Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту «Внуково» - Советский спорт
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12 июня 2019 17:04ФутболЛипкин Антон

Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту «Внуково»

Голкипера «Зенита» задержали и составили в его отношении протокол о мелком хулиганстве.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев был задержан в аэропорту «Внуково», сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

По информации источника, 27-летний российский вратарь устроил пьяный дебош при регистрации на рейс «Москва – Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия».

Медицинское освидетельствование Лунева подтвердило наличие алкоголя в его крови – 0,77 промилле. В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Отметим, что Лунев возвращался в Санкт-Петербург из расположения сборной России, которая провела два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) в Саранске и Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде. В обеих играх Лунев оставался в запасе национальной команды.

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