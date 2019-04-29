«Спартак» проворонил Сорокина. Защитник «Рубина» украл победу у красно-белых на 87-й минуте - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:36ФутболЗибрак Артем

«Спартак» проворонил Сорокина. Защитник «Рубина» украл победу у красно-белых на 87-й минуте

Как и в первом круге, казанцы отыгрались в концовке благодаря удачному подключению Егора Сорокина. Олег Кононов опять не угадал с заменами.

Пасха помешала собрать полные трибуны?

Проблемы с посещаемостью на матче с «Рубином» были ожидаемы. И дело даже не только в серии неудач «Спартака» (хотя и в них, конечно, тоже), а в неудобной для болельщиков дате его проведения. В начале апреля РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров, согласно которому игра должна была состояться в воскресенье, однако вскоре выяснилось, что в этот день страна празднует Пасху, и по просьбе МВД ее пришлось перенести на понедельник.

Фанатам, особенно иногородним, заранее планирующим поездки в столицу на матчи любимой команды и покупающим для этого билеты на поезда и самолеты, решение лиги пришлось не по вкусу. О чем они и не преминули сообщить, намекнув, что зрителей в чаше стадиона будет меньше привычного. Да и в целом будний день действительно не способствует посещаемости. Так что полупустые трибуны «Открытие Арены» никого не удивили.

Уже на третьей минуте они стали скандировать: «Не позорьте «Спартак». Кричалка, популярная в середине нулевых, вновь набирает актуальность. А по истечении получаса они зарядили свое любимое: «A tutti avanti, Massimo Carrera!». Вспомнили они об итальянском специалисте и сразу после финального свистка.

Фернандо находит себя

За четыре дня до отчетной встречи красно-белые были разгромлены в Туле «Арсеналом», и Олег Кононов пошел на значительные изменения в составе. Справа в обороне неожиданно появился полузащитник Роман Зобнин (и это при живом Андрее Ещенко), а тройку в средней составили Денис Глушаков, Аяз Гулиев и Лукас Фернандо под нападающим Зе Луишем. На флангах Лоренсо Мельгарехо и Александра Ташаева заменили Александр Ломовицкий и Софьян Ханни, вообще не вышедший в Туле на поле. Выздоровевший Сальваторе Боккетти заменил в центре обороны дебютировавшего в прошлом туре Илью Гапонова.

Казанцы вышли играть по схеме 3-4-2-1, и с первых минут стало понятно, что тактически это выигрышная схема по сравнению со спартаковскими 4-2-3-1. В том смысле, что в такой расстановке гости не оставляли сопернику никаких свободных зон. А поначалу и вовсе больше владели мячом и пару раз создали напряжение в штрафной Александра Максименко. Дмитрий Полоз вообще простил хозяев, промахнувшись мимо ворот с линии вратарской.

«Спартак» же обрезался в середине поля (запомнились «шедевры» Глушакова и Гулиева) и редкую опасть создавал после верховых подач с правого фланга. А самым опасным моментом до гола стал удар Ханни головой под перекладину после навеса со штрафного в исполнении Фернандо.

Несколько раз хозяева попробовали дальние удары, но большинство мячей улетело в молоко или застряло в ногах защитников. Так, в общем-то, и был открыт счет. Подключившийся к атаке Роман Зобнин сместился в центр и пробил. Мяч рикошетом от соперника отскочил к Фернандо, и тот сходу попал в ближний угол ворот Ивана Коновалова. Ханни обязан был удваивать преимущество, но из района 11-метровой отметки пробил рядом со штангой.

Интересное наблюдение. Во время паузы, вызванной повреждением у Георгия Джикии, Курбан Бердыев подозвал Вячеслава Подберезкина и пару его партнеров и лично подкорректировал их задачи. Олегу Кононову, чтобы дать установку Ханни, Фернандо и Айртону, потребовался испаноязычный помощник. Причем сам он к месту разговора даже не пошел – просто доверился товарищу по тренерскому штабу.

Опять Сорокин лишил «Спартак» очков

Худшим у хозяев в первом тайме был Глушаков, три передачи из пяти отдававший соперникам и не успевавший ни сзади, ни впереди. В перерыве Кононов снял его с игры. Вышедший Ещенко отправился на правый фланг обороны, а Зобнин вернулся на привычную позицию в центре поля. С его уходом роль главного лузера, без устали теряющего мяч, перешла к Гулиеву.

Казанцы стали накрывать красно-белых на их половине поля, действовать еще агрессивнее в отборе и захватили преимущество, выпуская хозяев с их половины поля только в контратаки. Но они у спартаковцев не клеились.

В одной из редких удачных вылазок Ещенко, перехвативший передачу на чужой половине поля, бросил в прорыв Ломовицкого. Тот сместился в центр и зряче пробил в ближний угол, но угодил в штангу. В предматчевой программке вышло интервью с полузащитником с заголовком: «Жду первого гола за «Спартак» больше всего в жизни». В этот раз он был близок к желаемому, как никогда в 2019 году. Так и не забив, он уступил место на поле Георгию Мелкадзе.

За 20 минут до финального свистка Бердыев выпустил второго нападающего Артура Сагитова. Форвард поучаствовал в двух опаснейших вылазках в штрафную Максименко. Первая завершилась она ударом Евгения Башкирова над перекладиной. А во втором случае Сагитов продавил на фланге оппонента и подал в штрафную. Отбить мяч москвичам не удалось, и Егор Сорокин слета отправил его в сетку. Болельщики встретили гол дружным скандированием: «Сколько можно? Вы … (надоели)».

В результате «Спартак» не сумел прервать череду неудач и довольствовался лишь ничьей, сократив отставание от идущего четвертым ЦСКА лишь до четырех очков. О Лиге чемпионов мечтать уже не приходится. Тут бы путевку в Лигу Европы не потерять.

«Спартак» - «Рубин» - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандо, 23 – 1:0. Сорокин, 87 – 1:1. ВИДЕО ГОЛОВ
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Боккетти, Айртон, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Фернандо (Гулиев, 90), Ханни, Зе Луиш.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Уремович, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Иг. Коновалов, Камболов, Подберезкин (Пантелеев, 78), Башкиров, Полоз.
Предупреждения: Ломовицкий, 14. Зу Луиш, 41. Сорокин, 45+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

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