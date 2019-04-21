СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за Веретенниковым

«КРАСНОДАР» – ГЛАВНЫЙ «КЛИЕНТ»

Любопытно, что в чемпионате России нападающий не забивал с 7 октября прошлого года. С того самого памятного матча в Санкт-Петербурге против… «Краснодара», после которого случилась скандальная история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Затем, 25 октября, Дзюба отметился одним голом в Лиге Европы (в ворота «Бордо») – и «замолчал» на 16 матчей. Ожидание его юбилейного, 50-го гола за «Зенит» длилось 1369 минут!

Но правильно Сергей Семак предупреждал: отсутствие голов – не повод критиковать Дзюбу, «когда будет очень нужно, Артем забьет». Так и случилось в субботу в самом яркой матче нынешнего российского сезона. Круг замкнулся на «Краснодаре», который, по статистике, входит в число самых любимых команд Дзюбы. В составе «Зенита» он, с учетом субботнего дубля, поражал ворота «быков» 5 раз. Так же часто от него страдали только «Анжи» и «Крылья Советов». Это если рассматривать его зенитовские голы. Если же брать всю карьеру целиком, то «Краснодар» для Дзюбы – безусловный «клиент номер один». «Быкам» он наколотил 11 голов (включая 3 – за «Спартак», 2 – за «Ростов» и 1 – за «Томь»)!

И в том, что в субботу он отличился в Краснодаре в самом дебюте, тоже нет ничего удивительного. В «Зените» это его любимое время: из 51 гола 11 пришлись на первую 15-минутку! А вот его второй, победный мяч в ворота «быков», по-своему уникален. В составе питерцев ранее Дзюба в компенсированное время никогда еще не забивал. А после 90-й минуты на его счету значился лишь один гол. В овертайме ответной игры квалификации Лиги Европы-2018/19 против минского «Динамо». Да-да, той самой, когда «Зенит» победил 8:1, а Артем оформил свой первый и единственный питерский хет-трик.

14-й ПЯТИДЕСЯТНИК

В историческом списке бомбардиров клуба Дзюба 14-м по счету покорил рубеж в 50 голов. И до конца сезона может подняться на пару-тройку строчек. В зоне досягаемости – чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов и легенды футбольного Ленинграда 1950-х Александр Иванов и Фридрих Марютин. Да-да, Фридрих. Знаменитого нападающего сине-бело-голубых, которого, к сожалению, уже нет в живых, назвали в честь Фридриха Энгельса… Интересно, много ли детей в субботу в Санкт-Петербурге получили имя Артем?..

Ну а в следующем сезоне Дзюба вполне может замахнуться на результаты двух знаковых легионеров «Зенита» XXI века – Мигеля Данни (69 голов) и Халка (76). Почему бы и нет? В своем первом питерском сезоне (2015/16) Артем отметился 23 забитыми мячами, то есть, «четвертак» за год для него – не фантастика. Он бы и в нынешнем сезоне наверняка мог сподобиться на нечто подобное, если бы не «засуха», накрывшая его после гола № 49. И пусть сам нападающий упрямо повторял, что на цифры внимания не обращает, волнение в связи с близостью юбилея ему все-таки наверняка мешало.

МОЖНО ОПЕРЕДИТЬ ВЕРЕТЕННИКОВА, ЕСЛИ НЕ УЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Зато теперь он расправит плечи. Ведь одним махом достигнут и другой престижный рубеж – 100 голов в чемпионатах России. Дзюба стал всего лишь седьмым членом этого элитного клуба. И единственным – среди действующих футболистов (Романа Павлюченко к таковым причислять не будем, учитывая, что он откровенно доигрывает на полулюбительском уровне и вряд ли вернется в премьер-лигу).

В этом «клубе 100» перспективы Дзюбы еще заманчивее, чем в зенитовском «клубе 50». Там до лидера – Александра Кержакова (168 мячей за «Зенит») – целая пропасть. Здесь теоретически можно не только подняться в Топ-5, но даже покорить вершину. У Олега Веретенникова 143 гола в российских чемпионатах. Дзюба в РПЛ в среднем тратит на гол три матча. Значит, до Веретенникова ему осталось примерно 130 игр. Или четыре полноценных сезона. Вы сомневаетесь, что Артем способен продержать свою нынешнюю среднюю результативность до 34 лет? Мы – нет. Другое дело, что Дзюбу могут позвать за границу.

Впрочем, когда смотришь футбол такого уровня, как в субботу в Краснодаре, начинаешь сомневаться в том, стоит ли нашим звездам менять РПЛ на европейские топ-лиги. Если российские клубы будут играть так на постоянной основе, то никуда Дзюба не уедет. Это же такой кайф, забивать суперголы в суперматчах супертурнира на глазах у своих болельщиков.