видаль. В-четвертых, имеет опыт выступлений за большие клубы («Милан», «Боруссия» Д), при этом поиграл в Испании («Лас-Пальмас»).

И в-пятых, Боатенг будет играть в столице Каталонии только до лета, так что если что пойдет не так, через полгода с ним можно расстаться. А если подойдет, будет выкуплен за более чем разумную сумму, если учесть соотношение «мастерство – стоимость».

Bad boy

186-сантиметровый Боатенг выглядит, как настоящий атлет, выделяется физической силой и может протаранить любую оборону. Показательно, что начинал профессиональную карьеру он в качестве чуть ли не опорного полузащитника, а в последних клубах играл уже в нападении.

Проблема в том, что ганский форвард по жизни имеет образ плохого парня. Экстравагантные прически, куча татуировок, недисциплинированность и целый шлейф различных инцидентов с его участием – все при нем. Несмотря на астрономический талант, со свистом вылетал из «Боруссии», «Шальке» и даже воспитавшей его «Герты» и не оставил равнодушным болельщиков ни одного клуба, где выступал.

В финале Кубка Англии-2010 он ударил по лицу Михаэля Баллака, в результате чего не получил приглашения в сборную Германии (за которую выступал на всех юношеских и молодежных уровнях) и отправился на ЧМ в ЮАР в составе сборной Ганы.

В «Шальке» (в 2014 году) он подрался на тренировке с Кириакосом Пападопулосом после того, как грек жестко въехал в Джефферсона Фарфана, и попался на курении перед прохождением теста на наркотики.

В том же 2014-м вместе с Салли Мунтари был отчислен из сборной Ганы прямо по ходу чемпионата мира. Боатенга обвинили в оскорблении главного тренера Квеси Аппиа, а его партнера – в нападении на одного из членов тренерского штаба. В том розыгрыше Гана с одним очком финишировала в своем квартете на последнем месте. За четыре года до этого в ЮАР «черные звезды» добрались до четвертьфинала и только в серии послематчевых пенальти уступили Уругваю, а Боатенг забил в 1/8 финала американцам (2:1 д.в.).

Последней большой победой в карьере Боатенга на данный момент является выигрыш Кубка Германии с «Айнтрахтом» в 2018 году. В финале «орлы» победили саму «Баварию» (3:1), а Боатенг провел на поле все 90 минут и на 11-й ассистировал открывшему счет Анте Ребичу.

– Думаю, каждый ребенок, начинающий играть в футбол, мечтает оказаться в таком клубе, как «Барселона». Сейчас сбылась моя мечта, – прокомментировал переход сам нападающий. – Не спрашивайте меня о «Реале». Я хочу сосредоточиться на выступлениях в составе «Барселоны» и забить на «Сантьяго Бернабеу» в следующем «класико».

Весьма амбициозное заявление.

«Челси» выведет Коутиньо из депрессии

Пока Боатенг пребывает в состоянии восторга, Филиппе Коутиньо близок к падению в бездну депрессии. Уходя с поля после матча против «Леганеса» (3:1) двухдневной давности, он никого не поприветствовал и в раздевалку каталонцев, по свидетельствам очевидцев, вошел «очень грустным». Даже по ходу матча было заметно, как бразилец эмоционально сдувается. 17 раз за игру он терял мяч. В испанской прессе пишут о том, что в раздевалке Филиппе был спокоен и словно бы отсутствовал. После душа партнеры пытались его подбодрить, но «в итоге он тихо ушел».

Очевидно, что сейчас полузащитник не в порядке. Эксперты объясняют спад в игре Коутиньо травмой, которую он получил в ноябрьском матче против «Интера» (1:1). В нынешнем сезоне он выходил на поле 27 раз и провел на поле 1802 минуты. За это время ему удалось забить 6 мячей и сделать 5 результативных передач. Для сравнения, весной в 22 матчах (1483 минуты) он забил 10 мячей и отдал 6 передач.

По сведениям Daily Express, за ситуацией вокруг 26-летнего хавбека следит «Челси». Синие уже обратились к руководству «Барселоны» с просьбой сообщать в любых трансферных движениях бразильца. Утверждается, что клуб Романа Абрамовича готов выложить за Коутиньо £100 млн, что соответствует €115 млн, однако каталонцы не хотят расставаться со своей звездой, за которого год назад отдали «Ливерпулю» €140 млн.

В игре с «Леганесом» получил травму голеностопа и выбыл на ближайшие две недели разыгравшийся Усман Дембеле, так что Коутиньо сине-гранатовым очень нужен. Вот только не в таком отвратительном психологическом состоянии.

Журналисты, прознав про неприятную ситуацию, в которую угодил бразилец, спросили Юргена Клоппа о его теоретическом возвращении в «Ливерпуль». «Я не стану называть это потенциальным трансфером или вероятным переходом. Здесь не о чем говорить», – отрезал Клопп.