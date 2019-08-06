Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проиграл - Советский спорт
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06 августа 2019 22:15ФутболМощенко Захар

Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проиграл

Полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не стал повторять ошибок «Спартака» и сыграл в Салониках вничью в первом матче третьего квалификационного раунда главного еврокубка.

САЛОНИКИ VS АМСТЕРДАМ: ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

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За последнее десятилетие ПАОК и «Аякс» уже в третий раз сталкиваются лбами именно в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. И всякий раз поединки выходят настолько равными и упорными (а еще и результативными!), что чаще всего победителя не выявляют, и все решает лишний гол на выезде. Именно по этому показателю летом 2010-го после двух ничьих (1:1 и 3:3) дальше прошли голландцы. Спустя шесть лет амстердамский клуб снова не смог выиграть дома (1:1), но выручила победа (2:1) в гостях.

Естественно, команда Рэзвана Луческу горела желанием с третьей попытки наконец-то преодолеть голландский барьер. Да и вообще хорошо известный в России владелец ПАОКа Иван Саввиди давно мечтает увидеть свой клуб в групповом турнире Лиги чемпионов. Болельщики «Спартака» хорошо помнят прошлогодний конфуз красно-белых, которые «сгорели» в Салониках со счетом 3:2, ведя 2:0 к 17-й минуте (во втором тайме Квинси Промес еще и не забил пенальти), а затем дома не смогли распечатать ворота гостей, оставшись в меньшинстве после глупейшего удаления Луиса Адриано.

ПАОК после этого локального успеха и скандальной истории с демонстрацией защитником Евгением Хачериди щитков с украинским флагом разъяренным трибунам «Открытие Арены» все равно споткнулся на пороге группового турнира Лиги чемпионов, разгромно проиграв дома «Бенфике» (1:4). Тем не менее, известный своим крутым нравом Саввиди (одна история с забегом по футбольному полю с пистолетом чего стоит!) Луческу-младшему на дверь не указал, и по итогам сезона-2018/19 ПАОК впервые за 34 года смог выиграть чемпионат Греции. Это был всего лишь третий титул клуба из Салоник за всю его 93-летнюю историю.

И вот теперь на пути греков в Лигу чемпионов вновь возник «Аякс». В составе которого, между прочим, с недавних пор обретается Промес. Как говорится, вот вам еще маслица в костер интриги! Правда, экс-спартаковец в стартовый состав гостей не попал. ПАОК в нынешнем сезоне еще официальных матчей не проводил, тогда как подопечные Эрика тен Хага успели завоевать Суперкубок своей страны, обыграв 2:0 ПСВ, а затем в стартовом туре национального первенства сгоняли ничью (2:2) в гостях у «Витесса» Леонида Слуцкого.

Возможно, наличие игровой практики позволило амстердамцам начать встречу за здравие, и, подобно, «Спартаку» год назад, быстро повести в счете. Марокканец Хаким Зиеш, которым вроде бы активно интересуется «Бавария», здорово закрутил мяч со штрафного от левой бровки, и тот, едва заметно чиркнув по макушке защитника хозяев Димитриса Яннулиса, влетел в ворота.

ХУНТЕЛАР ПРИНОСИТ УДАЧУ. И ГОЛЫ

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Казалось, полуфиналисту предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не составит труда развить успех. Однако местная арена, похоже, обладает некими магическими свойствами, вдохновляя местную команду на подвиги. Об этом косвенно свидетельствует огромный баннер политического характера, гласящий о том, что «Македония одна и только одна – и она здесь». Это полотнище как висело год назад на центральной трибуне, смущая игроков «Спартака», так висит и по сей день, невзирая на все заявления УЕФА о «футболе вне политики» и возможные санкции.

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Короче говоря, на 32-й минуте ПАОК отыгрался, а ближе к концу первого тайма и вовсе вышел вперед – после того как защитник Лео Матос эффектным ударом головой завершил розыгрыш штрафного. Кому еще, как не Промесу, сидевшему на скамейке запасных, были знакомы эти далеко не самые приятные ощущения уплывающей из рук победы…

Здесь стоит отметить, что сразу после первого пропущенного гола тен Хаг сделал замену, выпустив Класа-Яна Хунтелара вместо Каспера Долберга. Опытнейший форвард, которому в ближайший понедельник, 12 августа исполнится 36 лет, в начале второго тайма наглядно продемонстрировал, что такое голевое чутье и выбор позиции. Ему даже не пришлось наносить удар по воротам – мяч сам нашел его ногу, когда центральный защитник хозяев Варела пытался сделать вынос из вратарской площади. Рикошет от ноги Хунтелара получился результативным – и счет сравнялся. Этот гол стал для голландского ветерана 55-м в еврокубках.

Как видим, и в своей пятой очной встрече в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов хорошо знакомые друг другу соперники не скупились на голы. И даже четырех точных ударов им было явно недостаточно! При этом примерно с 70-й минуты ПАОК стал все чаще задумываться о том, что было бы неплохо уберечь хотя бы ничейный результат, тогда как вошедший во вкус «Аякс» хотел непременно победить. Запомнились опасный «выстрел» Зиеша с левой ноги чуть мимо ближней девятки, своевременное открывание Хунтелара на прострел слева от Николаса Тальяфико с эффектным переводом мяча с лета в касание. Затем были неприятный низовой удар по диагонали от того же Хунтелара (мяч прошел рядом со штангой) и коварная попытка вышедшего на замену Рэзвана Марина со штрафного забросить мяч Александросу Пасхалакису «за шиворот», успешно нейтрализованная голкипером греков.

Однако ПАОК отбился, добыв четвертую ничью в пяти сыгранных с «Аяксом» матчах в отборе Лиги чемпионов. А это значит, что в следующий вторник, 13 августа у команды из Салоник еще остаются шансы нарушить традицию и впервые пройти голландцев в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

ПАОК – «Аякс» – 2:2 (2:1)

Голы: Акпом, 32; Матос, 39 – Зиеш, 10; Хунтелар, 57

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Х.-А. Креспо, Варела, Яннулис – Эсити, Эль-Каддури – Жаба (М. Штох, 79), Акпом, Бисесвар (Аугусто, 73) – Пелкас (к) (Лимниос, 64)

«Аякс»: Онана – Фелтман, Схурс, Мартинес, Тальяфико – Мазрауи (Марин, 82), Ван де Бек, Блинд – Зиеш (Нерес, 82), Долберг (Хунтелар, 32), Тадич (к)

Предупреждения: Матос, 28 – Мазрауи, 37

Судья: Славко Винчич (Словения)

6 августа. Салоники. Стадион «Тумба»

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