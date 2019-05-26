Прощаемся с премьер-лигой: онлайн последнего тура

Да, действительно, этот тур даст нам ответы на очень интересные вопросы. «Локомотив» и «Краснодар» имеют одинаковое количество очков и они оспаривают вторую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. «Локо» дома с «Уфой», «Быки» тоже дома с «Рубином». Если выиграют оба - то зеленый свет загорится для Палыча. И, конечно же, любопытна дуэль «Спартака» и ЦСКА. Кто из них займет четвертое место? Кому достанется путевка в групповой этап Лиги Европы? «Красно-белым» нельзя терять очки в Оренбурге. И если они с этим справятся, то ЦСКА останется позади. Но если нет, тогда армейцам Москвы все карты в руки.
Вот тут мы подробно расписали главные интриги последнего тура. Все матчи, напомним, начнутся одновременно в 14.00.
Где все это посмотреть?
В 30-м туре «Матч» покажет перекличку всех восьми матчей, которые начнутся 26 мая одновременно - в 14.00 по московскому времени:
Матч Страна
Зенит - Енисей (комментаторы - Черданцев, Богданов)
Матч Футбол 3
ЦСКА - Крылья Советов (комментаторы - Гутцайт, Кривохарченко)
Матч Футбол 2
Краснодар - Рубин (комментаторы - Нагучев, Моссаковский)
Матч Игра
Динамо - Арсенал (комментаторы - Генич, Арустамян)
Матч Футбол 1
Локомотив - Уфа (комментаторы - Журавель, Качанов)
Матч Премьер
Оренбург - Спартак (комментатор - Шмурнов)
онлайн-платформа Матч Премьер
Анжи - Урал (комментатор - Аксенов)
Ахмат - Ростов (комментаторы - Жичкин, Меламед)
13.45
В «Краснодаре», где вот-вот начнется игра с «Уфой», атмосфера просто потрясающая. Да, не все зависит от команды в борьбе за второе место, но как бы ни сложилось, «Краснодар» провел потрясающий сезон. И здесь даже небо разрыдалось - прошел совершенно невероятный ливень. Стало прохладнее и приятнее.
А на газоне выстрижены номера двух футболистов, которые уходят из команды, - № 33 (Маурисио Перейра) и № 77 (Шарль Каборе).
13.26
Наш корреспондент встретил на «Динамо» Александра Точилина, главного тренера ФК «Сочи», который в следующем сезоне будет играть в премьер-лиге. И он вспомнил последний матч на этой арене в ноябре 2008 года:
- Этот матч для меня стал последним в профессиональной карьере. Помню, пришло более 30 тысяч зрителей. Почти полный стадион собрался.
- Уже ждете, когда со своим ФК «Сочи» приедете сюда играть с «Динамо»?
- Жду календарь. Этот матч, конечно, будет для меня особенным.
Сразу после разговора к Точилину начали подходить динамовские болельщики, чтобы сфотографироваться и взять автограф. У одного даже нашлась бело-голубая футболка с третьим номером и фамилией Точилин на спине.
13.16
До начала игры на «Динамо» еще куча времени, но на трибунах уже много болельщиков ... «Арсенала».
13.06
Наше самое пристальное внимание к тому, что происходит на «Динамо». Туда снова едет-едет вся спортивная Москва! Ох, какая ностальгия!