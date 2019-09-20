Валерий Гладилин: Не все в порядке в «Спартаке». Почему не играл капитан?

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– Вы говорили, что «Спартак» после поражения от «Урала» должен преобразиться. Но картина осталась прежней?

– Да. Не все в порядке в самой команде. Самоотдачи и настроя нет, а только за счет них можно было выиграть. Ведь поставленной игры нет. Более того, перестановки были непонятными. Опорный полузащитник и два игрока обороны. Из репортажа я понял, что у Георгия Джикии был спазм мышц. Но это ключевой футболист, а медицина на таком уровне, что способна «поднять» игрока со спазмом. Поэтому непонятно.

Мне не нравится этот подход. Три новых игрока. После неудачных матчей игроков меняют и понятно, почему не играл Андрей Ещенко. Он провалил игру. Алекс Крал тоже провалил игру, но не играл ключевой центральный защитник. Это и сказалось. Илья Кутепов не встретил игрока в штрафной площади. Пошла нацеленная передача, получился автогол Николая Рассказова. «Уфа» воспользовалась непониманием в первом тайме. Это вопрос общего взаимопонимания в обороне. Хотя линия укомплектована хорошими футболистами.

У Кутепова был большой перерыв и его выставили на сложный выездной матч. К Самуэлю Жиго вопросов нет. Играет, старается.

– По прошлому матчу виновником был «назначен» Ещенко, сегодня – Рассказов. Нужно ли делать выбор между двумя этими игроками или стоит попробовать найти другого футболиста на позицию правого защитника?

– Гол выбил Рассказова из колеи. Николай неправильно играл позиционно. Нужно играть так, чтобы соперник был в поле твоего зрения. Если бы Николай пропустил мяч, забил бы соперник. Значит, потерял позицию. Это молодость и нехватка опыта. Рассказов – мобильный и подходит для этой позиции – нет вопросов. Нужны опыт и время. Но проблемы в обороне есть и это видно.

– А какие проблемы в атаке?

– Все осталось, как и прежде. Каждый говорит на своем языке. Лебедь, рак и щука. Гус Тил, Андрес Шюррле и Эсекиэль Понсе потерялись. Зелимхан Бакаев не знает, что ему делать. Самые сильные стороны «Спартака» – стандарты, а игровых моментов нет. Начало атаки – плохое, опорные полузащитники только обороняются. Тил пытается играть в атаку, но остроты нет. Четыре атакующих футболиста играют каждый сам за себя. Против них легко обороняться. И грамотный тренер расставляет защитников так, что спартаковцы не могут создать моменты. Созидательной игры мало.

– Можете назвать причины, почему не нужно увольнять Олега Кононова с поста главного тренера?

– Когда руководство «Спартака» затеяло перестройку и отдало ключевых игроков Фернандо и Зе Луиша, это уже тогда было непонятно. Их заменили футболисты с похожим опытом, но которые не знают, как нужно себя проявлять. Новые игроки пришли по ходу чемпионата и времени для наигрывания состава не осталось. Перестройка началась поздно. Это главная ошибка. У главного тренера не было возможности сыграть состав. Был перерыв и возможность наиграть состав – не удалось. Чем занимались? Не знаю. Игру не поставили, а без нее обыграть «Уфу» невозможно. Сейчас все команды понимают, как нужно играть против «Спартака» и будут играть так же. Поэтому добиваться побед «Спартаку» будет очень сложно. Только при максимальной самоотдаче и еще нужна удача.

– Хуже, когда команда стабильно играет так как «Спартак» сегодня или как вчера, когда по пять мячей получили «Краснодар» и ЦСКА?

– Те матчи даже обсуждать не хочется. ЦСКА и «Краснодар» проиграли бездарно. А «Спартак» старался, но нет игры. Поэтому те команды, у которых игра есть, имеют преимущество. Они пользуются моментом.

– На Кубок с «КАМАЗом» «Спартаку» такой игры хватит или будут большие проблемы?

– На «Спартак» все выйдут мотивированными. Это раздражитель. За счет класса «Спартак» не победит. Нужно настаиваться и играть самим. Если выйдут с таким настроем как сегодня, могут не пройти «КАМАЗ».