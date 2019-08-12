Владимир Стогниенко о старте АПЛ на Окко: Мы конкурируем только с собой

«НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ОДЕМВИНГИЕ ТАК ХОРОШО ЗНАЮТ В МАНЧЕСТЕРЕ»

- Как оцените первый тур АПЛ на Окко? Не у всех пользователей получилось увидеть трансляцию, которая «повисла» из-за высокого трафика…

- Я оцениваю со стороны редакции, которая производит контент. У нас есть общая компания, и мы все вместе разделяем ответственность. Но я ничего не понимаю в технических вопросах и ими не занимаюсь.

При этом мы постоянно анализируем фидбэк от зрителей с их пожеланиями. Например, относительно озвучки хайлайтов. Сейчас обсуждаем техническую сторону. Кроме того, была пара замечаний к комментаторам, которые мы учли.

Вчера на матче «МЮ» – «Челси» попробовали все возможности, которые есть у нас по контракту. Такие, как два комментатора и включения с экспертом. На «Олд Траффорд» подъехал Питер Одемвингие, из него получился прекрасный эксперт. Для нас стало неожиданностью, что в Манчестере его узнают достаточно большое количество болельщиков, ведь в АПЛ он выступал за «Вест Бромвич».

Отдельно работала дружественная нам съемочная группа, прямого отношения к редакции не имеющая. Они делают программу наподобие «Орла и Решки», ее пилот уже есть в ютубе. Также работала камера на комментаторской позиции, а после матча было очень много прямых речей участников. Например, Филипп Кудрявцев взял эксклюзивное интервью у Маркуса Рэшфорда.

В сумме освещение этого матча заняло четыре часа эфирного времени. Мы даже подустали, но в каждом туре такого не будет. В целом, с нашей точки зрения, почти все прошло удачно.

- Часто ли комментаторы будут работать со стадионов?

- Конечно, со стадиона комментировать правильнее, потому что с места событий ты больше видишь и можешь рассказать. Кроме того, это увеличивает ощущение причастности. Однако без конца посылать комментаторов в Англию – слишком дорого. У нас нет цели просто растратить бюджет. Это будет происходить несколько раз за сезон. Раз уж в первом же туре выпал матч «МЮ» – «Челси», решили воспользоваться моментом.

Включения со стадионов входят в наш контракт. У нас есть в Англии друзья, которые там живут. Можно назвать их собкоррами. Это упрощает задачу.

«У НАС ЕСТЬ СПЕЦСРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИРАТАМИ»

- Кроме Одемвингие будут ли другие местные эксперты? Ограничены ли вы теми, кто говорит по-русски?

- Нет. На первом матче «Ливерпуль» – «Норвич» Александр Горюнов брал комментарий у британского журналиста, но мы считаем, что такие беседы сложнее для восприятия зрителями. Теряется время, а при синхронном переводе - и часть смысла. Даже если переводит настоящий ас.

Для Питера такая экспертиза не работа, а хобби. Он был очень органичен, но мы будем искать и другие варианты.

- Что произошло с трансляцией матча «МЮ» – «Челси»?

- Понятия не имею. Только вечером вернусь из Англии. Знаю, что были технические сбои, но, повторюсь, в этом ничего не понимаю. Сложно сказать, что вчера происходило. В соцсетях многие писали, что трансляция была недоступна. У меня из родных и друзей у кого-то была доступна, у кого-то – нет.

- Тех зрителей, которые не смогли посмотреть матч на Окко, спасли пиратские трансляции. Насколько большое внимание вы уделяете борьбе с этим явлением?

- Да, у нас определенные специальные средства борьбы с пиратством, но это тоже технический вопрос, на который у меня нет четкого ответа.

«Я НЕ СТАНОВИЛСЯ ЛИЦОМ ПРОЕКТА»

- Где черпаете зрительский фидбэк?

- Я сам доступен в соцсетях, поэтому мне достаточно того, что пишут лично мне. Понятно, когда трансляция не работает, в комментариях мало конструктива, там в основном одни эмоции. Но есть и другие темы – например, как я уже говорил, писали пожелания о том, как озвучивать хайлайты.

На Окко есть горячая линия, и в первые дни она работала очень хорошо. Правда, в последнее время, как я понимаю, такой шквал звонков, что туда непросто дозвониться. Плюс есть аккаунты в соцсетях. В основном, туда пишут по техническим вопросам, а не по редакционной части. Эти пожелания проще отправить сразу мне.

Мне почему-то чаще пишут по поводу цен, можно ли подключиться в Казахстане, или о технических сбоях – обо всем том, что не входит в мою зону ответственности. Просто люди увидели знакомого комментатора и решили, что я отвечаю за весь проект.

- Может, потому что вы стали лицом этого проекта?

- Да я не становился его лицом, я возглавил видеоредакцию. Просто моя фамилия больше на слуху.

- Какие пожелания зрителей в ближайшее время будут учтены?

- Сейчас мы даем максимум контента. У нас уже миллион переведенных документальных фильмов. Просят побыстрее выкладывать хайлайты, но надо понимать, что когда четыре матча идут параллельно, редакторы находятся под дикой нагрузкой. Приспосабливаемся к этой работе.

Другой момент. После матча «Ливерпуль» – «Норвич» англичане прислали хайлайты только первого тайма, в результате чего один гол «Норвича» туда не попал. А мы не сразу заметили и выложили. Когда нам стали писать, на следующий день мы их переозвучили и перезалили. Кроме вопросов оперативности выкладывания обзоров и моментов, особых просьб не поступает. Комментаторы у нас все опытные. Всем нравиться невозможно, но в целом здесь вопросов быть не должно.

«КОГДА ВСЕ УСТАКАНИТСЯ, ПОДУМАЕМ О КОНКУРСАХ КОММЕНТАТОРОВ»

- Некоторым зрителям не нравятся рекламные вставки от самих комментаторов.

- Еще до моего появления на проекте в изначальной рекламной кампании написали, что по ходу матчей этих вставок не будет вообще, а потом решение пересмотрели. Некоторые пользователи ориентировались на том, что объявляли изначально, поэтому остались недовольны. Рекламой я не занимаюсь, но, насколько понимаю, ее будет немного – определенное количество плашек и ролики. Разумеется, не во время футбола.

В АПЛ все очень сильно регламентировано. Можете обратить внимание, что для рекламы отведено специальное время. Поскольку смотрю с технической стороны, вижу даже стилизованный секундомер, предназначенный специально для рекламы – перед началом, в перерыве и после окончания.

- Полностью ли сформирована редакторская команда?

- Да, полностью. Редакторов у нас вообще-то не очень много – с монтажерами их всего шесть человек. Что касается комментаторов, то мы сейчас только стартовали, нагрузки очень большие. Мне сейчас важнее опыт, но как только чуть-чуть устаканимся, будем думать и насчет конкурсов, и насчет новых молодых людей.

- То есть те опытные комментаторы, которые не попали в команду, не рассматриваются?

- А какие опытные комментаторы не попали? Помимо штата у нас есть внештатники, с которыми мы сотрудничаем. Так или иначе почти всех рассматриваем.

- Могут ли комментаторы делать контент за пределами проекта?

- Изначально говорили о том, что у нас нет требований по эксклюзивному контенту. Единственное, что мне важно - чтобы человек вовремя пришел и откомментировал матч. Мало того, я сам сотрудничаю с ВГТРК, а Роман Гутцайт – с Первым каналом.

У нас нет ни с кем конкуренции, только с самими собой, чтобы все было хорошо. Конечно, в первом туре не обошлось без недочетов, но в целом все идет нормально, я удовлетворен.