Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемся - Советский спорт
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31 июля 2019 21:45ФутболГригорьевская Юлия

Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемся

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи».

– Мы прибыли на ответный матч в полной боевой готовности. Все игроки живы-здоровы. Готовимся дать бой.

– В Баку установилась жара. Погода будет влиять на игру?
– Я думаю, температура всегда оказывает воздействие на темп игры. Но ссылаться на жару мы не собираемся. Команды в равных условиях.

– Не было ли возможности приехать пораньше, чтобы лучше адаптироваться?
– Не вижу в этом смысла.

– «Арсенал» – дебютант еврокубков. Если не пройдете «Нефтчи», это станет большим ударом по клубу?
– Трагедии не будет. Это футбол – победитель всегда один. Неприятно то, что проиграли два последних матча дома. «Нефтчи» и «Ростову». Но команда все это уже пережила. Как говорил один английский тренер, «если из каждого поражения делать трагедию, меня хватило бы на один год».

– В чем главная причина поражения от «Нефтчи» в Туле?
– Мы хорошо изучили соперника. Но бакинцы создали нам массу проблем высоким прессингом. И в обороне «Нефтчи» действовал почти безошибочно. Сильная команда. Но мы все равно будет бороться за выход в следующий раунд.

Ваш итальянский визави отмечал, что «Арсенал» имеет преимущество за счет того, что российский чемпионат, в отличие от азербайджанского, уже вовсю идет.
– Тут можно двояко рассуждать. Да, мы имеем больше турнирной практики. Зато у «Нефтчи» больше времени на подготовку, анализ. Недельный цикл – это великолепно.

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