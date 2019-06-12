Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту «Внуково»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев был задержан в аэропорту «Внуково», сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».
По информации источника, 27-летний российский вратарь устроил пьяный дебош при регистрации на рейс «Москва – Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия».
Медицинское освидетельствование Лунева подтвердило наличие алкоголя в его крови – 0,77 промилле. В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.
Отметим, что Лунев возвращался в Санкт-Петербург из расположения сборной России, которая провела два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) в Саранске и Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде. В обеих играх Лунев оставался в запасе национальной команды.
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