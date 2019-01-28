Алексей Игонин: О Жиркове – только хорошее

Футбол 28 января 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Впечатлениями от победы «Зенита» над «Ростовом» поделился бывший полузащитник питерской команды Алексей Игонин.

– Вот это совсем другое дело! Хотя «Ростов» физически должен быть сейчас готов лучше «Зенита», на поле это не ощущалось. Скорее наоборот – питерцы превзошли соперника в этом компоненте. Ну а голы… Тут надо сделать скидку на состав, которым ростовчане доигрывали матч. Если бы не замены, вряд ли получился бы разгром.

– Что скажете о действиях Юрия Жиркова на левом фланге, который «Зениту» надо вроде бы укреплять?

– О Жиркове – только хорошее. Он привнес в оборону порядок. Да, кондиций Юре пока недостает, слишком много было пропущено из-за травмы. Но он вместе с командой прибавляет. И когда будет полностью готов, должен прочно занять место слева.

– Покупать туда никого не нужно? Или, может, попробовать там новичка Ярослава Ракицкого, который номинально считается центральным защитником?

– Все зависит от здоровья Жиркова. Если он будет готов, то должен играть.

– А как насчет замены Леандро Паредесу?

– Конечно, в середине сейчас идет перестройка. Сергей Семак пробует разные сочетания. Но в матче с «Ростовом» движение, например, понравилось. А дальше – посмотрим. «Зенит» постепенно прибавляет. Это бросается в глаза.

Главное же – не имена игроков, а их желание. Сейчас мы это желание увидели. И у признанных лидеров, и у тех, кто на сборах отвоевывает себе место в основе. Недаром, даже при крупном счете «Зенит» не останавливался – и в конце два гола забил Денис Терентьев. А если бы игра продолжалась, были бы и еще голы.

Все это обнадеживает перед Лигой Европы, до которой уже рукой подать.