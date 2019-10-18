В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи

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КУКУЯН И СУХОЙ НА ВЕРШИНЕ, МОСКАЛЕВ – НА ДНЕ

Напомню, Общественная судейская организация (ОСО), в которую входят многие известные арбитры, не первый год тщательно анализирует работу коллег в российском чемпионате. Не стал исключением и нынешний сезон, в котором по итогам 12 туров допущено огромное количество грубых судейских ошибок.

Ранее мы рассказывали, в какой мере эти ошибки влияли на разные команды премьер-лиги, сделав вывод, что чаще всего неточности допускаются в играх с участием «Спартака» (как в пользу, так и против красно-белых). Теперь очередь дошла до судей, качество работы которых вполне можно ранжировать по частоте ляпов. Собственно, рейтинг и основан на числе ошибок каждого арбитра в среднем за матч РПЛ-2019/20.

На вершине находятся Павел Кукуян и Алексей Сухой (ноль ошибок в шести матчах у того и другого), в самом низу – Владимир Москалев (2 ошибки в среднем за игру). Впрочем, катастрофический результат Москалева был «достигнут» в одной-единственной игре «Спартак» – «Сочи». Главным же антигероем первых 12 туров следует признать Михаила Вилкова (6 ошибок в 6 матчах).

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ВИЛКОВА

Обратите внимание: восемь арбитров (из 17) грубо ошибаются в каждом втором матче. Весьма тревожный сигнал, обусловленный, в первую очередь, отсутствием системности в назначении судей. Иначе «результат» Вилкова (один качественный матч из шести) не был бы достижим.

Если бы РФС приняла подготовленный ОСО план реформирования всей судейской системы, то Вилков физически не мог бы отработать шесть матчей в 12 турах. Потому что каждая грубая ошибка должна караться отстранением арбитра минимум на три следующих тура. Однако в РПЛ-2019/20 такого и близко нет. Поэтому мы получаем следующую картину.

Все логично: чувствуя безнаказанность (как свою, так и коллег) и отсутствие спортивной конкуренции, судьи после ошибок не повышают концентрацию, а продолжают работать в прежнем ключе. Так что не удивляйтесь, если многократно упомянутый Вилков наошибается в предстоящем в воскресенье матче «Динамо» – «Краснодар». За оплошность в 11-м туре его не наказали, а впереди – 13-й тур. Будет удивительно, если тенденция этого сезона не найдет подтверждение. На беду динамовцам и краснодарцам…

ФНЛ ДОЛЖНА СТАТЬ РЕЗЕРВОМ, А НЕ МЕСТОМ ССЫЛКИ

А теперь другой важный вопрос – как наказывать проштрафившихся судей? По подсчетам ОСО, арбитры РПЛ отработали в нынешнем сезоне 51 матч ФНЛ. Это более 37 процентов от общего количества игр во втором по рангу дивизионе чемпионата страны. То есть, ФНЛ постепенно превратилась в «место ссылки», хотя эта лига должна готовить перспективный резерв.

А что получается в дейстсвительности? Станислав Васильев и Игорь Панин провели в ФНЛ по 8 матчей, и их брак зашкаливает (по 0,5-0,7 грубой ошибки в среднем за тур). Таким образом, судейская вакханалия премьер-лиги поглощает подэлитный дивизион… Решением проблемы могло бы стать объединение арбитров РПЛ и ФНЛ в группу из 25-30 человек с проведением совместных сборов, конференций, совещаний. Под пристальным контролем ОСО, которое давало бы рекомендации, каким образом осуществлять ротацию судей.

ОШИБКИ В КОНЦОВКАХ – ТЕНДЕНЦИЯ

Тактика большинства российских судей на сегодняшний день достаточно проста – стараться не обидеть именитые клубы, отдавать предпочтение хозяевам, избегать строгих мер в конце матча. Только вот перестраховка на последних минутах не сокращает, а увеличивает число ошибок. Ведь ошибочно не поставленный пенальти точно так же влияет на результат, как и ошибочно назначенный. Переводя в слова в цифры, имеем следующую картину: 11 из 29 грубых ошибок в РПЛ-2019/20 были совершены арбитрами в заключительные 15 минут. Тогда, когда у пострадавшей команды остается минимум времени на «исправление несправедливости».

Куда мы катимся?