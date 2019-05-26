Прощаемся с премьер-лигой: онлайн последнего тура - Советский спорт
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26 мая 2019 13:09Футбол

Прощаемся с премьер-лигой: онлайн последнего тура

Вот-вот наступят последние пара часов чемпионата России по футболу. Интриг еще выше крыши. Следите за происходящим вместе с нами!

Да, действительно, этот тур даст нам ответы на очень интересные вопросы. «Локомотив» и «Краснодар» имеют одинаковое количество очков и они оспаривают вторую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. «Локо» дома с «Уфой», «Быки» тоже дома с «Рубином». Если выиграют оба - то зеленый свет загорится для Палыча. И, конечно же, любопытна дуэль «Спартака» и ЦСКА. Кто из них займет четвертое место? Кому достанется путевка в групповой этап Лиги Европы? «Красно-белым» нельзя терять очки в Оренбурге. И если они с этим справятся, то ЦСКА останется позади. Но если нет, тогда армейцам Москвы все карты в руки.

Вот тут мы подробно расписали главные интриги последнего тура. Все матчи, напомним, начнутся одновременно в 14.00.

Где все это посмотреть?

В 30-м туре «Матч» покажет перекличку всех восьми матчей, которые начнутся 26 мая одновременно - в 14.00 по московскому времени:

Матч Страна

Зенит - Енисей (комментаторы - Черданцев, Богданов)

Матч Футбол 3

ЦСКА - Крылья Советов (комментаторы - Гутцайт, Кривохарченко)

Матч Футбол 2

Краснодар - Рубин (комментаторы - Нагучев, Моссаковский)

Матч Игра

Динамо - Арсенал (комментаторы - Генич, Арустамян)

Матч Футбол 1

Локомотив - Уфа (комментаторы - Журавель, Качанов)

Матч Премьер

Оренбург - Спартак (комментатор - Шмурнов)

онлайн-платформа Матч Премьер

Анжи - Урал (комментатор - Аксенов)

Ахмат - Ростов (комментаторы - Жичкин, Меламед)

13.45

В «Краснодаре», где вот-вот начнется игра с «Уфой», атмосфера просто потрясающая. Да, не все зависит от команды в борьбе за второе место, но как бы ни сложилось, «Краснодар» провел потрясающий сезон. И здесь даже небо разрыдалось - прошел совершенно невероятный ливень. Стало прохладнее и приятнее.

А на газоне выстрижены номера двух футболистов, которые уходят из команды, - № 33 (Маурисио Перейра) и № 77 (Шарль Каборе).

13.26

Наш корреспондент встретил на «Динамо» Александра Точилина, главного тренера ФК «Сочи», который в следующем сезоне будет играть в премьер-лиге. И он вспомнил последний матч на этой арене в ноябре 2008 года:

- Этот матч для меня стал последним в профессиональной карьере. Помню, пришло более 30 тысяч зрителей. Почти полный стадион собрался.

- Уже ждете, когда со своим ФК «Сочи» приедете сюда играть с «Динамо»?

- Жду календарь. Этот матч, конечно, будет для меня особенным.

Сразу после разговора к Точилину начали подходить динамовские болельщики, чтобы сфотографироваться и взять автограф. У одного даже нашлась бело-голубая футболка с третьим номером и фамилией Точилин на спине.

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13.16

До начала игры на «Динамо» еще куча времени, но на трибунах уже много болельщиков ... «Арсенала».

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Наше самое пристальное внимание к тому, что происходит на «Динамо». Туда снова едет-едет вся спортивная Москва! Ох, какая ностальгия!

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