Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игрой - Советский спорт
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08 августа 2019 23:30Футбол

Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игрой

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.

– Поздравляю всех с победой. Она была непростой, по счету это видно. Мы предполагали, что соперник будет играть именно в такой футбол. Особенно то, что мы видели в концовке, где было много атак с флангов. В первом тайме нам удалось их нейтрализовать и забить важные голы. Во втором мы пропустили, но тем не менее боролись до конца и смогли забить. Матч в Москве все решит.

– Выход Шюррле на поле на 60-й минуте был запланирован? Или это была реакция на то, что соперник сравнял счет?
– Андре совсем недавно к нам приехал, он готов не так, как бы нам всем хотелось. К тому же он давно не играл на синтетике. Мы хотели сохранить его, можно так сказать. Эта замена была нами сделана умышленно, мы ее планировали.

– Почему пенальти бил именно Шюррле?
– У нас есть исполнитель. Но здесь Джикия дал возможность пробить Шюррле.

– Настоящее лицо «Спартака» было в первом или во втором тайме?
– Команда строится, приходят новые игроки. В следующем матче чемпионата России могут сыграть два новых футболиста. Что касается игры, то нам хотелось бы прогрессировать и в дальнейшем. Уверен, что ребята это понимают. Проблем много. Главное – адаптировать новичков, которые приходят в команду. Мы строим новый коллектив. А затем уже будем работать непосредственно над игрой. Сейчас есть сдвиги в каких-то действиях – и в отборе, и в атаке. Но, конечно, есть и то, над чем нам нужно работать.

– С чем связано неудачное начало второго тайма?
– Во-первых, с хорошей игрой хозяев в эти минуты. Они очень настойчиво прессинговали и атаковали. Швейцарский футбол очень силен, нельзя недооценивать «Тун». В первом тайме нам удавалось не давать им играть в свой футбол.

– Есть ли у вас после этой победы ощущение, что тяжесть упала с плеч?
– Есть ощущение победы. А тяжесть всегда присутствует, тренер всегда чем-то недоволен в игре. Самое главное – мы победили в матче с очень хорошей командой. Теперь наша задача – восстановиться и готовиться к матчу чемпионата России, – приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.

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