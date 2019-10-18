В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи - Советский спорт
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18 октября 2019 21:30ФутболЛевитин Владимир

В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи

Судья всесоюзной категории и наш постоянный эксперт Владимир Левитин в преддверии 13-го тура составил рейтинг арбитров премьер-лиги.

КУКУЯН И СУХОЙ НА ВЕРШИНЕ, МОСКАЛЕВ – НА ДНЕ

Напомню, Общественная судейская организация (ОСО), в которую входят многие известные арбитры, не первый год тщательно анализирует работу коллег в российском чемпионате. Не стал исключением и нынешний сезон, в котором по итогам 12 туров допущено огромное количество грубых судейских ошибок.

Ранее мы рассказывали, в какой мере эти ошибки влияли на разные команды премьер-лиги, сделав вывод, что чаще всего неточности допускаются в играх с участием «Спартака» (как в пользу, так и против красно-белых). Теперь очередь дошла до судей, качество работы которых вполне можно ранжировать по частоте ляпов. Собственно, рейтинг и основан на числе ошибок каждого арбитра в среднем за матч РПЛ-2019/20.

На вершине находятся Павел Кукуян и Алексей Сухой (ноль ошибок в шести матчах у того и другого), в самом низу – Владимир Москалев (2 ошибки в среднем за игру). Впрочем, катастрофический результат Москалева был «достигнут» в одной-единственной игре «Спартак» – «Сочи». Главным же антигероем первых 12 туров следует признать Михаила Вилкова (6 ошибок в 6 матчах).

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РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ВИЛКОВА

Обратите внимание: восемь арбитров (из 17) грубо ошибаются в каждом втором матче. Весьма тревожный сигнал, обусловленный, в первую очередь, отсутствием системности в назначении судей. Иначе «результат» Вилкова (один качественный матч из шести) не был бы достижим.

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Если бы РФС приняла подготовленный ОСО план реформирования всей судейской системы, то Вилков физически не мог бы отработать шесть матчей в 12 турах. Потому что каждая грубая ошибка должна караться отстранением арбитра минимум на три следующих тура. Однако в РПЛ-2019/20 такого и близко нет. Поэтому мы получаем следующую картину.

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Все логично: чувствуя безнаказанность (как свою, так и коллег) и отсутствие спортивной конкуренции, судьи после ошибок не повышают концентрацию, а продолжают работать в прежнем ключе. Так что не удивляйтесь, если многократно упомянутый Вилков наошибается в предстоящем в воскресенье матче «Динамо» – «Краснодар». За оплошность в 11-м туре его не наказали, а впереди – 13-й тур. Будет удивительно, если тенденция этого сезона не найдет подтверждение. На беду динамовцам и краснодарцам…

ФНЛ ДОЛЖНА СТАТЬ РЕЗЕРВОМ, А НЕ МЕСТОМ ССЫЛКИ

А теперь другой важный вопрос – как наказывать проштрафившихся судей? По подсчетам ОСО, арбитры РПЛ отработали в нынешнем сезоне 51 матч ФНЛ. Это более 37 процентов от общего количества игр во втором по рангу дивизионе чемпионата страны. То есть, ФНЛ постепенно превратилась в «место ссылки», хотя эта лига должна готовить перспективный резерв.

А что получается в дейстсвительности? Станислав Васильев и Игорь Панин провели в ФНЛ по 8 матчей, и их брак зашкаливает (по 0,5-0,7 грубой ошибки в среднем за тур). Таким образом, судейская вакханалия премьер-лиги поглощает подэлитный дивизион… Решением проблемы могло бы стать объединение арбитров РПЛ и ФНЛ в группу из 25-30 человек с проведением совместных сборов, конференций, совещаний. Под пристальным контролем ОСО, которое давало бы рекомендации, каким образом осуществлять ротацию судей.

ОШИБКИ В КОНЦОВКАХ – ТЕНДЕНЦИЯ

Тактика большинства российских судей на сегодняшний день достаточно проста – стараться не обидеть именитые клубы, отдавать предпочтение хозяевам, избегать строгих мер в конце матча. Только вот перестраховка на последних минутах не сокращает, а увеличивает число ошибок. Ведь ошибочно не поставленный пенальти точно так же влияет на результат, как и ошибочно назначенный. Переводя в слова в цифры, имеем следующую картину: 11 из 29 грубых ошибок в РПЛ-2019/20 были совершены арбитрами в заключительные 15 минут. Тогда, когда у пострадавшей команды остается минимум времени на «исправление несправедливости».

Куда мы катимся?

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