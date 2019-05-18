«Бавария» деградировала, но чемпионом все равно станет. Или нет?

Даже если «Бавария» в итоге получит «серебряную салатницу» – ясно, что это слабейшая из чемпионский версий мюнхенского клуба за последние лет 20. Да, наверное, «Бавария» Юргена Клинсманна была еще слабее, но Клинсманн и не выигрывал с ней бундеслигу.

КОВАЧ ПРОТИВ СВОИХ

Сейчас о слабости Нико Ковача в Германии говорят даже больше, чем о том, что в последнем туре ему предстоит играть со своим бывшим клубом – »Айнтрахтом». Между прочим, в финале Кубка Германии-2018 именно «Айнтрахт» Ковача обыграл «Баварию». И сейчас франкфуртцам нужна только победа.

В чем именно слабость Ковача (которому, кстати, ассистирует его брат Роберт)? Во-первых, «Бавария» стала играть довольно примитивно. Не видно никаких отточенных атакующих схем. Все базируется исключительно на индивидуальных способностях игроков. Разумеется, класс футболистов «Баварии» высок, но все же не случайно Валерий Лобановский (недавно исполнилось 17 лет с даты его смерти) называл такой подход эксплуатацией таланта.

Вторая проблема «Баварии» растет отсюда же. В команде нет ни одного игрока, который за сезон работы с Ковачем продемонстрировал бы хоть какое-то развитие, прибавил бы хоть в одном аспекте игры. Справедливости ради: «Бавария» должна нести ответственность вместе со своими звездами (Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Джером Боатенг) за то, что Йоахим Лев решил исключить их из сборной Германии. Да, они играли плохо. Но футболистов готовят в клубе, у тренера сборной просто нет времени исправлять пробелы. А за клуб они тоже играли плохо.

ХРОМОЙ КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ

Квинтэссенцией деградации «Баварии» стал ее вылет в Лиге чемпионов от «Ливерпуля». А то, что в таком состоянии она лидирует в бундеслиге и вышла в финал Кубка Германии, в котором сыграет с «Лейпцигом» – говорит уже о деградации бундеслиги. Будет очень смешно, если победа в итоге достанется Дортмунду.

Удивительно, конечно, что и при таком раскладе «Бавария» все равно уже тянется за золотом. В первом круге «Боруссии» удалось воспользоваться ее ошибками и даже уйти в отрыв. Но во втором начался кошмар – Дортмунд захромал на обе ноги, а венцом всего стало его поражение в Мюнхене со счетом 0:5.

Поражение признал даже Фавре. Но тут внезапно расклеилась «Бавария». Теперь ситуация такова – она впереди на два очка, и исходя из разницы мячей – ее устраивает ничья. Но – и в Германии это сейчас повод для едких шуток, – именно в этом году президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что его «не интересуют победы по разнице мячей». Если «Бавария» сыграет вничью, а Дортмунд выиграет у «Боруссии» из Менхенгладбаха – Хенесс будет «иметь бледный вид». А уж если «Бавария» проиграет, а Дортмунд выиграет…

УСТАВШИЕ ИЗ ФРАНКФУРТА

У «Айнтрахта» свои истории и задачи. В этом сезоне это была чуть ли не самая яркая немецкая команда. Уж в еврокубках – точно. Сокрушая одного соперника за другим (в списке жертв Франкфурта – «Лацио», «Марсель», «Шахтер», «Интер», «Бенфика»), они добрались до полуфинала Лиги Европы. Там в серии пенальти проиграли «Челси». Кстати, именно из-за этого матч «Айнтрахта» в предпоследнем туре бундеслиги был вынесен на воскресенье (обычно в Германии так не делают). Но не помогло – уставшая после битв с «Челси» команда Ади Хюттера проиграла «Майнцу». Теперь попасть в Лигу чемпионов Франкфурту будет невероятно тяжело – нужно не только самим побеждать «Баварию», но и рассчитывать на дружные осечки «Боруссии» (Менхенгладбах) и «Байера». Три других места в Лиге чемпионов давно определены, а в борьбе этих клубов – каждому очень нужны деньги от этого турнира.

И именно Франкфурт долго время казался фаворитом этой борьбы. Но сейчас на его игру отрицательно влияют сразу несколько факторов. Во-первых, непрекращающиеся разговоры о будущем Луки Йовича, который уже выкуплен у «Бенфики». Во-вторых, естественная усталость. В третьих, итоговое разочарование от европейской кампании.

МОТИВАЦИЯ ЕСТЬ У ВСЕХ

Обратите внимание – обе пары в последнем туре бундеслиги предельно мотивированы. И «Бавария» – »Айнтрахт» и битва двух «Боруссий». В Англии, например, такого не было.

«Байер» в последнем туре сыграет на выезде с «Гертой». Тренер берлинцев Пал Дардаи уже заявил, что это его последняя игра во главе команды. Неизвестно, как это обстоятельство скажется на «Герте», но леверкузенцам нужно не только побеждать, но и попробовать сделать это как можно крупнее – сейчас они по разнице мячей уступают Менхенгладбаху 2 мяча.

В свою очередь, в менхенгладбахской «Боруссии» тоже сменится тренер. Дитер Хекинг уходит, а на его место придет Марко Розе, в прошлом сезоне дотащивший «Ред Булл» (Зальцбург) до полуфинала Лиги Европы. И, вполне возможно, что футболисты как в Берлине, так и в Менхенгладбахе захотят попрощаться с тренером ярко.

Вот так переплелись интриги и события. А есть ведь еще борьба за попадание в Лигу Европы – ее до сих пор продолжают «Хоффенхайм» и даже «Вердер». «Хоффенхайм», например, очень устроит вероятное поражение «Айнтрахта» в Мюнхене, в этом случае, при условии собственной победы над «Майнцем», он обойдет «Айнтрахт» по разнице мячей.

Редчайший случай – в последнем туре бундеслиги не решаются никакие вопросы, связанные с вылетом. «Ганновер» и «Нюрнберг» уже давно за дверью, а в стыковых матчах сыграет «Штутгарт». Вся Германия ждала его возможного противостояния с «Гамбургом», но один из самых титулованных немецких клубов просто опозорился. В шести турах второй бундеслиги подряд он не одержал ни одной победы и теперь точно останется вне элитного дивизиона.

Когда: суббота, 18 мая, 16.30

Где смотреть:

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд). Матч Футбол 1

«Бавария» – «Айнтрахт». Матч Футбол 2