Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура

ГОЛ ТУРА
Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ («Краснодар»)
Нынешний чемпионат можно критиковать за что угодно, но только не за дефицит эффектных голов. В третьем туре их набралось не так много, как в предыдущих двух, и все-таки один настоящий шедевр мы увидели. 19-летний нападающий «Краснодара» продолжил традицию прошлого сезона забивать после выходов на замену. И напомнил, каким сумасшедшим ударом он обладает. Сыграв в стенку с Сергеем Петровым, Шапи развернулся на 180 градусов и, сделав шаг из штрафной площади «Сочи», с любимой левой закрутил мяч в дальнюю девятку с бильярдным отскоком от штанги. Хороший знак перед дебютом «быков» в Лиге чемпионов. Такой гол украсил бы хит-парад даже в главном еврокубке.
ИГРОК ТУРА
Седрик ГОГУА («Тамбов»)
25-летний защитник за последние два гола провел менее десяти матчах, сменив четыре клуба постсоветского пространства – «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и «Даугавпилс». Однако в своей дебютной игре за «Тамбов» ивуариец выдал космический уровень. Гогуа сделал первый гол в ворота «Спартака», он же, уведя за собой опекуна, обеспечил партнеру свободную зону в центре штрафной соперника, когда забивался второй мяч. А еще он снял почти весь «верх», успевал на подстраховку, носился по полю как угорелый, раздавал обостряющие передачи и после тура удостоился от своего агента Дмитрия Селюка следующей характеристики – «защитник для добротного клуба АПЛ». Так ли это на самом деле, покажут следующие матчи. Но в субботу в Саранске Седрик и правда смотрелся пришельцем из английской премьер-лиги.
ТРЕНЕР ТУРА
Александр ГРИГОРЯН («Тамбов»)
Острому на язык на специалисту крепко досталось за поход на телевидение перед матчем предыдущего тура с «Локомотивом». Однако потоки критики не выбили Григоряна из колеи. Против «Спартака» его команда снова попыталась сыграть в активный прессинг – как было до этого с «Зенитом» и «Локо». И если в тех играх смелая тактика принесла «Тамбову» достойные поражения, то теперь были добыты полновесные три очка. И пусть оба гола номинальные хозяева «Мордовия Арены» забили после стандартов, оборону красно-белых они расшатали именно своим постоянным давлением, угрозой наказать за малейшую оплошность. Даже при счете 1:0 «Тамбов» старался бежать в атаку большими силами после перехватов. Вновь очень удачно вышел на замену реактивный Бенито. Короче, Григорян полностью переиграл своего визави Олега Кононова, хотя и назвал того по окончании встречи выдающимся тренером для «Спартака». Может, это был стеб?..
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