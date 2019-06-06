Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины - Советский спорт
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06 июня 2019 23:00ФутболАндронов Алексей

Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины

15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело.

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Разговоры о том, что премьер-лигу нужно расширять – ведутся с начала века. Но это решение так и не созрело даже в «сытые» для российского футбола времена. Зато было принято теперь когда никакой сытости нет. Когда каждый год с футбольной карты России исчезают клубы, порой в совершенно анекдотическом сценарии («Тосно» выиграл Кубок России, но помер, не дожидаясь старта в еврокубке).

Логика лоббистов расширения РПЛ понятна. Больше матчей больше денег. Возможность держать команду в тонусе большее количество времени (это важно для участников еврокубков). Все эти аргументы мы слышали при попытке создать «Объединенный чемпионат России и Украины». Понятно, что воскресить эту идею не получится но взять из нее основные постулаты никто не мешает.

Вот только есть загвоздка. Гипотетически совместный с Украиной турнир (который я изначально считал неосуществимым и вредным деянием) давал возможность влиться в турнирную борьбу нескольким сильным клубам. Уровень самого турнира однозначно бы повышался.

Что происходит теперь? Премьер-лигу надувают с помощью двух клубов, уступающих в классе текущим участниками турнира. В ней расширяется «болото» группа команд в середине таблицы, быстро решающая задачу невылета и не особенно претендующая на что-то большее. Классический пример сегодняшнего дня «Ахмат» или «Рубин». Теперь им будет еще проще. Потому что в Лигу зайдут два участника с еще более низким уровнем готовности.

Давайте честно скажем себе для чего мы это делаем? Вот есть «Нижний Новгород» и «Томь». Для чего они премьер-лиге? Нижегородцы понятно там новый стадион. Город близко к Москве, он удобен с точки зрения посещения командами и их болельщиками. Но «Томь»? Команда, в которой совсем недавно игрок основного состава (нападающий Илья Кухарчук) рассказывал, что покупает поношенные бутсы на «Авито», потому что на новые у него нет денег? Кому она нужна в премьер-лиге и что она ей даст?

Вопрос «задействованности» стадионов действительно важен. Но он не должен подменять собой суть спортивного соревнования. «Балтика» вылетела из ФНЛ по спортивному принципу давайте возьмем ее в РПЛ только потому, что у нее есть современный стадион? Ну бред же?

Когда говорят об экономическом резоне (на 13% вырастает общее количество игр команды в турнире, и количество ее домашних игр) то слегка забывают о качестве этих игр. Именно поэтому против голосует «Спартак». Что ему дадут дополнительные две игры с командами уровня «Тамбова» или «Чертаново»?

Еще одна мантра повышение уровня игроков, которые будут проводить больше матчей. Но что даст условному Георгию Джикии лишний матч с «Сочи» или «Шинником»? Повысит ли это уровень его мастерства?

На критику футбольные чиновники обычно реагируют нервно. Мол, вы только критикуете и ничего не предлагаете. Окей, я предложу.

Мне кажется, для текущих реалий российского футбола отлично бы подошла схема, использующаяся в чемпионате Украины. Как бы это не звучало цинично.

12 команд играют двухкруговой турнир (так каждый участник получает возможность по два раза сыграть с «Спартаком», «Зенитом», и так далее). После этого команды делятся на шестерки, и проводят еще один двухкруговой турнир. Вы просто представьте себе, что это может быть? Шестерка в составе «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА, «Спартака», и хотя бы даже «Арсенала» играет между собой 10 туров. От обилия топовых матчей будет слепить глаза, уровень конкуренции вырастет многократно, а главное увеличится не только количество матчей, но и вырастет их качество.

Парадокс в том, что самой Украине она не подходит от слова совсем там лишь два сильных клуба, ведущих непримиримую борьбу между собой. Почти как в Шотландии. Игры «шестерки» не вызывают никакого особенного внимания всех интересуют матчи киевского «Динамо» и формально донецкого, но на деле уже киевского «Шахтера» между собой.

У нас есть достаточное количество команд высокого уровня, чтобы такой турнир можно было провести и он был бы интересным. Но вместо этого его решено «размазать», не имея ни одного реального аргумента в пользу расширения состава участников.

Ежегодно мы видим сценку «дайте денег». В ФНЛ это распространено еще серьезнее, чем в РПЛ там команды сидят на шее местных бюджетов практически повально. Из российских футбольных клубов уже можно составить неплохое «кладбище» «Алания», «Сатурн», «Москва», «Кубань», «Амкар», «Тосно», «Анжи». Это только премьер-лига. В которой ежегодно возникают скандалы и с финансированием клубов (игроки «Тосно» до сих пор не получили своих денег), и с возможностью проведения матчей на своем стадионе (новичок «Тамбов» будет играть в Саранске, памятны истории «Арсенала» и «Динамо»).

Для чего мы раздуваем премьер-лигу? Раздуваем совершенно искусственно. Да, 12 команд для России наверняка мало. Но пора перестать думать о количестве, и хоть немного задуматься о качестве. Задуматься о том, что это будет за турнир, из которого никто не вылетает? И не надо кивать на заокеанские лиги они построены и функционируют по совершенно иному принципу.

С моей точки зрения, уважаемые члены РПЛ приняли популистское и вредное для нашего футбола решение. И они еще не раз станцуют на граблях, которые сами же и разбросали на своих футбольных полях.

Можно по-разному относиться к мнению «Спартака». По-разному к Виталию Мутко, сегодня назвавшему расширение РПЛ «экономически нецелесообразным». Но к нему, как минимум, стоит прислушаться. Но вместо этого мы читаем какую-то несуразицу вроде «Если в РПЛ примет участие 18 команд, будет интереснее, это добавит лиге остроты».

Спорт в России так уж сложилось, имеет только два пути. Путь популизма (так часто работают федерации и лиги) и путь спорта (которым все чаще идут отдельные спортсмены, например, пачками отправляющиеся за океан хоккеисты). Жаль, что РПЛ выбрала первый путь.

Впрочем, О’Генри давно все описал в рассказе «Дороги, которые мы выбираем».

«Ты не поверишь, Боб, – вздохнул Додсон, – как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу».

«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги

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