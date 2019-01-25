«Спартак» становится перевалочным пунктом, а «Зенит» близок к скандальному трансферу

Футбол 25 января 2019 09:44 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Начнем с тех немногих товарищеских матчей, которые прошли в четверг, хотя основная программа, включая встречу «Спартака» с «Зенитом», намечена на вечер пятницы.

В Никосии состоялся товарищеский матч между «Уралом» и действующим чемпионом Кипра АПОЭЛ. Матч закончился ничьей – 2:2. В составе екатеринбургской команды отличились Николай Димитров и Марко Араторе. «Урал» завершил программу первого сбора. Футболисты получат несколько дней выходных, после чего продолжат подготовку в Пафосе.

Футболисты «Енисея» нанесли поражение румынскому клубу «Виторул» в рамках предсезонной подготовки в Турции (3:0). В составе победителей отличились Артур Саркисов (дубль), а также защитник Али Гаджибеков. Следующий матч команда Дмитрия Аленичева проведет 30 января. Соперник станет известен позднее.

Сразу после игры «Енисей» сообщил о пополнении. Клуб в своем твиттере сообщил о переходе в команду полузащитника Константина Савичева, который ранее играл в «Анжи».

24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 января 2019 г.

Савичев – бывший игрок «Спартака». Учитывая, что Еременко и Попов теперь играют в «Ростове», нам стало интересно, сколько экс-игроков «Спартака» вообще играет в других клубах премьер-лиги. Оказалось, что очень много. «Спартак» потихоньку становится не только донором нашего футбола, но и перевалочным пунктом для многих игроков.

Бывшего игрока «Спартака» Льва Данга, который рассказал, как некрасиво с ним рассталась народная команда, мы нашли даже во Вьетнаме. Не поверите, но он уже стал одним из героев Кубка Азии, в серии пенальти выведя свою сборную в четвертьфинал турнира. Он согласился поговорить с нами за день до решающего матча и дал самое пронзительное интервью года.

К сожалению, Вьетнам так и не смог выиграть у Японии в четвертьфинале. Лев тащил все что мог, кроме спорного пенальти, который в его ворота назначили после просмотра повтора. Вьетнам проиграл, но возвращается на родину национальными героями.

Назад к трансферам! Самые интересные события происходят сейчас в «Зените». Клуб готов совершить один из самых скандальных трансферов – купить одного из лидеров сборной Украины как раз в самый напряженный момент в отношениях меду нашими странами. Защитник Ярослав Ракицкий уже покинул расположение «Шахтера» и предположительно отправился в «Зенит».

«Зениту» ничего не будет, а вот игроку на родине уже обещают проблемы. Причем говорит об этом депутат украинской Рады.

Близка к развязки эпопея с трансфером аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Игрок в ближайшее время станет футболистом французского «Пари Сен-Жермен», сообщает. Парижане договорились с руководством петербургской команды о переходе 24-летнего аргентинца за 47 миллионов евро. Сообщается, что хавбек подпишет соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на 4,5 года, после прохождения медицинского обследования.

В «Зените» может произойти еще один трансфер на выход. Может уйти еще одна звезда первой величины. Защитник Бранислав Иванович может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Согласно источнику, защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа намерен сменить клубную прописку, о чем сообщил руководству. Чемпион Италии уже приступил к поиску его замены и рассматривает защитника сине-бело-голубых.

Неожиданно начали приходить трансферные новости из стана московского ЦСКА. Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в ближайшее время станет игроком польского «Леха», в котором начинал свою карьеру Роберт Левандовски. Польский клуб анонсировал переход форварда в своем твиттере, разместив анаграмму с фамилией форварда на фоне стадиона.

Еще один игрок ЦСКА Хетаг Хосонов на правах аренды перейдет в «Тамбов». Ожидается, что аренда 20-летнего футболиста будет рассчитана до конца сезона, после чего тамбовчане в случае выхода в премьер-лигу смогут выкупить футболиста.

Может быть в армейских рядах и пополнение. Защитник «Стремсгодсета» Якоб Глеснес близок к подписанию контракта с московским ЦСКА. 24-летний Глеснес выступает за команду из Драммена с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге». Основной позицией для Глеснеса считается центральный защитник, однако он также может сыграть на месте опорного полузащитника.

«Ростов» этой зимой очень активен на трансферном рынке. Мы проанализировали работу клуба. Новички, конечно, усилят команду, но у Валерия Карпина может возникнуть проблема с лимитом на легионеров.

Сегодня должно состояться заседание совета директоров московского «Динамо». Вокруг этого мероприятия распространялось очень много слухов. С одной стороны клубом вновь пытается завладеть банк ВТБ и с этим надо что-то решать, с другой – под вопросом нахождение на тренерском посту Дмитрий Хохлова. Да и про результаты в первой половину сезона не стоит забывать – там все неважно. Мы попытались разобраться, что ждет «Динамо» в ближайшем будущем и какие решения могут быть приняты завтра.