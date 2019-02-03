Почему Ракицкий – находка, а Барриос с Азмуном – скорее головная боль для Семака

Футбол 03 февраля 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о подоплеке зенитовских приобретений.

Оперативно выполнив закон рынка «Продал – купи», «Зенит» тотчас шагнул в центр заскучавшего было – в отсутствии интересных трансферных новостей – общественного внимания. Причем фокус на проведенные клубом операции можно наводить всяко-разно.

Непоколебима в оценках только продажа Паредеса в «ПСЖ». Ну да: продать за 40 млн игрока, со всей определенностью не являвшего собой такую уж драгоценность в выступлениях за «Зенит» - это суперуспех.

Покупки же оценены в таком диапазоне, что разбегаются глаза. От «Зенит» - чемпион», ибо Сергею Семаку доставили на блюдечке тех, кто был ему нужен, - до «Продолжили ловить рыбку в мутной трансферной воде».

Попробуем конкретизировать совершенные сделки, и опт, и розницу.

Во-первых, продали одного – купили троих. Здесь просматривается не просто точечная замена, если иметь в виду Барриоса вместо убывшего Паредеса (впрочем, специализация двух южноамериканцев весьма разнится), но и жест доброй воли по отношению к тренеру. Удержав-таки «Зенит» на первом месте осенью силами доставшейся ему в наследство кадровой сборной солянки, не самой притом наваристой, Сергей Богданович, надо понимать, завоевал у боссов клуба кое-какое доверие (коим Виллаш-Боаш и Манчини располагали априори). И, пышно продав Паредеса, было бы верхом несправедливости и даже неприличия никого не купить в поддержку тренеру.

Во-вторых, «Зенит» остался, в общем-то, верен себе. В последние годы он привык как раз ходить по рынку с большой хозяйственной сумкой и отовариваться до кучи.

В-третьих, с точки зрения неоспоримой футбольной продуктивности тройная закупка вполне может сократиться до одинарной. И надежную добрую службу «Зениту» сослужит разве что Ярослав Ракицкий в центре обороны. Там остро требовался именно такой персонаж в расцвете защитных сил и лет, идеально подходящий команде ментально. А гарантией тому, что Ракицкий уж точно по ментальности подойдет, послужит воспоминание о том, откуда родом Семак и Тимощук.

С другими сложнее. Барриос – покупка из разряда «кот в мешке». Такое ощущение, что в клубе решили: мол, аргентинцев у нас и так навалом, пусть будет колумбиец. Но у колумбийца, как правило, возникает больше трудностей в евроадаптации по причине, скажем так, более провинциальных устоев, нежели у аргентинца. А ведь и про аргентинцев не скажешь, что они так уж в «Зените» освоились. А с бразильцем Эрнани Семак до сих пор мучается, пытаясь его органично на поле пристроить.

И уж совсем занятная история с приобретением Азмуна. Более проворные коллеги успели уже вдоволь поизгаляться над нездоровым пристрастием «Зенита» к игрокам Курбана Бердыева. Поэтому я сосредоточу внимание конкретно на иранском форварде.

По моим ощущениям, для Азмуна необычайно важна рабочая среда. Вот в сборной Ирана он дома, среди своих, потому и чувствует там себя в своей форвардской тарелке. Бердыева, было время, Азмун называл вторым отцом – настолько ощущал с его стороны внимание и заботу. Но заметьте, в «Рубине» эти условные родственные узы между тренером и игроком уже не давали того результата, что в «Ростове». И вряд ли потому, что Курбан Бекиевич стал относиться к Азмуну холоднее. Быть может, климат казанский не так нравился Сердару, как ростовский…

А Питер, заметим, еще севернее.

Да, Семаку был, наверное, нужен еще один большой форвард. Выдаст ли на-гора еще один выдающийся сезон Дзюба, вряд ли знает даже он сам. Заболотный же так и остался нападающим, чей формат, то бишь габариты, превосходит исполнительское содержание.

Но фокус-то в том, что Азмун, по впечатлениям от последних двух его клубных сезонов, не сказать что выглядел сильнее того же Заболотного времен «Тосно». И убавится ли у Семака с его появлением головной боли за атаку – вопрос.