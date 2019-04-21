Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову Дзюбе Исполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».

«НЕ ХОТЕЛ БЫ ГОВОРИТЬ «ГОП», ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕМ»

– Тут двух мнений быть не может: это был лучший матч сезона. Таких бы игр в нашем чемпионате побольше. А то ведь редко бывает, чтобы мы 90 минут видели такой классный, скоростной футбол. Да еще в исполнении сразу двух команд. Ну и меня, как болельщика «Зенита», конечно, порадовал результат. И победили, и Артем Дзюба, наконец-то забил. Давно этого ждали.

– Теперь у Дзюбы 51 гол за «Зенит» и 100 в чемпионатах России…

– А сколько он еще мог бы положить, если бы Халк от нас пару лет назад не уехал. Он бы нашвырял Дзюбе на голову голевых передач! А вообще, все ребята молодцы, не только Артем. Победить в гостях ближайшего конкурента, проявив такие морально-волевые качества! Смотреть на такой «Зенит» – одно удовольствие.

– Теперь чемпионство в кармане у команды Сергея Семака? Отрыв от «Локо» – 8 очков, от «Краснодара» – 9.

– Впереди еще пять туров. Вроде бы немного, но я бы не хотел говорить «гоп», пока мы не перепрыгнем. Будут матчи с ЦСКА, «Ростовом». Интрига в чемпионской гонке пока, считаю, сохраняется.

«ВОЗМОЖНО, ПОЛЕЧУ ПОДДЕРЖАТЬ «ЗЕНИТ» В РОСТОВ»

– Ваш коллега Михаил Боярский любит повторять, что «Зенит» начинает за здравие, а заканчивает за упокой. Теперь традиция нарушена? По весне команда добавляет.

– Да не надо торопиться, говорю же вам! «Зенит» – все равно непредсказуемая команда. Вполне может и неприятный сюрприз преподнести. Мы многое повидали. Ничего еще не закончено.

– Но на сегодняшний день игра команды вас устраивает?

– На день после победы над «Краснодаром» – конечно! Но и другие играют здорово. Тот же «Краснодар», «Ростов», пусть в этом туре команда Валерия Карпина крупно уступила в Оренбурге. Мне нравится, что конкуренция в нашей премьер-лиге растет, что провинция теснит Москву и Питер.

Не исключаю, что слетаю в Ростов-на-Дону на матч предпоследнего тура. Там футбол всегда хороший, арену построили, погода замечательная. Может, для «Зенита» эта игра станет чемпионской.

«РАДУЮСЬ НЕ НЕУДАЧАМ «СПАРТАКА», А ЗА РАКИЦКОГО»

– Рады тому, что «Спартак» в чемпионской гонке на этот раз не участвует?

– Многие болельщики злорадствуют по поводу пятого места «Спартака», но я не из таких. В своей профессии никогда не завидовал коллегам по цеху, получавшим роли, которые сам хотел бы сыграть. Даже радовался за них. Мне кажется, в футболе тоже должно быть чувство соперничества, а не ненависти друг к другу. Конкретно про «Спартак» скажу стихами Расула Гамзатова: «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его – вини дорогу, и коня не торопись менять».

– За «Зенит» продолжает забивать Ярослав Ракицкий, третий раз нынешней весной отличившийся прямым ударом со штрафного. На фоне второго тура президентских выборов на Украине это знаковое событие?

– Я знаю, что Ракицкого исключили из сборной Украины после его переезда в Россию. И это неправильно. Спорт должен не разделять, а объединять. Ракицкий своими голами за «Зенит» доказывает тщетность попыток тех, кто пытается рассорить наши народы.

Мы же не против, чтобы к нам приезжали украинцы. Другое дело, что там хватает спортсменов, попавших под пропаганду. Ярослав – не такой. Но когда их теннисисты высказываются, что «терпеть не могут москальскую мову», это уже средневековый уровень. Ребята не понимают: на дворе 21-й век. Ну что тут скажешь… Собака лает, караван идет.

А за Ракицкого я очень рад. Он игрой, а не болтовней доказывает, что является большим футболистом. Те, кто на Украине ругает Ярослава, пусть лучше за собой следят.