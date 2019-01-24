Адриано не тренировался со «Спартаком», а «Зенит» нашел замену Паредесу

Футбол 24 января 2019 08:33 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Товарищеские матчи российских клубов продолжаются, но в среду их было не так много. Футболисты московского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции обыграли бухарестское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Евгений Марков (38-я минута) и Станислав Лацевич (48).

Тульский «Арсенал» выиграл у «Ягеллонии» (2:1) во втором контрольном матче на сборе в Белеке. На 66-й минуте счет открыл полузащитник Кантемир Берхамов, поляки отыгрались через десять минут, после чего забили решающий гол в свои ворота.

🔥⚽️🦁Поздравляем всех болельщиков "Арсенала" с первой победой в 2019 году! pic.twitter.com/fqUYKE8GI0 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 23 января 2019 г.

Зато трансферы не прекращаются. Болгарский полузащитник Ивелин Попов продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 24 января, 31-летний игрок поставил подпись под соглашением с «Ростовом». Отмечается, что его контракт рассчитан на 2,5 года. В начале этого месяца Попов покинул московский "Спартак", в составе которого выступал с 2015 года. За это время он провел 97 матчей, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.

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А вот и фото с подписания контракта с Ивелином Поповым.



По традиции новичка сразу же поздравили президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин. pic.twitter.com/fI3bIalveq — Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.

Сделка по трансферу 24-летнего Леандро Паредеса близка к завершению. Представители «Зенита», в частности исполнительный директор Павел Пивоваров, находятся в офисе «ПСЖ» в Париже. Парижский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 45 млн евро за трансфер Паредеса. «ПСЖ» также готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.

В Питере уже давно ищут замену уходящему Паредесу. Так «Зенит» может подписать полузащитника «Сельты» Станислава Лоботку. Руководство «Зенита» рассматривает кандидатуру 24-летнего словака в качестве замены Леандро Паредесу. Испанский клуб хочет получить за переход игрока около 30 миллионов евро.

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перебраться в чемпионат Турции. «Фенербахче» обозначил Зе Луиша приоритетной трансферной целью. В переходе 27-летнего форварда заинтересован лично наставник турецкого клуба Эрсун Янал.

В то же время другой форвард красно-белых, которого тоже хотят видеть в Турции, Луис Адриано пропустил тренировку команды на сборе в Катаре. Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 31-летнего Адриано заинтересован «Галатасарай», который готов купить нападающего за 6 млн евро.

Правда, в «Спартаке» поспешили опровергнуть все слухи по поводу двух своих форвардов и даже выступили с официальным заявлением: «Просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в Twitter.

⚠️⚠️⚠️ За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и @LuizAdriano_9 в другие клубы.



Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле #Спартак рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне. 😉 pic.twitter.com/gHk1rQWqvn — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.

Продолжается эпопея с переходом украинского защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит». «Шахтер» объявил о переходе защитника «Александрии» Валерия Бондаренко. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять лет. Интересно то, что Бондаренко выступает на позиции центрального защитника. Именно это место в донецком клубе занимает Ракицкий.

ФК «Шахтер» подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко.



Узнайте подробности: https://t.co/65v6V7O12j pic.twitter.com/0Ru65nVPIU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 января 2019 г.

А вот наш рассказ про еще одного игрока, которым якобы интересуется «Зенит», про Милана Баделя из «Лацио». В прошлом году его бесплатно брать не стали. Вряд ли теперь согласятся платить 10 млн евро.

А еще мы проанализировали составы ведущих клубов премьер-лиги и игру, которую показывают футболисты на каждой из позиций. Выходит так, что в нашем чемпионате образовался настоящий дефицит хороших крайних полузащитников.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче Кубка. В матче с «Метцом» Головин вышел в стартовом составе. Но на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла. Россиянин сильно хромал и, покинув поле, приложил пакет со льдом к правому бедру. Позже стало известно, что травма оказалась не из самых серьезных.

Традиционная рубрика «Вести из СИЗО». Адвокаты, анализирующие дело Кокорина и Мамаева, бьют тревогу. По их ощущениям футболистам собираются еще продлить срок заключения.