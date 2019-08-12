Видит Okko, да зуб неймет. Сезон АПЛ на новом ресурсе начался с серьезного сбоя

В минувшие выходные стартовал сезон в АПЛ. Впервые за несколько лет ни одного матча не будет показано по федеральному ТВ. Контракт лиги с «Матч ТВ» завершен, а новый (на три года) заключен с холдингом Rambler Group. Теперь официально посмотреть трансляции можно только по платной подписке.

Почему «Матч ТВ» потерял АПЛ?

По информации «Коммерсанта», федеральный телеканал за год трансляции самого популярного зарубежного чемпионата платил по 6,5 млн евро, а при подписании нового договора пытался снизить стоимость на 1 млн. На телеканале наверняка понимали, что премьер-лига, ежегодно увеличивающая свои доходы, будет от предложения не в восторге, но были уверены, что в отсутствие конкурентов предложение все же будет принято. И тут появился Rambler, согласившийся заплатить 7 млн. Так чемпионат Англии уехал на платный ресурс.

Где смотреть АПЛ?

Rambler – владелец онлайн-кинотеатра Okko.tv, который приобрел более года назад. На его базе создан специальный раздел, в котором по подписке можно посмотреть все матчи чемпионата Англии в прямом эфире.

Любопытно, что называется раздел не «Футбол», а «Спорт», так что не исключено, что в будущем он будет пополняться и другим спортивным контентом. Например, ранее сообщалось о попытках Rambler побороться за права на КХЛ, но вышел из тендера. В компании эту информацию комментировать не стали.

Владелец Rambler – Александр Мамут, не чуждый российскому футболу предприниматель и финансист, чье состояние оценивается 2,4 млрд долларов (42-е место в рейтинге Forbes-2018). Болельщик «Торпедо», некоторое время был владельцем одной из реинкарнаций клуба «Торпедо-ЗИЛ».

Сколько стоит подписка?

АПЛ на Okko – чисто коммерческая история без социальной значимости, поэтому вся подписка платная. Поскольку ресурс не только показывает трансляции матчей, но и создает контент (аналитические передачи, обзоры и прочее), подписка временная – на один день, один месяц или один год:

Стоимость подписки на сутки составляет 199 рублей.

Стоимость подписки на месяц – 549 рублей.

Стоимость подписки на год – 3990 рублей (до 30 сентября) или 5190 рублей (с 1 октября).

Можно ли посмотреть АПЛ бесплатно?

Легально – нет, однако такая возможность есть на пиратских ресурсах. Так, столкнувшись с проблемой трансляции матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси», мне пришлось воспользоваться пиратской трансляцией. У некоторых коллег и знакомых с ее поиском возникли трудности, но я довольно быстро нашел ее через поисковик Яндекса.

Ответственно могу заявить о том, что первая же ссылка на трансляцию предоставила возможность смотреть матч с комментаторами Окко через SopCast в отличном качестве (не считая рекламы по краям). Также в трансляции рекламировалась возможность смотреть матчи онлайн в Telegram.

В будущем Okko наверняка будет еще жестче бороться с пиратскими трансляциями, но пока всех вычистить не удалось. И в прошедшее воскресенье этому можно только порадоваться.

Как прошел первый тур на Окко?

В первом же матче нового сезона произошла накладка. Перед матчем «Ливерпуль» – «Норвич» рекламная интеграция заглушила легендарный гимн мерсисайдских болельщиков You’ll Never Walk Alone. Компания оперативно отреагировала на недовольство телезрителей, подчеркнув, что «это произошло по ошибке и больше не повторится».

❗️ Друзья, мы хотим принести извинения за то, что гимн «Ливерпуля» YNWA был прерван интеграцией наших партнёров. Это произошло по ошибке и больше не повторится. — Okko Спорт (@OkkoSport) August 9, 2019

В пояснении сказано, что рекламная интеграция «будет занимать минуту эфирного времени от всего матча и не будет мешать просмотру футбола».

Но главный скандал случился в воскресенье на матче между «МЮ» и «Челси». Видимо, сайт просто не выдержал наплыва пользователей и упал. Части подписчиков удалось посмотреть матч, но далеко не все получили такую возможность.

Вот так выглядело окно трансляции у многих пользователей смартфонов/планшетов. С компьютера это выглядело так.

В твиттере проекта к началу матча появилось сообщение о том, что отдел разработки работает над устранением проблемы, но и после финального свистка лично мне пробиться не удалось. Пользователи стали активно возмущаться произошедшим. Их можно понять, ведь они оплатили контент, но так и не получили к нему доступа. Один болельщик даже пожаловался, что ради матча поругался с девушкой, которая хотела пойти на новый фильм Квентина Тарантино «Однажды … в Голливуде», но вместо матча увидел фиолетовый экран.

В Окко пообещали, что свяжутся со всеми пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, и предоставят компенсацию.

Также стоит отметить, что дозвониться до техподдержки по телефону, указанному на сайте, также не оказалось очень проблематично. Это не получилось ни у меня, ни у других пользователей.

Есть ли другие претензии к Окко?

Есть, но их немного. Так, многие болельщики разочарованы наличием в трансляциях рекламы. Поначалу сообщалось, что подписчики будут от нее избавлены, но со временем от этой идее на сервисе все же отказались. Стоит предположить, что без нее окупить все расходы будет практически нереально. Поэтому на сайте уже красуется крупная реклама букмекерской конторы.

Кроме того, некоторые пользователи отметили интеграцию рекламы прямо из уст комментаторов, например, Александра Елагина.

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В целом, если бы не технический сбой на матче «МЮ» – «Челси», старт АПЛ на новом ресурсе можно было бы признать хорошим. Интересный контент, достаточное количество аналитики, знакомые голоса комментаторов, различные фишки и возможности, которыми можно пользоваться благодаря трансляции через интернет оставляют приятное впечатление. Сам сервис, бесспорно, удобный.

Тем сильнее желание, чтобы из произошедшего были сделаны правильные выводы и исправлены все ошибки и недочеты. Этого жаждут все любители английского футбола в России.