Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов? Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.

СТАРАЯ ТЕМА

С одной стороны, переход Глушакова в «Ахмат» еще пару недель назад ничто не предвещало. С другой – «чеченская тема» не раз всплывала в ходе бракоразводного процесса Дениса и Дарьи. Правда, тогда никто не воспринимал эту тему буквально.

Напомним, на попавших осенью 2018 года в сеть телефонных записях Глушаков, безрезультатно пытавшийся получить доступ к своим детям, грозил Дарье тем, что «позовет чеченцев» и «подпишет контракт с «Ахматом» с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц». Разумеется, подразумевалась «черная» бухгалтерия. Ведь в «Спартаке» Денис зарабатывал около 200 миллионов в год.

Зимой суд обязал тогда еще капитана красно-белых выплачивать 30 процентов от своих будущих доходов в виде алиментов на содержание детей. По словам адвокатов Глушакова, «Спартак» аккуратно удерживал фиксированную сумму с зарплаты полузащитника. Проблемы начались, когда клуб в июне принял решение о досрочном расторжении контракта.

«СКАЗКА» О 100 МИЛЛИОНАХ

Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн недавно опроверг растиражированные многими СМИ сообщения о том, что Глушакову выплатили 100 миллионов. «Сумма была гораздо меньше», - заявил немец русского происхождения, не уточнив при этом конкретную цифру.

Правозащитник Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, еще раньше в интервью нашему изданию высказал опасения, что Денис предпримет попытку получить значительную часть компенсации наличными, чтобы ввести в заблуждение контролирующие органы. После слов Цорна такой сценарий исключать нельзя. Вполне вероятно, экс-капитан по факту получил именно 100 миллионов, а по «безналу» клуб перечислил «гораздо меньше».

Ну а теперь мы становимся свидетелями второго акта «марлезонского балета». Именно «Ахмат», а не «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» или любой другой клуб из длинного списка потенциальных претендентов на Глушакова, презентовал его в качестве своего новичка. Контракт подписан на год с опцией пролонгации. Финансовые условия сделки, разумеется, не раскрываются. И как их выяснить, непонятно.

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КАРЬЕРУ ИЛИ «ОБВОРОВАТЬ ДЕТЕЙ»?

А выяснить их необходимо адвокатам бывшей семьи Глушакова – иначе дочери Дениса останутся без полагающегося им содержания. Задача, мягко говоря, непростая, учитывая специфику контроля за финансовыми потоками на территории Чечни. Очевидно, многое, если не все, будет зависеть от позиции почетного президента «Ахмата» и главы республики Рамзана Кадырова. Пока он поздравил Глушакова и выразил надежду на то, что «игрок поможет клубу решить поставленные на сезон задачи». Но к «алиментной теме» это не имеет никакого отношения.

Действительно ли Глушаков поможет «Ахмату»? Скорее да, чем нет. Приход такого опытного и мастеровитого исполнителя – усиление средней линии команды Рашида Рахимова. А сам Денис, если он все еще думает о футболе, получает шанс «перезагрузить» свою карьеру, резко сменив обстановку.

Но хотелось бы верить, что футбол в этом переходе действительно стоял на первом месте. И «Ахмат» был выбран Глушаковым из длинного списка не с целью «обворовать своих детей», как опасался Жорин.